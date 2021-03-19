От членства Киева в НАТО выиграет и Украина, и Объединенная Европа, - вице-премьер Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина убеждена, что Украина и Европа одинаково выигрывают от членства нашего государства в ЕС и НАТО.

Об этом она заявила во время рабочего визита в Германию на встрече с государственным министром по делам Европы Михаэлем Ротом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Правительственный портал.

"Я не сомневаюсь, что от долгожданного членства Украины в ЕС и НАТО все равно выиграют как Украина, так и вся Объединенная Европа. А интеграция нашей экономики к внутреннему рынку Европейского Союза уже есть лучшим инструментом борьбы с монополиями и возможностью создания конкурентной экономики. Это настоящий драйвер изменений. Прогресс Украины в выполнении Соглашения об ассоциации должен сопровождаться расширением доступа на европейский рынок для украинского бизнеса", - отметила Стефанишина.

Она подчеркнула, что несмотря на пандемию коронавируса и российскую агрессию в Донбассе, украинское правительство и парламент при политической поддержке Президента продолжают структурные реформы, в частности банковского сектора, земельной реформе, трансформацию в энергетической сфере, приватизации. Самым большим вызовом остается судебная реформа.

Стефанишина подтвердила, что Украина высоко ценит последовательную позицию Германии в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Она также подчеркнула важность формирования стратегической видения ЕС по восточному соседству в рамках Конференции о будущем Европы, который начнется в мае.

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