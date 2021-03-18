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"Обсудили вопрос прекращения огня", - политические советники глав стран "нормандской четверки" провели переговоры по Донбассу

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в четверг принял участие во встрече политических советников лидеров стран "Нормандской четверки", состоявшейся в формате видеоконференции, во время которой обсуждалось возвращение в режим полного прекращения огня на Донбассе.

Как перредает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Ермак предложил принять на уровне "Нормандской четверки" совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе, который был установлен с 27 июля 2020 года.

"Украина как никто заинтересована в возвращении к режима тишины, поскольку из-за его нарушения погибают именно украинские военные и гражданские граждане на украинской земле", - подчеркнул он.

Руководитель Офиса президента также предложил немедленно созвать на 19 марта заседание группы по вопросам безопасности ТКГ, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время будет определена дата встречи лидеров "Нормандской четверки", - Зеленский

Автор: 

переговоры (4928) Донбасс (26955) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+5
С пустого в порожнее переливают , долбодятлы ! Байден назвал вещи своими именами -убийца путлер ! Только после его уничтожения возможен мир
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18.03.2021 22:58
+4
Сьогодні знов фєдєрасти вбили українця, а ця потвора знов белькоче за перемирря...
С_ка...
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18.03.2021 23:10
+3
Скулёж и риторика капитулянта.Ермак, катись колбаской по Малой Спасской, в Грановитую Палату в качестве таксидермического чучела агентов кацапии.
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18.03.2021 22:50
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Скулёж и риторика капитулянта.Ермак, катись колбаской по Малой Спасской, в Грановитую Палату в качестве таксидермического чучела агентов кацапии.
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18.03.2021 22:50 Ответить
"Обсудили вопрос прекращения огня",

==
да не вопрос! Скоро юбилей -10 лет толчения воды в ступе.
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18.03.2021 22:57 Ответить
С пустого в порожнее переливают , долбодятлы ! Байден назвал вещи своими именами -убийца путлер ! Только после его уничтожения возможен мир
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18.03.2021 22:58 Ответить
Ребята... Выявил немецкоязычный канал в Ютубе, который 100% продвигается кацапской агентурой в Германии . В нём они распространяют лож о нас и славят кацапию. Позиционирую Крым - как кацапский и всячески расхваливают "как там хорошо при кацапах" На канале более 6 000 подписчиков !
нужно организовать блокировку этого канала !!!

https://www.youtube.com/channel/************************/featured

Druschba FM
6 тыс. подписчиков
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18.03.2021 23:01 Ответить
Пиши конкретно что указывать в жалобе, всё должно быть на одну тему, тогда будет результат.
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18.03.2021 23:39 Ответить
Я писал примерно так:
Данный канал распространяет ложную информацию - которая противоречит международному законодательства, Норм ООН и Законодательству Украины.
Данный канал распространяет ложную информацию относительно Украины и России (а именно относительно информации о её роли и отрицания факта оккупации ею территорий Украины - вопреки признанию оккупации мировым сообществом , в том числе и ООН).
Подозреваю, что данный канал используют спецслужбы России для дезинформации пользователей ютуб !

Только не помню... что перед этим вбирал... по моему мошенничество или что то в этом духе...
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18.03.2021 23:41 Ответить
Я обратил внимание, что тот канал посещают маргиналы из Германии... "Посторонних" там нет... Она , "для своих" - любителей кацапии и их там 6000 и это только подписавшихся... А тех, кто смотрит без подписки - наверняка больше... !
И эти маргиналы - потом разносят эту срань по Германии...
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18.03.2021 23:59 Ответить
агенту Єрмаку знову поставили завдання перетворити українських захисників на беспечні мішені,та привести ЗЕ на зустріч тет-а-тет з Пуйлом для корумпування та капітуляції?і цим розбити єдність з партнерамі по протистоянні Пуйлу,та унемождивити отримання статусу союзника США?
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18.03.2021 23:05 Ответить
Сьогодні знов фєдєрасти вбили українця, а ця потвора знов белькоче за перемирря...
С_ка...
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18.03.2021 23:10 Ответить
Опять переговоры кремлёвских спецслужб со своими агентами в Украине?
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18.03.2021 23:12 Ответить
"Ермак предложил принять на уровне "Нормандской четверки" совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе, который был установлен с 27 июля 2020 года." Источник: https://censor.net/ru/n3254282
Для начала пану ермаку нужно вещи называть своими именами :официально объявить о том, что нет режима полного прекращения огня, что он провален и лишь потом говорить о возврате
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18.03.2021 23:14 Ответить
Наша песня хороша, начинай сначала, еще год, два, три прекращения огня, значит еще три года будут зомбировать все население комуно-фашисты путлера, в духе любви и уважения к Украине, из этого сыр бора польза одна, фээсбэшник ермак при деле, получает хорошую зряплату и весело мастурбирует на всех, больще плюсов не вижу.
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18.03.2021 23:30 Ответить
Знову дЕрмак веде перемовини про перемир'є , а це закінчиться знову відвід наших військ від лініі розмежування , та забороною нашим хлопцям гатити по москальні !
Єрмак- зрадник і кремлівський холуй !
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19.03.2021 00:05 Ответить
"Обговорили питання припинення вогню", - політичні радники глав країн "нормандської четвірки" провели переговори стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 528
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19.03.2021 05:52 Ответить
 
 