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В Евросоюзе договорились принимать решения о санкциях против Беларуси сообща, - глава МИД Германии Маас

В Евросоюзе договорились принимать решения о санкциях против Беларуси сообща, - глава МИД Германии Маас

Германия самостоятельно не вводит санкции против режима Лукашенко, поскольку в Евросоюзе договорились принимать решения о штрафных мерах, в том числе и в отношении официального Минска, сообща, на европейском уровне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) в интервью DW в четверг, 18 марта.

По его словам, все санкции в отношении Беларуси были приняты в ЕС единогласно. Определяя жесткость штрафных мер, нужно стремиться к тому, чтобы они поражали виновных, а не все гражданское общество в целом, сказал Маас.

Когда речь заходит о санкциях, то нужно учитывать их экономические последствия, подчеркнул министр. Поэтому в ЕС было решено в случае Беларуси создать список ответственных за происходящее в стране. И это относится не только лично к Лукашенко, но и ко всему его аппарату, отметил глава МИД Германии. По его словам, "правитель"Беларуси "цепляется за власть, используя диктаторские методы, и попирает наши либеральные ценности".

Массовые протесты против фальсификации результатов голосования вспыхнули в Беларуси сразу после президентских выборов 9 августа, когда ЦИК вновь объявил победителем Александра Лукашенко. Протестующие требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

В ходе протестов физически пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Восемь человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер.

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Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС либо были арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения. Светлана Тихановская, которую многие в Беларуси считают истинной победительницей выборов, под давлением властей была вынуждена покинуть страну. Сегодня она ведет активную работу по поддержке демократического движения в Беларуси на мировой политической арене.

Беларусь (7889) Германия (6947) Лукашенко Александр (3611) санкции (11282) Евросоюз (17113) Маас Хайко (213)


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З вашими могутніми санкціями Лукашенко ще довго буде диктатором.
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19.03.2021 07:51 Ответить
Жорна господні мелють повільно, вірно. Невже Ви думаєте, що американські матері ******* своїх дітей (військових армії США) менше чим наші матері своїх дітей. І благословлять Байдена, або Трампа чи Обаму на війну "за наше світле майбутнє". Фігушки, бульбаші і хохли самі, самі за себе, вперед в атаку ! І якщо не брехатимем, то янкі нам допоможуть. І нічиго лічного, це просто бізнес.
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19.03.2021 08:19 Ответить
Бсср менше буков і точніше.
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19.03.2021 08:29 Ответить
😀😀😀
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19.03.2021 08:31 Ответить
да... а немчура уже не та......
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19.03.2021 08:53 Ответить
У Євросоюзі домовилися ухвалювати рішення про санкції проти Білорусі спільно, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 296
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19.03.2021 09:46 Ответить
Беларусь надо НЕ ДАВИТЬ санкциями, а помочь вырваться из "братский объятий" оголтелых фашистов РФ.
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19.03.2021 12:53 Ответить
 
 