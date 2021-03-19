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Новости Украина - НАТО
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От членства Киева в НАТО выиграет и Украина, и Объединенная Европа, - вице-премьер Стефанишина

От членства Киева в НАТО выиграет и Украина, и Объединенная Европа, - вице-премьер Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина убеждена, что Украина и Европа одинаково выигрывают от членства нашего государства в ЕС и НАТО.

Об этом она заявила во время рабочего визита в Германию на встрече с государственным министром по делам Европы Михаэлем Ротом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Правительственный портал.

"Я не сомневаюсь, что от долгожданного членства Украины в ЕС и НАТО все равно выиграют как Украина, так и вся Объединенная Европа. А интеграция нашей экономики к внутреннему рынку Европейского Союза уже есть лучшим инструментом борьбы с монополиями и возможностью создания конкурентной экономики. Это настоящий драйвер изменений. Прогресс Украины в выполнении Соглашения об ассоциации должен сопровождаться расширением доступа на европейский рынок для украинского бизнеса", - отметила Стефанишина.

Она подчеркнула, что несмотря на пандемию коронавируса и российскую агрессию в Донбассе, украинское правительство и парламент при политической поддержке Президента продолжают структурные реформы, в частности банковского сектора, земельной реформе, трансформацию в энергетической сфере, приватизации. Самым большим вызовом остается судебная реформа.

Стефанишина подтвердила, что Украина высоко ценит последовательную позицию Германии в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Она также подчеркнула важность формирования стратегической видения ЕС по восточному соседству в рамках Конференции о будущем Европы, который начнется в мае.

Также читайте: Украина получит ответ по Плану действий для вступления в НАТО в этом году, - Стефанишина

Автор: 

НАТО (9975) Стефанишина Ольга вице-премьер (244)


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Топ комментарии
+2
«Брехливість та лицемірство об'єднаного Заходу не знають меж»
Прежде чем обвинять Запад , приведите примеры что Украина сделала для НАТО ?

Или все ждут тарелочки с золотой каемочкой ?

Где закон ВР, разрешающий строить базу НАТО в Украине ?

А в странах восточной Европы такие разрешения есть
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19.03.2021 06:46
+2
1 июня стало известно , что США договорились с Польшей о размещении дополнительного контингента войск. Общая численность американского подразделения в этой стране может достигнуть 5,5 тысячи человек. Командование рассчитывает, что это позволит «повысить качество» американской группировки.
Президент Анджей Дуда неоднократно просил Пентагон увеличить военное присутствие в республике и даже обещал построить базу за два миллиарда долларов.
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19.03.2021 06:48
+2
«формирования стратегической видения ЕС по восточному соседству https://censor.net/ru/n3254294
Редактор , вроде официально звучит «восточное партнёрство »- разница в смысле , Оккупант тоже у нас - сосед
Кто исказил смысл - Стефанишина или журналист ?
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19.03.2021 06:53
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Правила форума Совет форумчан
Над корупційні і олігархічні країни в НАТО не беруть.Це все локшина.
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19.03.2021 01:51 Ответить
Беруть і Румунія тому яскравий приклад. Зараз там індекс сприйняття корупції 39, в Україні 32, але зважте на те, що Румунія в ЄС та НАТО вже 17 років. Боснія та Герцеговина має ПДЧ, індекс корупції 39, і так далі, і тому подібне. Це все казочки для лохів, що типу заважає корупція, чи невідповідність вимогам, чи недостатня демократичність країни.

Наприклад журналіста Джамаля Хашоггі вбили прямо в консульстві Саудівської Аравії, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F_%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B8 порізали на шматки і викинули . І що, це мало хоч якісь наслідки для Саудівської Аравії? Та ні, як завжди улюблений та стратегічний партнер Заходу, і там все гаразд з демократією) Осаму бін Ладена ліквідували в будинку, який знаходився за 100 метрів від військового училища, де за два тижні до того пакістанський міністр оборони штовхав довгу тєлегу про надзвичайні успіхи у боротьбі з тероризмом) За 100 метрів!!, вони ймовірно разом вечорами чаї ганяли. І що, це якось відбилося Пакістану? Аж ніяк, статус MNNA (основного союзника поза НАТО) як був так і є.

Брехливість та лицемірство об'єднаного Заходу не знають меж, проте ми в одному човні, це наші партнери та ймовірні союзники, от і все. Проте не видавайте будь-ласка їх пропаганду за істину в останній інстанції, то є пропаганда, тобто брехня.
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19.03.2021 04:44 Ответить
«Брехливість та лицемірство об'єднаного Заходу не знають меж»
Прежде чем обвинять Запад , приведите примеры что Украина сделала для НАТО ?

Или все ждут тарелочки с золотой каемочкой ?

Где закон ВР, разрешающий строить базу НАТО в Украине ?

А в странах восточной Европы такие разрешения есть
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19.03.2021 06:46 Ответить
1 июня стало известно , что США договорились с Польшей о размещении дополнительного контингента войск. Общая численность американского подразделения в этой стране может достигнуть 5,5 тысячи человек. Командование рассчитывает, что это позволит «повысить качество» американской группировки.
Президент Анджей Дуда неоднократно просил Пентагон увеличить военное присутствие в республике и даже обещал построить базу за два миллиарда долларов.
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19.03.2021 06:48 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Станом на 2014 рік Україна залишається єдиною країною-партнером, яка бере участь у чотирьох з п'яти операцій під проводом НАТО .

Плюс ще надаємо літаки для вантажних перевезень, беремо участь в програмах Operational Capabilities Concept Evaluation and Feedback Programme (OCC E&F), Air Situation Data Exchange Program, Connected Forces Initiative, Partnership Interoperability Initiative, Malware Information Sharing Platform, і дуже хочемо ще https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206258-ukraina-pragne-zbilsiti-ucast-v-misiah-i-operaciah-nato-stefanisina.html збільшити участь в місіях та операціях. База вже будується в Миколаєві для британців, але там нюанс з конвенцією Монтре, як збираються вирішувати невідомо.

Будь-яка влада з радістю записала б собі у досягнення базу НАТО, і ЗЕлена теж, проте очевидно, що НАТО на даний час не готове до просування далі. Порівняння нас з країнами східної Європи некоректне, тому що ці країни Вже в НАТО, природньо там виникає питання законодавчої регуляції функціонування баз. Звісно Україна могла б робити більше, адже ми не маленька країна і можливостей у нас в рази більше, ніж скажімо у Боснії. Ми навіть внесли в конституцію приєднання до НАТО, навряд чи подібне зробила хоча б одна з інших країн-кандидатів. Так що очевидно зараз м'яч на полі НАТО.
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19.03.2021 07:22 Ответить
«адже ми не маленька країна» - згодна
Может мало впасть напоминает Западу про ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ЯДЕРНОЙ КНОПКИ ? Ведь Украина имела третий по объёму ядерный арсенал в мире , и где теперь Крым и лугандон ?
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19.03.2021 07:36 Ответить
Ты реально думаешь что солдаты НАТО мечтают просто поучавствовать в гнилых мафиозно ахметовских разборках на донбассе?Нахера оно им?Там через день хорошие становятся плохими и наоборот.В укровласти одни предатели и засланные казачки .Зачем это нужно наирвцам
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19.03.2021 07:23 Ответить
Натовцам
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19.03.2021 07:24 Ответить
Розбірки є в будь-якій країні, корупція та перерозподіл сфер впливу є в будь-якій країні, https://www.dw.com/ru/obysk-v-bundestage-deputat-popalsja-na-otkatah-za-maski/a-56716087 ви сліпий якщо цього не бачите . Запитайте себе, хто в Європі з чиновників набиває кішені і має гроші на українській контрабанді тютюну, зерна, та іншого. Проте питання в масштабах та зухвалості таких дій. Перевірьте список баз НАТО у світі, вони є в Африці, Азії, причому і таких країнах, порівняно з якими Україна це взірець демократії та верховенства права. І нічого, і все гаразд з цим.
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19.03.2021 07:36 Ответить
НАТО интересует Украина , Вы не правы. А олигархов пора раскуркуливать 😀😀😜
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19.03.2021 07:38 Ответить
https://censor.net/ru/user/473059 Це все цифри,ви в живу подивіться.В нас вже кругом якесь свавілля.Такі країни не беруть в НАТО.Ну не візьмуть.Тут сильні олігархи і агенти москальщини.Спочатку їх потрібно перемогти.Вам будуть розповідати казочки,що ви вже завтра будете в НАТО,але цього не буде.Ми не в одному човні.Москалі нам загрожують,а не НАТО.Для них москалі за слабкі.
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19.03.2021 11:45 Ответить
Ммм... пане я в Києві живу, чого там дивитися) Але ще я дуже дуже багато читаю, відсотків 30 новин англійською і порівнюю. Це нам зсередини так здається, що все, жопа, кінець світу. Ну... ми емоційна нація, а ще у нас ЗМІ підтягнули рівень і професійно здіймають буревій в склянці води, тому у нас таке політичне життя цікаве.

От скажімо в Італії є проросійський російський рух "п'ять зірок", і вони відкрили у себе https://www.bbc.com/ukrainian/news-47199238 представництво ДНР . От є в континентальній Україні представництво ДНР? А скажімо https://www.dw.com/ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-pegida-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C/a-18863971 в Німеччині бігають з російськими прапорами і вимагають вклонитись Путіну, в Італії, Німеччині, Австрії, Угорщині, збираються застосовувати Супутник. Всюди безліч російських рухів, організацій, та тотальне проростання російського бізнесу в європейський ринок. І всі вони в НАТО. Турція закупляє та використовує російські комплекси С400, ій вже відкрито за це погрожують американці і вона... далі залишається країною НАТО.

Дивіться на ситуацію трохи ширше і уважніше. На сьогодні Україна одна з найбільш прозахідних за психологією країн, з російською агентурою ведемо бій і навіть саджаємо, закриваємо їхні бізнеси, і так далі. Ну це по факту. Нам звісно б хотілося, щоб взагалі все москальське вогнем та мечем, але в порівнянні, серед ворогів Москви ми входимо в п'ятірку найкращих - США, Японія, Україна, Литва, та Польща. Ну ще можливо Хорватія. Так що хто-хто, а ми варті того НАТО значно більше, ніж деякі старі учасники.
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19.03.2021 12:25 Ответить
https://censor.net/ru/user/473059 Київ найбагатше місто.По регіонах дійсно жопа.Україна не прозахідна абсолютно.Половина українців ходить до москальської церкви.Більшість обрали Зеленського президентом.І можливо ще другий раз,він буде президентом.Це взагалі повна ганьба.Ви мені ці казочки не розповідайте.В Європі москалі не мають такого впливу.Повторюю москалі для нас небезпечні,не для США.Ну що вони можуть зробити штатам? Військові США розкидані по Європі.Їх москалі точно не полізуть вбивати.Один раз вже хотіли,маю на увазі в лютому 2018 році,в Сирії.Отримали так,що більше не хотіли.
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19.03.2021 13:37 Ответить
https://censor.net/ru/user/473059 А є ще призовна армія.Там ж все як в довбаному совці.Духи,черпаки,діди і тд.Годують баландою,Труси спільні,в такій армії тільки можуть бути психічні відхилення.Я багатьох знаю людей,кому призов поламав.А ще згрібають бідноту з сіл і райцентрів.Мотивуючи це мобілізаційним ресурсом.Тобто планують не технологічно воювати,а як совок в другу світову.Це справжнє рабство,точно не так,як в Швеції.Я вже з самого малку всі роки незалежності,чую за європейський рух.Ми звісно можемо попасти і в ЄС і в НАТО,але коли змінимо реально всередині країну.
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19.03.2021 14:20 Ответить
Зеленский сорвал задержание террористов »вагнеровцев» , в спецоперации принимала участие Турция , член НАТО . Предателям слугам 🤢🤡🐲😈 больше не верят
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19.03.2021 07:59 Ответить
Интересно, а пленки Лероса будут обсуждать на заседании РНБО - про кокаинщциков особенно интересно
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19.03.2021 02:32 Ответить
ВЕРНИТЕ УКРАИНЕ ЕЁ 10 % ЯДЕРНОГО ВООРУЖЕНИЯ !!! И ОБЕСПЕЧЬТЕ ПОДДЕРЖКУ И ВСЁ !!!
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19.03.2021 03:22 Ответить
Ты это сейчас к форумчанам обращаешься?Тогда ОК.Сейчас позвоним кому надо и все вернем
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19.03.2021 07:26 Ответить
А в сей игре крапленых карт не будет?
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19.03.2021 04:34 Ответить
Будуть звісно, ще й по декілька колод. Ну на те вона й Гра Престолів, інакше буде просто нецікаво.
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19.03.2021 04:46 Ответить
Степанишина , проведите закон , разрешающий КОНКРЕТНО НАТО разместить базу в Украине , тогда Вашим словам поверят
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19.03.2021 06:42 Ответить
«формирования стратегической видения ЕС по восточному соседству https://censor.net/ru/n3254294
Редактор , вроде официально звучит «восточное партнёрство »- разница в смысле , Оккупант тоже у нас - сосед
Кто исказил смысл - Стефанишина или журналист ?
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19.03.2021 06:53 Ответить
Нужно не бегать за НАТО унизительно прося-ну возьмите меня а делать так чтоб НАТО бегало за Украиной.Но для этого нужно работатьт и работать
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19.03.2021 07:39 Ответить
только сорняки надо повыдёргивать да и тех уставших от войны на дискотеках и рокбарах делом занять, тогда можно начинать говорить о условиях конкретно, а до этого только мысли разного калибра украинских экспердов.
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19.03.2021 07:44 Ответить
Дымовая завеса , для какой-то части их 🤢🤡 лохтората , другой части они рассказывают , что у путлера «мир» в очке
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19.03.2021 08:07 Ответить
От членства Киева в НАТО выиграет и Украина, и Объединенная Европа, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 8914
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19.03.2021 08:26 Ответить
Как надоели эти тупые высказывания - вот ели да кабы. Сделайте это, а потом открывайте рот.
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19.03.2021 13:02 Ответить
 
 