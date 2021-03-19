Россия заявила, что будет бурить скважины в Азовском море для водоснабжения оккупированного Крыма
Для улучшения водоснабжения на оккупированный полуостров планируется пробурить скважины на дне Азовского моря. Работы могут начать уже в апреле, сейчас ведутся проектные работы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании правительства России по вопросам развития Крыма и Севастополя, пишет российское агентство ТАСС.
"Сейчас продолжаем изучать возможность получения воды со дна Азовского моря. Мы провели определенные проектные работы и в апреле выйдем на бурение первых скважин", - сказал он.
По словам Хуснуллина, что на дне Азовского моря есть огромные запасы воды.
"Мы в этом уверены, ключевой вопрос - на какой удаленности от берега и на какой глубине. Мы сейчас как раз с Росгеологией это очень подробно обсуждаем. Если мы там сможем добыть воду по методу добычи нефти, то попробуем подать эту воду в крымский водоканал", - заявил вице-премьер России.
Он добавил, что до июля будут понятны "объемы этой воды".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там трубы должны быть 3 м диаметром и насосы мегамощные.
Нифига подобного в мире не существует.
Пробурят скважину, нацедят бочку воды (солоноватой), и сделают репортаж для раша-ТВ.
И вата в рашке будет счастлива, как царь проблемы решает.
А крысчане так и будут получать мутную бодягу из крана 1 час в день.