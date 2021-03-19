От членства Киева в НАТО выиграет и Украина, и Объединенная Европа, - вице-премьер Стефанишина
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина убеждена, что Украина и Европа одинаково выигрывают от членства нашего государства в ЕС и НАТО.
Об этом она заявила во время рабочего визита в Германию на встрече с государственным министром по делам Европы Михаэлем Ротом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Правительственный портал.
"Я не сомневаюсь, что от долгожданного членства Украины в ЕС и НАТО все равно выиграют как Украина, так и вся Объединенная Европа. А интеграция нашей экономики к внутреннему рынку Европейского Союза уже есть лучшим инструментом борьбы с монополиями и возможностью создания конкурентной экономики. Это настоящий драйвер изменений. Прогресс Украины в выполнении Соглашения об ассоциации должен сопровождаться расширением доступа на европейский рынок для украинского бизнеса", - отметила Стефанишина.
Она подчеркнула, что несмотря на пандемию коронавируса и российскую агрессию в Донбассе, украинское правительство и парламент при политической поддержке Президента продолжают структурные реформы, в частности банковского сектора, земельной реформе, трансформацию в энергетической сфере, приватизации. Самым большим вызовом остается судебная реформа.
Стефанишина подтвердила, что Украина высоко ценит последовательную позицию Германии в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.
Она также подчеркнула важность формирования стратегической видения ЕС по восточному соседству в рамках Конференции о будущем Европы, который начнется в мае.
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Наприклад журналіста Джамаля Хашоггі вбили прямо в консульстві Саудівської Аравії, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F_%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B8 порізали на шматки і викинули . І що, це мало хоч якісь наслідки для Саудівської Аравії? Та ні, як завжди улюблений та стратегічний партнер Заходу, і там все гаразд з демократією) Осаму бін Ладена ліквідували в будинку, який знаходився за 100 метрів від військового училища, де за два тижні до того пакістанський міністр оборони штовхав довгу тєлегу про надзвичайні успіхи у боротьбі з тероризмом) За 100 метрів!!, вони ймовірно разом вечорами чаї ганяли. І що, це якось відбилося Пакістану? Аж ніяк, статус MNNA (основного союзника поза НАТО) як був так і є.
Брехливість та лицемірство об'єднаного Заходу не знають меж, проте ми в одному човні, це наші партнери та ймовірні союзники, от і все. Проте не видавайте будь-ласка їх пропаганду за істину в останній інстанції, то є пропаганда, тобто брехня.
Прежде чем обвинять Запад , приведите примеры что Украина сделала для НАТО ?
Или все ждут тарелочки с золотой каемочкой ?
Где закон ВР, разрешающий строить базу НАТО в Украине ?
А в странах восточной Европы такие разрешения есть
Президент Анджей Дуда неоднократно просил Пентагон увеличить военное присутствие в республике и даже обещал построить базу за два миллиарда долларов.
Плюс ще надаємо літаки для вантажних перевезень, беремо участь в програмах Operational Capabilities Concept Evaluation and Feedback Programme (OCC E&F), Air Situation Data Exchange Program, Connected Forces Initiative, Partnership Interoperability Initiative, Malware Information Sharing Platform, і дуже хочемо ще https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206258-ukraina-pragne-zbilsiti-ucast-v-misiah-i-operaciah-nato-stefanisina.html збільшити участь в місіях та операціях. База вже будується в Миколаєві для британців, але там нюанс з конвенцією Монтре, як збираються вирішувати невідомо.
Будь-яка влада з радістю записала б собі у досягнення базу НАТО, і ЗЕлена теж, проте очевидно, що НАТО на даний час не готове до просування далі. Порівняння нас з країнами східної Європи некоректне, тому що ці країни Вже в НАТО, природньо там виникає питання законодавчої регуляції функціонування баз. Звісно Україна могла б робити більше, адже ми не маленька країна і можливостей у нас в рази більше, ніж скажімо у Боснії. Ми навіть внесли в конституцію приєднання до НАТО, навряд чи подібне зробила хоча б одна з інших країн-кандидатів. Так що очевидно зараз м'яч на полі НАТО.
Может мало впасть напоминает Западу про ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ЯДЕРНОЙ КНОПКИ ? Ведь Украина имела третий по объёму ядерный арсенал в мире , и где теперь Крым и лугандон ?
От скажімо в Італії є
проросійськийросійський рух "п'ять зірок", і вони відкрили у себе https://www.bbc.com/ukrainian/news-47199238 представництво ДНР . От є в континентальній Україні представництво ДНР? А скажімо https://www.dw.com/ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-pegida-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C/a-18863971 в Німеччині бігають з російськими прапорами і вимагають вклонитись Путіну, в Італії, Німеччині, Австрії, Угорщині, збираються застосовувати Супутник. Всюди безліч російських рухів, організацій, та тотальне проростання російського бізнесу в європейський ринок. І всі вони в НАТО. Турція закупляє та використовує російські комплекси С400, ій вже відкрито за це погрожують американці і вона... далі залишається країною НАТО.
Дивіться на ситуацію трохи ширше і уважніше. На сьогодні Україна одна з найбільш прозахідних за психологією країн, з російською агентурою ведемо бій і навіть саджаємо, закриваємо їхні бізнеси, і так далі. Ну це по факту. Нам звісно б хотілося, щоб взагалі все москальське вогнем та мечем, але в порівнянні, серед ворогів Москви ми входимо в п'ятірку найкращих - США, Японія, Україна, Литва, та Польща. Ну ще можливо Хорватія. Так що хто-хто, а ми варті того НАТО значно більше, ніж деякі старі учасники.
Редактор , вроде официально звучит «восточное партнёрство »- разница в смысле , Оккупант тоже у нас - сосед
Кто исказил смысл - Стефанишина или журналист ?