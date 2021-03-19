В 2020 году из Украины уехали более 66 тыс. врачей и медработников, - исследование
По оценкам экспертов, из Украины с начала 2020 года, уехали более 66 тыс. врачей и медицинских работников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом речь идет в докладе Центра Разумкова "Украина 2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы", опубликованном 18 марта на сайте центра.
Из-за пандемии коронавируса еще почти 34 тыс. медиков уволились с работы, большинство из них – пенсионного и предпенсионного возраста.
"По данным Минздрава Украины, по состоянию на 1 января 2020 года в стране не хватало 33 707 врачей и 35 тыс. специалистов среднего медицинского персонала. По данным электронной системы здравоохранения НСЗУ, с апреля 2020-го в Украине уволились более 5 тыс. врачей специализированного звена, при этом новых врачей в системе зарегистрировались только более тисячи", – отмечено в отчете.
На фоне катастрофической ситуации с медицинскими кадрами в стране были зарегистрированы 28,4 тыс. безработных медиков (в 2019 году – 17 тыс.). Количество зарегистрированных вакансий, по состоянию на 1 ноября 2020-го в сфере здравоохранения составляло 27,7 тыс.
В докладе подчеркнули, что 2 тыс. украинских врачей и 3 тыс. медсестер подали заявки в польское агентство по трудоустройству.
"Для привлечения врачей из Украины Польша пошла на беспрецедентные шаги. Сенат Польши принял так называемый "ковидный акт", поправку в закон по борьбе с COVID-19, которым отменил обязательную нострификацию дипломов украинских и белорусских врачей.
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Цікаво, за кого вони голосували?
а стєпашка не винуватий...
то все місцева влада...
Значит, будут поднимать з/п, чтобы привлечь специалистов-медиков. Лет за 10 ситуация выправится. А потом та же тема, что в медицине, произойдет и в образовании.
И это все в общем правильно. Ну не могут квалифициорованные и востребованные люди получать как разнорабочие в коммерции, НЕ МОГУТ!
Но поскольку потребность в медуслугах никуда не денется - значит, эту потребность будут удовлетворять в частных клиниках. И люди или находят из своих кровных необходимые денежки - или тупо не лечатся и преждевременно отправляются на кладбище.
При зеленій владі медики тупо с..б..ють, якось про свій "клятву Гіпократа" враз забули(
Висновок простий: якщо Лідер - лайно, то і громадяни перетворюються в лайно(((
Що це за лікарі? В приватній клініці, в Україні, гарний лікар зараз може заробляти до 3х к Євро. А оперуючий, ще більше. Якщо вони на чужину їдуть за 1,5-2 євро, то якого вони фаху?
Тепер що до "Из-за пандемии коронавируса еще почти 34 тыс. медиков уволились с работы, большинство из них - пенсионного и предпенсионного возраста." За цими не потрібно шкодувати. Країні не потрібні лікарі, що бажають працювати тільки із здоровими, як для прикладу і військові, що служать тільки в мирний час.
А тепер головне "По оценкам экспертов, из Украины с начала 2020 года, уехали более 66 тыс. врачей и медицинских работников. А ви і далі боріться за "безоплатну" державну медицину. Розповідайте про "честь білого халату", про зарплату сімейника аж у 500 євро і т.п. дурню. Про борг, честь і совість... Цікаво, коли це радянське лайно вам із макітр виб'є, до того як особисто наслідки відчуєте, чи вистачить прикладу близьких?
Не має майбутнього у ДЕРЖАВНОЇ медицини. До поки існує це так зване "безоплатне лайно", ми будемо втрачати лікарів і буде падати рівень медицини. За усе що гарне, якісну медицину, освіту, дороги, ЖКХ і багато чого іншого, треба платити. І платити за це будете особисто Ви, кожен із нас, з власної кишені.
Тільки приватна страхова медицина. Державні та комунальні мед.заклади тільки для бідних, для решти треба розвивати приватні. Вони вже зараз легко конкурують і по якості послуг (у т.ч. сервісу) і по обладнанню і по зарплатам для лікарів, з тими ж поляками, словаками і т.п.
Це регіональні особливості. На Західній Україні вже давно хабарі у державних мед.закладах зрівнялись із оплатою в приватних. Мова йде саме про страхову медицину, бо прямим фінансуванням все ж таки лікуватись важко, а от мати страхове покриття, це зовсім інша історія.
Для коновалів один вихід, ставайте спеціалістами і гребіть бабло тут, у себе вдома.