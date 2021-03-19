Заявления Байдена о Путине являются сигналом к более жесткой позиции США в отношении России, - МИД Германии
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отреагировал на то, что президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей". По мнению Мааса, это сигнализирует более жесткую позицию Вашингтона в отношении Москвы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
Маас добавил, что с момента, когда Байден стал президентом, стало "ясно, что в Вашингтоне будет звучать четкая речь в адрес России".
В то же время, Маас сказал, что не считает своей задачей комментировать заявления президента США.
"Это, я считаю, важный сигнал, что американская внешняя политика будет, с одной стороны, очень четкой, когда речь идет о правах человека или свободы, а с другой стороны - способной там, где речь идет о больших вызовах, как-вот тема разоружения или изменения климата, держать окно для диалога с Москвой открытым", - сказал немецкий дипломат в интервью DW.
Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.
Путин на слова Байдена ответил так: "Кто обзывается, тот так и сам называется".
В Еврокомиссии согласились с Байденом, что Путин - убийца.
Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире.
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Ждем когда проснется РФ !!!
У обеих сторон по 10000 единиц ЯО.
Такой опасной ситуации не было даже во время Холодной войны.
Невозможно представить чтобы Эйзенхауэр так обозвал Хруща, или Никсон так обозвал Брежнева.
Он ведь может уйти на пенсию в любой момент. И, возможно, этот вариант таким образом прощупывается в глазах общественности.
ей спокойно уйти хочется ....
Как лизала,так и будет лизать жопу *****.
А газпук не резиновый...
Согласно сообщению, в районе города Фокино на борту российского боевого корабля сдетонировали морские мины и торпеды, в результате чего в корпусе БПК образовалась огромная дыра с риском полного затопления корабля.Семь человек пострадали в результате взрыва при выгрузке торпед и мин с большого противолодочного корабля.
вторые сутки ищут ....
Ушла за горизонт событий
Если Путин - убийца, то ваш коллега по цеху Шрёдер - пособник убийцы.
А фрау канцлерин - свидетель, которая делает вид, что ничего не происходит.
Ждем выхода на сцену Северной кореи и Ирана.
Можно даже не читать - уже наизустьь знаеш,что будет о стареньком тупом байдене...
А вот маразматируещее ботоксное опудало у себя под носом не видно?
А я вот за плешивого.
Пусть правит до ПОСЛЕДНЕГО кацапа.
У него отлично получается.
Кацапье просто по стахановски дохнет