Россия заявила, что будет бурить скважины в Азовском море для водоснабжения оккупированного Крыма

Для улучшения водоснабжения на оккупированный полуостров планируется пробурить скважины на дне Азовского моря. Работы могут начать уже в апреле, сейчас ведутся проектные работы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании правительства России по вопросам развития Крыма и Севастополя, пишет российское агентство ТАСС.

"Сейчас продолжаем изучать возможность получения воды со дна Азовского моря. Мы провели определенные проектные работы и в апреле выйдем на бурение первых скважин", - сказал он.

По словам Хуснуллина, что на дне Азовского моря есть огромные запасы воды.

"Мы в этом уверены, ключевой вопрос - на какой удаленности от берега и на какой глубине. Мы сейчас как раз с Росгеологией это очень подробно обсуждаем. Если мы там сможем добыть воду по методу добычи нефти, то попробуем подать эту воду в крымский водоканал", - заявил вице-премьер России.

Он добавил, что до июля будут понятны "объемы этой воды".

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