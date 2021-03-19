Байден предложит кандидатуру 78-летнего бывшего сенатора и астронавта Нельсона на пост главы NASA, - Politico

Бывший сенатор от штата Флорида Билл Нельсон будет предложен президентом Джо Байденом в качестве руководителя НАСА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Politico.

Сотрудник сената и еще один осведомленный источник рассказали изданию, что администрация Байдена выбрала Нельсона и что объявление о выдвижении его кандидатуры будет сделано в пятницу.

Кандидатура Нельсона должна пройти утверждение в сенате.

78-летний Нельсон, который сам провел шесть дней на орбите, когда совершил полет в космос в 1986 году на шаттле "Коламбия", был в сенатском комитете по торговле, науке и транспорту в течение 18 лет пребывания в Конгрессе, где он сыграл важную роль в установлении многих текущих приоритетов НАСА.

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После того как он не был переизбран в сенат, Нельсон был назначен в консультативный совет НАСА в 2019 году для предоставления консультаций по основным программам и политике агентства.