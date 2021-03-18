Главные новости 18 марта: Путин ответил Байдену дразнилкой, Дубинский говорит, что пошел к Деркачу по задаче ОП

Путин дразнит Байдена и зовет его в прямой эфир, Дубинский обвиняет ОП в подыгрывании Деркачу, на Рабиновича завели дело, в Киеве вводят локдаун, - главные новости 18 марта.

Путин ответил Байдену детской дразнилкой

"Кто обзывается, тот так и сам называется", - ответил президент России президенту США, признавшему его убийцей. И через несколько часов предложил Байдену пообщаться "в прямом эфире" - буквально хоть завтра. В Белом доме ответили, что Байден не может согласиться на это предложение, так как очень занят, и добавили, что президент США не жалеет о своих высказываниях.

Кстати, в Еврокомиссии разделяют мнение Байдена по поводу того, что Путин - убийца.

Байден позвонит Зеленскому

В этом убеждены в посольстве США в Украине. Общение состоится без каких-либо предварительных условий, подчеркнули дипломаты. Вот только когда - неизвестно.

Дубинский говорит, что на пресс-конференции с Деркачем был по заданию ОП

Изгнанный из СН нардеп Александр Дубинский заявляет, что пошел на скандальную пресс-конференцию с внефракционным нардепом Андреем Деркачом, потому что на этом настаивали в Офисе Президента. А еще в ОП хотели, чтобы он участвовал в создании временной следственной комиссии парламента по "пленкам Деркача", но Дубинский отказался и требовал открыть против Деркача дела, но его не послушали. В СБУ, кстати, говорят, что не получали от Дубинского никаких заявлений о преступлениях Деркача.

Еще Дубинский обозвал Арахамию "обписанной крысой", а тот его - "брошенной невестой с тяжелой депрессией".

Микитась забрал заявление, которое могло вернуть дело Татарова в НАБУ

Микитась подавал апелляционную жалобу, требуя забрать их с Татаровым дело у СБУ и вернуть его в НАБУ, но теперь отозвал все свои претензии. Адвокат говорит - потому что у них истек срок. В ЦПК подозревают, что дело тут нечисто и что следующим шагом станет отказ Микитася от показаний против Татарова.

На Рабиновича завели дело

Депутата ОПЗЖ подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины из-за публикации карты, на которой оккупированный Крым был обозначен как территория РФ, а неподконтрольные части Донецкой и Луганской областей - снабжены обозначениями "ЛНР" и "ДНР".

Пашинского оправдали

Суд признал, что бывший народный депутат, как и любой другой человек, имел право на самозащиту. Дело Пашинского длилось более 4 лет.

В Киеве вводят локдаун

Строгие карантинные ограничения будут действовать с 20 марта и как минимум до 9 апреля. В это время будут закрыты торговые центры и учреждения культуры, будет запрещено проведение массовых мероприятий, кафе и рестораны смогут работать только навынос. Общественный транспорт останавливать не собираются.