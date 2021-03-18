В 2020 г. 3,2 тыс. украинцев оштрафованы судами за нарушение правил карантина
В 2020 году суды рассмотрели 44 397 дел о нарушении правил карантина, оштрафованы 3282 человека.
Об этом сообщили в Государственной судебной администрации в ответ на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
В 2020 году суды применили к нарушителям штрафы на общую сумму 51,7 млн грн. Добровольно оплачено 2,97 млн гривен штрафов, отметили в ведомстве.
В Государственной судебной администрации добавили, что на 9 марта 2021 г. на рассмотрение судов поступило 89 086 протоколов о нарушении карантинных ограничений, рассмотрено 59 222 дела.
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Надежда Панченко #440657
показать весь комментарий19.03.2021 08:18 Ответить Мне нравится 0
Vi Wa
показать весь комментарий19.03.2021 09:21 Ответить Мне нравится 0
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