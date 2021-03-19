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Россия заявила, что будет бурить скважины в Азовском море для водоснабжения оккупированного Крыма

Россия заявила, что будет бурить скважины в Азовском море для водоснабжения оккупированного Крыма

Для улучшения водоснабжения на оккупированный полуостров планируется пробурить скважины на дне Азовского моря. Работы могут начать уже в апреле, сейчас ведутся проектные работы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании правительства России по вопросам развития Крыма и Севастополя, пишет российское агентство ТАСС.

"Сейчас продолжаем изучать возможность получения воды со дна Азовского моря. Мы провели определенные проектные работы и в апреле выйдем на бурение первых скважин", - сказал он.

По словам Хуснуллина, что на дне Азовского моря есть огромные запасы воды.

"Мы в этом уверены, ключевой вопрос - на какой удаленности от берега и на какой глубине. Мы сейчас как раз с Росгеологией это очень подробно обсуждаем. Если мы там сможем добыть воду по методу добычи нефти, то попробуем подать эту воду в крымский водоканал", - заявил вице-премьер России.

Он добавил, что до июля будут понятны "объемы этой воды".

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Автор: 

Азовское море (1604) скважина (17) вода (918)


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Топ комментарии
+81
Искать воду на дне весьма символическая задача для России.
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19.03.2021 02:03
+75
До одного места.
Там трубы должны быть 3 м диаметром и насосы мегамощные.
Нифига подобного в мире не существует.
Пробурят скважину, нацедят бочку воды (солоноватой), и сделают репортаж для раша-ТВ.
И вата в рашке будет счастлива, как царь проблемы решает.
А крысчане так и будут получать мутную бодягу из крана 1 час в день.
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19.03.2021 02:29
+70
Все засрали. Теперь и Азов засрут.
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19.03.2021 02:41
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Ещё можно бурить тучи, арбузы, или энурезников выращивать , бляха надо им сказать поискать на конце радуги воду или в союзмультфильме.
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19.03.2021 22:05 Ответить
Пусть лапти бурят скважины, прокладывают трубы, устанавливают дорогущие насосы, которые им никто из-за санкций не продаст....А мы потом, после окончания их работ, запустим в водный пласт какую-нибудь гадость, химическую отраву, кишечную палочку и холерные штаммы... Мы же тоже бурить умеем....)))
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19.03.2021 22:25 Ответить
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