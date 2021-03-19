Заявления Байдена о Путине являются сигналом к более жесткой позиции США в отношении России, - МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отреагировал на то, что президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей". По мнению Мааса, это сигнализирует более жесткую позицию Вашингтона в отношении Москвы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Маас добавил, что с момента, когда Байден стал президентом, стало "ясно, что в Вашингтоне будет звучать четкая речь в адрес России".

В то же время, Маас сказал, что не считает своей задачей комментировать заявления президента США.

"Это, я считаю, важный сигнал, что американская внешняя политика будет, с одной стороны, очень четкой, когда речь идет о правах человека или свободы, а с другой стороны - способной там, где речь идет о больших вызовах, как-вот тема разоружения или изменения климата, держать окно для диалога с Москвой открытым", - сказал немецкий дипломат в интервью DW.

Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.

Путин на слова Байдена ответил так: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

В Еврокомиссии согласились с Байденом, что Путин - убийца.

Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире.

Также на Цензор.НЕТ: Путин - Байдену о словах об убийце: "Кто обзывается, тот так и сам называется". ВИДЕО