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Новости Агрессия России против Украины
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Один украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - шесть нарушений режима "тишины", - штаб ОС

Один украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - шесть нарушений режима

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и продолжают осуществлять обстрелы позиций ВСУ. За прошедшие сутки, 18 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Пивденне оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120- и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимо с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществили обстрел позиций украинских защитников, используя минометы 120-мм калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановки - автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - отметили в штабе.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на территории ОРДЛО. В частности оккупанты продолжили практику осуществления прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Для прекращения провокаций, украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ, оперативно вводился режим "тишина". Вместе с тем, в нескольких случаях для прекращения обстрелов в районе Пивденного и Водяного украинской стороной СЦКК вводилось несколько запросов на тишину подряд, и только после этого удавалось прекратить провокации. Основной целью откровенного игнорирования минских договоренностей со стороны российско-оккупационных войск является провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины на открытие огня. Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - сказана в сообщении.

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В штабу также подчеркнули, что Вооруженные Сил Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.

По состоянию на 7 утра утра 19 марта, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

"Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Один украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - шесть нарушений режима тишины, - штаб ОС 01
Один украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - шесть нарушений режима тишины, - штаб ОС 02

обстрел (27057) Донбасс (26955) потери (4380) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
Один украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - шесть нарушений режима "тишины", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7857

співчуття батькам і побратимам...
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19.03.2021 07:48
+8
Вічна пам'ять та вічна Слава загиблому воїну!
Співчуття його рідним та побратимам.
Один украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - шесть нарушений режима "тишины", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 293

Горіть у пеклі russische schweine!
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19.03.2021 07:55
+5
Квартал-95 про це ще не пожартував?
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19.03.2021 08:24
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Один украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - шесть нарушений режима "тишины", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7857

співчуття батькам і побратимам...
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19.03.2021 07:48 Ответить
Слуги народа на марше. Только почему-то гибнут другие.
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19.03.2021 07:53 Ответить
Вот и еще один Герой погиб. А на его месте должен был быть Зеленский.
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19.03.2021 10:44 Ответить
Вічна пам'ять та вічна Слава загиблому воїну!
Співчуття його рідним та побратимам.
Один украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - шесть нарушений режима "тишины", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 293

Горіть у пеклі russische schweine!
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19.03.2021 07:55 Ответить
Квартал-95 про це ще не пожартував?
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19.03.2021 08:24 Ответить
Щоб ви здохли кацапські виродки!
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19.03.2021 08:35 Ответить
Вічна пам'ять герою....

Один український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - шість порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1548

Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Дохлих російсян багато не буває! Вбий російського покидька!Один український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - шість порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5135
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19.03.2021 09:39 Ответить
Один український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - шість порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9745

Вчера, 18 марта, от вражеской пули под Горловкой трагически погиб 56-летний защитник Пасека Виктор Степанович.
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19.03.2021 09:50 Ответить
Один український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - шість порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7200
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19.03.2021 10:18 Ответить
Царство Небесне полеглому воїну.
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19.03.2021 10:01 Ответить
This is amazing, Like heaven. Last time https://sportsdio.com/ sportsdio is the sponsor of this.
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19.03.2021 10:20 Ответить
Відпочивай з миром,Брате ...Дякуємо за захист України ! Герої не вмирають-це ротація на небо.
Смерть російським окупантам !!!
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19.03.2021 11:20 Ответить
 
 