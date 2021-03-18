"Обсудили вопрос прекращения огня", - политические советники глав стран "нормандской четверки" провели переговоры по Донбассу
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в четверг принял участие во встрече политических советников лидеров стран "Нормандской четверки", состоявшейся в формате видеоконференции, во время которой обсуждалось возвращение в режим полного прекращения огня на Донбассе.
Как перредает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Ермак предложил принять на уровне "Нормандской четверки" совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе, который был установлен с 27 июля 2020 года.
"Украина как никто заинтересована в возвращении к режима тишины, поскольку из-за его нарушения погибают именно украинские военные и гражданские граждане на украинской земле", - подчеркнул он.
Руководитель Офиса президента также предложил немедленно созвать на 19 марта заседание группы по вопросам безопасности ТКГ, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе.
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нужно организовать блокировку этого канала !!!
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Подозреваю, что данный канал используют спецслужбы России для дезинформации пользователей ютуб !
Только не помню... что перед этим вбирал... по моему мошенничество или что то в этом духе...
И эти маргиналы - потом разносят эту срань по Германии...
С_ка...
Для начала пану ермаку нужно вещи называть своими именами :официально объявить о том, что нет режима полного прекращения огня, что он провален и лишь потом говорить о возврате
Єрмак- зрадник і кремлівський холуй !