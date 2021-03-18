Главные новости 18 марта: Путин ответил Байдену дразнилкой, Дубинский говорит, что пошел к Деркачу по задаче ОП
Путин дразнит Байдена и зовет его в прямой эфир, Дубинский обвиняет ОП в подыгрывании Деркачу, на Рабиновича завели дело, в Киеве вводят локдаун, - главные новости 18 марта.
Путин ответил Байдену детской дразнилкой
"Кто обзывается, тот так и сам называется", - ответил президент России президенту США, признавшему его убийцей. И через несколько часов предложил Байдену пообщаться "в прямом эфире" - буквально хоть завтра. В Белом доме ответили, что Байден не может согласиться на это предложение, так как очень занят, и добавили, что президент США не жалеет о своих высказываниях.
Кстати, в Еврокомиссии разделяют мнение Байдена по поводу того, что Путин - убийца.
Байден позвонит Зеленскому
В этом убеждены в посольстве США в Украине. Общение состоится без каких-либо предварительных условий, подчеркнули дипломаты. Вот только когда - неизвестно.
Дубинский говорит, что на пресс-конференции с Деркачем был по заданию ОП
Изгнанный из СН нардеп Александр Дубинский заявляет, что пошел на скандальную пресс-конференцию с внефракционным нардепом Андреем Деркачом, потому что на этом настаивали в Офисе Президента. А еще в ОП хотели, чтобы он участвовал в создании временной следственной комиссии парламента по "пленкам Деркача", но Дубинский отказался и требовал открыть против Деркача дела, но его не послушали. В СБУ, кстати, говорят, что не получали от Дубинского никаких заявлений о преступлениях Деркача.
Еще Дубинский обозвал Арахамию "обписанной крысой", а тот его - "брошенной невестой с тяжелой депрессией".
Микитась забрал заявление, которое могло вернуть дело Татарова в НАБУ
Микитась подавал апелляционную жалобу, требуя забрать их с Татаровым дело у СБУ и вернуть его в НАБУ, но теперь отозвал все свои претензии. Адвокат говорит - потому что у них истек срок. В ЦПК подозревают, что дело тут нечисто и что следующим шагом станет отказ Микитася от показаний против Татарова.
На Рабиновича завели дело
Депутата ОПЗЖ подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины из-за публикации карты, на которой оккупированный Крым был обозначен как территория РФ, а неподконтрольные части Донецкой и Луганской областей - снабжены обозначениями "ЛНР" и "ДНР".
Пашинского оправдали
Суд признал, что бывший народный депутат, как и любой другой человек, имел право на самозащиту. Дело Пашинского длилось более 4 лет.
В Киеве вводят локдаун
Строгие карантинные ограничения будут действовать с 20 марта и как минимум до 9 апреля. В это время будут закрыты торговые центры и учреждения культуры, будет запрещено проведение массовых мероприятий, кафе и рестораны смогут работать только навынос. Общественный транспорт останавливать не собираются.
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Лилия Шевцова
Заштормило
Публикация двух западных докладов, в которых россия упоминается нелестно (британский доклад «Глобальная Британия в век конкуренции» и доклад американского национального совета по разведке «Зарубежные угрозы для американских выборов 2020г» ), интервью Байдена ABC с неожиданным «Вы думаете, что он убийца? - Угу. Да» и новые американские санкции - все это выглядит как атака против россии. Но в данном случае Россия не самоцель. россия - средство. Ведущие западные державы начали искать пути возрождения, в котором России отводится инструментальная роль. Короче, роль адреналина!
Впрочем, россия давно играет свою роль в эволюции Запада. И пора об этом сказать.
Мы воспринимаем как аксиому, что 1991 г и развал СССР были победой Запада. Верно лишь отчасти. 1991 год породил процессы, которые привели к кризису либеральной демократии. Дело в том, что СССР, как Альтернатива, заставлял Запад укреплять не только свой военный потенциал, но и свои принципы и свое единство.
Для Советского Союза Запад стал вызовом, который его надломил. Для Запада СССР был вызовом, который укреплял его жизнеспособность.
С распадом СССР у либерального сообщества исчезла потребность в конкуренции. Пропала нужда в совершенствовании принципов. Уход врага привел к тому, что укрепление трансатлантического единства и гегемонии США перестали быть жизненной необходимостью.
Ценности отошли на второй план, а на первый - вышел Интерес! Запад открыл свои границы для чуждых элит, которые принесли гниль. Получается, что советская империя своим уходом нанесла Западу ответный удар!
Сегодня перед либеральным сообществом возникает развилка- куда идти. Ставить на первое место геополитический и экономический Интерес или Принципы- права человека, свободы и верховенство закона?
Старая Европа отдает предпочтение Интересу. Об этом говорит инвестиционная сделка ЕС с Китаем и поддержка Германией газопровода Nord Stream 2.
Америка при Байдене начинает думать о возвращении к лидерству через обращение к идеологии. Байден видит мир как поле столкновения демократии и авторитаризма. Создание Байденом «The Quad»- союза Австралии, Индии, Японии и США на основе общих принципов- это отражение новых настроений.
Действительно: путь к возрождению либеральных демократий лежит через их возврат к подзабытым стандартам. Самый быстрый способ вернуться к ценностям - через отталкивание от своего оппонента. Кандидаты на роль антагонистов ясны: Китай и Россия.
Но оказывается, что отношение Запада к своим антагонистам разное. Так, Лондон говорит о Китае как «экономическом конкуренте» и « системном вызове». А Россия для Британии- «основная угроза ее национальной безопасности». Доклад американского разведсообщества обвиняет Россию в том, что она занималась «подрывом доверия общества к выборам и обостряла социально-политический раскол в США». Китай получил иную характеристику: Китай «ищет стабильности в отношениях с США».
Ощущаете разницу? Россия- рассматривается как враг, а Китай- как ответственный оппонент.
В США 45% американцев считают Китай основным врагом, и только 26% полагает, что основной враг - Россия. Но важнее то, что 50% американцев считают Китай самой крупнейшей экономической державой и только 37% полагают, что таковой является США.
Вера в мощь Китая (при нелюбви к нему) заставляет Запад искать гибкие формы реагирования на подъем Поднебесной. Пекин и Вашингтон вместе пытаются найти правила игры, которые бы предотвратили их столкновение. Сам Китай не дразнит Запад - а тем более Америку- без нужды. Не таскает Америку за бороду, не подставляется под возмездие бессмысленными авантюрами. Китайцы сделали свои выводы, проанализировав российское вмешательство в наши выборы, и не готовы рисковать, говорит доклад американского разведсообщества.
Россия же рассматривается, как враг, который требует ответа за игру с огнем. Западным прагматикам все сложнее искать в своих отношениях с Москвой баланс между сдерживанием и сотрудничеством. Возврат Америки к идеологии и морали в политике должен поддержать ее претензии лидерство. Неизбежный результат - повышение конфронтационности в отношениях России и США. Платить за конфронтацию будет российское гражданское общество и оппозиция.
Между тем, тот факт, что Россия оказывается «мальчиком для битья», позволяет Китаю избежать роли основного противника Запада. Россия в роли охранного «жилета» Китая удобна и для Запада, который получит повод для регенерации и сохранит бизнес- отношения с Пекином.
Ирония в том, что ранний Путин и Медведев, сотрудничая с Западом, ослабляли его готовность к самозащите. Поздний Путин с его антизападной стратегией заставляет Запад встряхнуться и начать восстанавливать атрофированную мускулатуру.
Конфронтация с Западом в короткой перспективе способна укрепить самодержавие. Мы уже видим призывы к сплочению вокруг Путина: не зафиксируешь позицию, окажешься в числе предателей. А вовне надежным защитным средством для Кремля остается ядерное оружие.
Чем все это закончится для россии в отдаленной перспективе? Ответ стоит искать в 1991 году.
Глядя на западный истеблишмент (прежде всего в континентальной Европе), есть сомнение, что он решится выйти из удобных отношений с опорой на Интерес. В таком случае будем гнить и разлагаться вместе.
Но если советник Байден действительно хочет консолидировать Запад на «основе борьбы с коррупцией и клептократией», российской элите есть о чем беспокоиться.
PS. россия в роли адреналина - остроумно! И рискованно тоже.
Строг этикет бусидо:
Кто словом плохим обзывается -
Тот сам называется так.
Невозмутимости учит дзенская мудрость:
Обидные слова, что говоришь про меня -
На себя переводишь.
но все же...это мировое признание пришло к *****...
США не будут вызывать для консультаций посла из Москвы - В Госдепе не понимают, из-за чего в РФ такой переполох.
Президент Байден просто озвучил отношение всех мировых лидеров к Путину