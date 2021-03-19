Один украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - шесть нарушений режима "тишины", - штаб ОС

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и продолжают осуществлять обстрелы позиций ВСУ. За прошедшие сутки, 18 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Пивденне оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120- и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимо с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществили обстрел позиций украинских защитников, используя минометы 120-мм калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановки - автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - отметили в штабе.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на территории ОРДЛО. В частности оккупанты продолжили практику осуществления прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Для прекращения провокаций, украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ, оперативно вводился режим "тишина". Вместе с тем, в нескольких случаях для прекращения обстрелов в районе Пивденного и Водяного украинской стороной СЦКК вводилось несколько запросов на тишину подряд, и только после этого удавалось прекратить провокации. Основной целью откровенного игнорирования минских договоренностей со стороны российско-оккупационных войск является провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины на открытие огня. Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - сказана в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российско-оккупационные войска блокируют работу почти всех КПВВ, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

В штабу также подчеркнули, что Вооруженные Сил Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.

По состоянию на 7 утра утра 19 марта, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

"Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.



