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Новости Коронавирус и карантин
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В 2020 г. 3,2 тыс. украинцев оштрафованы судами за нарушение правил карантина

В 2020 г. 3,2 тыс. украинцев оштрафованы судами за нарушение правил карантина

В 2020 году суды рассмотрели 44 397 дел о нарушении правил карантина, оштрафованы 3282 человека.

Об этом сообщили в Государственной судебной администрации в ответ на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

В 2020 году суды применили к нарушителям штрафы на общую сумму 51,7 млн грн. Добровольно оплачено 2,97 млн гривен штрафов, отметили в ведомстве.

В Государственной судебной администрации добавили, что на 9 марта 2021 г. на рассмотрение судов поступило 89 086 протоколов о нарушении карантинных ограничений, рассмотрено 59 222 дела.

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карантин (16729) штраф (1285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Это мизер- при повсеместном игнорировании украинцами эпидемии.
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19.03.2021 08:18 Ответить
Штрафы за ложь, да за такое головы отрывать надо
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19.03.2021 09:21 Ответить
 
 