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Мендель больше не будет вести шоу "Взгляд с Банковой", - заявление канала "Дом"

Мендель больше не будет вести шоу

Государственный телеканал "Дом" извинился за то, что ввел в заблуждение зрителей, проанонсировав, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель будет ведущей в программе "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель".

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом говорится в заявлении канала. 

В тексте отмечается: "Телеканал "Дом" запускает новую серию программ "Взгляд с Банковой", в которой главными действующими лицами выступают стейкхолдеры, связанные с Офисом президента.

Пионером стала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая согласилась специально для аудиторий канала с временно оккупированных территорий и Донецкой и Луганской областей давать ответы на вопросы как спикер президента и объяснять позицию власти по актуальным для наших зрителей темам.

В следующих эпизодах серии программ "Взгляд с Банковой" запланировано появление других стейкхолдеров или спикеров представителей власти в качестве приглашённых гостей или экспертов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом"

Также в заявлении подчеркивается: "С целью недопущения двойных трактовок участия Юлии Мендель или других приглашённых гостей и экспертов в проектах канала сообщаем, что пилотная версия, которая была представлена ​​в социальных сетях 15 марта, имела целью привлечь внимание аудитории и получить обратную связь на указанный номер телефона.

Эфирный первый эпизод проекта "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" выходит в эфир телеканала "Дом" в воскресенье, 21 марта, в 20:05 по киевскому времени. На сайте телеканала можно следить за прямой трансляцией.

Мы учли мнения аудиторий и сожалеем, что могли ввести в заблуждение часть подписчиков наших социальных сетей касательно участия госпожи Мендель в проекте в качестве ведущей на телеканале. Приносим извинения за то, что сразу не внесли ясности по этому вопросу. Мы учли критику и настаиваем на том, что все приглашённые спикеры и эксперты ограничены вопросами ведущих или журналистов. Редакция неустанно повторяет, что наша деятельность базируется на принципах Кодекса этики украинского журналиста".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" за 2 дня набрало более 10 тысяч дизлайков и 585 лайков от пользователей Youtube. ВИДЕО

Автор: 

канал (160) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+40
ясен хр.15000 дизов
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18.03.2021 21:46
+31
Я навіть знаю чому!

Мендель проведет только одну передачу "Взгляд с Банковой", а дальше ведущими будут "другие стейкхолдеры", - заявление канала "Дом" - Цензор.НЕТ 3150
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18.03.2021 21:46
+25
Мендель всьо!

Мендель проведет только одну передачу "Взгляд с Банковой", а дальше ведущими будут "другие стейкхолдеры", - заявление канала "Дом" - Цензор.НЕТ 6174
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18.03.2021 21:57
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- Таварищ Буденный, вам нравится Мандель?
- Дык ента ж смотря какой!
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19.03.2021 08:47 Ответить
кому интересно, чтт делает эта шалава ?
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19.03.2021 09:05 Ответить
а по украински или по русскому как будет стейкхолдер? это продолжение гиперлупа и саунд-мастера из новой винтовки? или так значимости больше. стейкхолдер... и сразу все в тупике и важно вау. ничего себе аж стейкхолдер..
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19.03.2021 10:17 Ответить
Епічний просер, як каже ******* молодь. Куриця вона і є куриця, у які її лахи не наряджай. Ржунімагу
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19.03.2021 10:22 Ответить
Тваю мать!
"стейкхолдеры, связанные с Офисом президента." - это повара?
И какие стейки они будут держать?
В смысле степени прожарки?
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19.03.2021 11:04 Ответить
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