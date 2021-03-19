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Заявления Байдена о Путине являются сигналом к более жесткой позиции США в отношении России, - МИД Германии

Заявления Байдена о Путине являются сигналом к более жесткой позиции США в отношении России, - МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отреагировал на то, что президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей". По мнению Мааса, это сигнализирует более жесткую позицию Вашингтона в отношении Москвы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Маас добавил, что с момента, когда Байден стал президентом, стало "ясно, что в Вашингтоне будет звучать четкая речь в адрес России".

В то же время, Маас сказал, что не считает своей задачей комментировать заявления президента США.

"Это, я считаю, важный сигнал, что американская внешняя политика будет, с одной стороны, очень четкой, когда речь идет о правах человека или свободы, а с другой стороны - способной там, где речь идет о больших вызовах, как-вот тема разоружения или изменения климата, держать окно для диалога с Москвой открытым", - сказал немецкий дипломат в интервью DW.

Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.

Путин на слова Байдена ответил так: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

В Еврокомиссии согласились с Байденом, что Путин - убийца.

Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире.

Также на Цензор.НЕТ: Путин - Байдену о словах об убийце: "Кто обзывается, тот так и сам называется". ВИДЕО

Автор: 

Байден Джо (2787) путин владимир (31237) Маас Хайко (213)


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Топ комментарии
+18
ВОНО працюйе.Заявления Байдена о Путине являются сигналом к более жесткой позиции США в отношении России, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 4219
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19.03.2021 00:22
+12
А мы в детстве пис#нами мерялись...Заявления Байдена о Путине являются сигналом к более жесткой позиции США в отношении России, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 597
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19.03.2021 00:29
+12
На побережье Японского моря в https://sprotyv.info/news/v-rossijskoj-nahodke-progremel-vzryv-est-pogibshie-vlasti-molchat Приморском крае РФ в результате взрыва торпеды и мин получил колоссальные повреждения российский большой противолодочный корабль.

Согласно сообщению, в районе города Фокино на борту российского боевого корабля сдетонировали морские мины и торпеды, в результате чего в корпусе БПК образовалась огромная дыра с риском полного затопления корабля.Заявления Байдена о Путине являются сигналом к более жесткой позиции США в отношении России, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 5652Семь человек пострадали в результате взрыва при выгрузке торпед и мин с большого противолодочного корабля.
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19.03.2021 00:33
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Правила форума Совет форумчан
ждем завтра что ответит рубель !
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19.03.2021 00:13 Ответить
Нефть 62,88 , - 7,47 % 😂😂😂
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19.03.2021 00:18 Ответить
Brent в свободном полёте и уже рухнул на 9,5%

Нефть Brent 61,93-6,07-8,93%
Нефть WTI 58,75-5,85-9,02%

Ждем когда проснется РФ !!!
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19.03.2021 00:23 Ответить
Зеленський працює
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19.03.2021 00:16 Ответить
ВОНО працюйе.Заявления Байдена о Путине являются сигналом к более жесткой позиции США в отношении России, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 4219
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19.03.2021 00:22 Ответить
Да працює, бензин уже - 35.48 SOCAR
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19.03.2021 00:25 Ответить
їздуй на веловипеді, рятуй екологію
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19.03.2021 00:28 Ответить
на велосипеде дороже выходит .
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19.03.2021 00:36 Ответить
"Дедушка старый, ему всё равно" (С)
У обеих сторон по 10000 единиц ЯО.
Такой опасной ситуации не было даже во время Холодной войны.
Невозможно представить чтобы Эйзенхауэр так обозвал Хруща, или Никсон так обозвал Брежнева.
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19.03.2021 00:19 Ответить
А как он ***** обозвал?
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19.03.2021 01:53 Ответить
Он сегодня в Аризоне по-моему назвал Камалу "нашим Президентом"... и сам не пправися и никто вокруг этого не сделал... умаю чувствует, что может не дотянуть, вот и разошелся
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19.03.2021 05:17 Ответить
Дружище, а вот мне кажется что это вовсе не была оговорка.
Он ведь может уйти на пенсию в любой момент. И, возможно, этот вариант таким образом прощупывается в глазах общественности.
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19.03.2021 05:29 Ответить
Ни фига себе у тебя " дружищща ".. Постеснялся бы таких неразборчивых связей, от них неприличные заболевания бывают.
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19.03.2021 08:09 Ответить
США застерегли всіх учасників російського проєкту https://www.slovoidilo.ua/2021/03/17/novyna/polityka/razumkov-zaklykav-ssha-blokuvannya-pivnichnoho-potoku-2 «Північний потік-2» від продовження робіт. Зокрема, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що будь-які спроби участі в цьому проєкті і його будівництва відслідковуються, і покарання послідує негайно.
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19.03.2021 05:52 Ответить
Так, тебе більше влаштовував Трамп, з його любов'ю до *****.
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19.03.2021 06:37 Ответить
Ги. Але мені прикольно спостерігати як вата починає скавчати.
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19.03.2021 06:49 Ответить
Меркель подключится?Не?
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19.03.2021 00:19 Ответить
я думаю что НЕ !
ей спокойно уйти хочется ....
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19.03.2021 00:26 Ответить
К холодильнику.
Как лизала,так и будет лизать жопу *****.
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19.03.2021 00:29 Ответить
Ывропа шото начинаит подозревать...
А газпук не резиновый...
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19.03.2021 00:26 Ответить
О очнулся джомани ну и то хорошо ,давайте хоть за спиной Байдена поучаствуйте в программе опускания раши ,
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19.03.2021 00:26 Ответить
Как думаете когда на РФ опять включат печатный станок ?
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19.03.2021 00:28 Ответить
Они продают золотой запас. Так что для печатного станка есть подпорка.
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19.03.2021 00:29 Ответить
Даже губернатора Техаса Эббота назвал неондертальцем за полное открытие штата Чувак не просекает политику партии и правительства, что льет этим воду на мельницу стран-нефтепроизводителей... но ему важней Техас, у которого те же интересы что у этих производителей... везде Байдену вреят, даже дома
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19.03.2021 05:37 Ответить
Гамнюк , шел бы ты в хлев щи хлебать.
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19.03.2021 08:06 Ответить
зазвичай він в кожній країні ніколи не вимикається
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19.03.2021 00:30 Ответить
Скоро и больше будет по мере открытия стран... в США кредиты сланцевикам не дают на новые скважины, высасывают последние капли из работающих... Иран под санкциями... ОПЕК не увеличивает квоты... Индия уже в истерике - "требует" у саудитов увеличить добычу, те в ответ - берите нефть из резерва, который скупили у нас по дешевке... Вобщем полный цирк в мире, не только в Украине... Не спроста Байден истерит, "что бы он не делал не идут дела, видно..." старый очень и авторитета очень мало в мире...
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19.03.2021 05:31 Ответить
poliaki podpisali kontrakt s amerikansami na zakubku ix nefti.Dolgosrocni kontrakt.PKN Orlean,eto samaja krupnaja kompanija Polse.U nejio zavodi LItve,Cexiji i POlse.Benzokolonki Germaniji u nix skupleni takze.Ranse oni bolsinstve s raski zakupali.
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19.03.2021 07:11 Ответить
POliaki i s raskoj podpisali no objiomi na 2 raza mense cem ranse zakupali
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19.03.2021 07:16 Ответить
То что ты гадишь из под флага США не повод не послать тебя нах......й. Казламордое сено почем?
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19.03.2021 07:54 Ответить
Даже губернатора Техаса Эббота назвал неондертальцем за полное открытие штата Чувак не просекает политику партии и правительства, что льет этим воду на мельницу стран-нефтепроизводителей... но ему важней Техас, у которого те же интересы что у этих производителей... везде Байдену вреят, даже дома
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19.03.2021 05:38 Ответить
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19.03.2021 07:55 Ответить
А мы в детстве пис#нами мерялись...Заявления Байдена о Путине являются сигналом к более жесткой позиции США в отношении России, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 597
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19.03.2021 00:29 Ответить
На побережье Японского моря в https://sprotyv.info/news/v-rossijskoj-nahodke-progremel-vzryv-est-pogibshie-vlasti-molchat Приморском крае РФ в результате взрыва торпеды и мин получил колоссальные повреждения российский большой противолодочный корабль.

Согласно сообщению, в районе города Фокино на борту российского боевого корабля сдетонировали морские мины и торпеды, в результате чего в корпусе БПК образовалась огромная дыра с риском полного затопления корабля.Заявления Байдена о Путине являются сигналом к более жесткой позиции США в отношении России, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 5652Семь человек пострадали в результате взрыва при выгрузке торпед и мин с большого противолодочного корабля.
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19.03.2021 00:33 Ответить
Ну то хорощо хай не плавают в нащих водах привет из JAPAN
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19.03.2021 00:57 Ответить
Кто знает нашли руские свою дизель электрическую подводную лодку ?
вторые сутки ищут ....
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19.03.2021 00:35 Ответить
Ее название по классификации НАТО - "Черная дыра"
Ушла за горизонт событий
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19.03.2021 00:46 Ответить
_Ничаво, где-то ещё всплывёт. Пузом кверху. А нет - так и пёс с ней! Пущай на дне валяется. На концерте александрова хора.
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19.03.2021 01:30 Ответить
Да, Хайко, делай выводы.
Если Путин - убийца, то ваш коллега по цеху Шрёдер - пособник убийцы.
А фрау канцлерин - свидетель, которая делает вид, что ничего не происходит.
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19.03.2021 01:08 Ответить
Она скорей подельник. И финансист.
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19.03.2021 01:35 Ответить
Байден обвалил РЖУБль РАБссии Обнуляйтер Путлер всея СаРая жги дальше..
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19.03.2021 01:16 Ответить
Зашевелились жабы
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19.03.2021 01:47 Ответить
Он пытается оправдать бедного Байдена. А на самом деле плохо соображающего Байдена подставил журналист. Это был заранее подготовленный вопрос. Это говорит об отношении журналистов к Байдену, просто как выжившему из ума старику.
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19.03.2021 04:03 Ответить
Це свідчить про відношення Байдена ( як і всіх адекватних піплз) до дєбільного гебнявого карлика
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19.03.2021 04:49 Ответить
Что делает казламордое в США ?
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19.03.2021 08:04 Ответить
А ответь на вопрос, ***** - Убийца? И мы сразу поймём, козломордое ты, али нет.
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19.03.2021 09:08 Ответить
Байден сказав то що ви сцикуни європейск ніколи не скажете
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19.03.2021 04:47 Ответить
Схоже що дідусь бідон вже геть немічний............. і не лише фізично......
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19.03.2021 05:49 Ответить
Правильно, не то что обоссанная и купленная Путиным с потрохами Германия
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19.03.2021 07:28 Ответить
Дрыщ а кто такое "путен" ? Ху....ло оно и в Африке ху....ло !
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19.03.2021 08:03 Ответить
У казламордых подгорает ! Президент США Байден парашу на ноль умножит ! Более восхитительного события и представить нельзя.
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19.03.2021 08:01 Ответить
Все чим можуть відповісти кацапи - це загострення ситуації на Донбасі і нам потрібно 8готуватися до можливого прориву і це все реально.
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19.03.2021 08:42 Ответить
Прижали *****?
Ждем выхода на сцену Северной кореи и Ирана.
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19.03.2021 08:50 Ответить
Ну млять как кацапогавкающий с американским флагом - так гебнявая падаль.
Можно даже не читать - уже наизустьь знаеш,что будет о стареньком тупом байдене...
А вот маразматируещее ботоксное опудало у себя под носом не видно?
А я вот за плешивого.
Пусть правит до ПОСЛЕДНЕГО кацапа.
У него отлично получается.
Кацапье просто по стахановски дохнет
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19.03.2021 09:27 Ответить
 
 