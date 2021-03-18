Мендель больше не будет вести шоу "Взгляд с Банковой", - заявление канала "Дом"

Государственный телеканал "Дом" извинился за то, что ввел в заблуждение зрителей, проанонсировав, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель будет ведущей в программе "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении канала.

В тексте отмечается: "Телеканал "Дом" запускает новую серию программ "Взгляд с Банковой", в которой главными действующими лицами выступают стейкхолдеры, связанные с Офисом президента.

Пионером стала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая согласилась специально для аудиторий канала с временно оккупированных территорий и Донецкой и Луганской областей давать ответы на вопросы как спикер президента и объяснять позицию власти по актуальным для наших зрителей темам.

В следующих эпизодах серии программ "Взгляд с Банковой" запланировано появление других стейкхолдеров или спикеров представителей власти в качестве приглашённых гостей или экспертов".

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Также в заявлении подчеркивается: "С целью недопущения двойных трактовок участия Юлии Мендель или других приглашённых гостей и экспертов в проектах канала сообщаем, что пилотная версия, которая была представлена ​​в социальных сетях 15 марта, имела целью привлечь внимание аудитории и получить обратную связь на указанный номер телефона.

Эфирный первый эпизод проекта "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" выходит в эфир телеканала "Дом" в воскресенье, 21 марта, в 20:05 по киевскому времени. На сайте телеканала можно следить за прямой трансляцией.

Мы учли мнения аудиторий и сожалеем, что могли ввести в заблуждение часть подписчиков наших социальных сетей касательно участия госпожи Мендель в проекте в качестве ведущей на телеканале. Приносим извинения за то, что сразу не внесли ясности по этому вопросу. Мы учли критику и настаиваем на том, что все приглашённые спикеры и эксперты ограничены вопросами ведущих или журналистов. Редакция неустанно повторяет, что наша деятельность базируется на принципах Кодекса этики украинского журналиста".

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