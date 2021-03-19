В 2020 году из Украины уехали более 66 тыс. врачей и медработников, - исследование

По оценкам экспертов, из Украины с начала 2020 года, уехали более 66 тыс. врачей и медицинских работников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом речь идет в докладе Центра Разумкова "Украина 2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы", опубликованном 18 марта на сайте центра.



Из-за пандемии коронавируса еще почти 34 тыс. медиков уволились с работы, большинство из них – пенсионного и предпенсионного возраста.



"По данным Минздрава Украины, по состоянию на 1 января 2020 года в стране не хватало 33 707 врачей и 35 тыс. специалистов среднего медицинского персонала. По данным электронной системы здравоохранения НСЗУ, с апреля 2020-го в Украине уволились более 5 тыс. врачей специализированного звена, при этом новых врачей в системе зарегистрировались только более тисячи", – отмечено в отчете.



На фоне катастрофической ситуации с медицинскими кадрами в стране были зарегистрированы 28,4 тыс. безработных медиков (в 2019 году – 17 тыс.). Количество зарегистрированных вакансий, по состоянию на 1 ноября 2020-го в сфере здравоохранения составляло 27,7 тыс.



В докладе подчеркнули, что 2 тыс. украинских врачей и 3 тыс. медсестер подали заявки в польское агентство по трудоустройству.



"Для привлечения врачей из Украины Польша пошла на беспрецедентные шаги. Сенат Польши принял так называемый "ковидный акт", поправку в закон по борьбе с COVID-19, которым отменил обязательную нострификацию дипломов украинских и белорусских врачей.







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