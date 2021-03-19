США будут внедрять меры на каждый вид злонамеренной деятельности РФ. Некоторые будут заметны, а некоторые - "невидимы", - Псаки

В течение следующих недель США введут "шаги в ответ" на злонамеренную деятельность России, которые будут включать как санкции, и другие мероприятия, в том числе "невидимые".

Об этом заявила в четверг на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы уже ввели санкции в ответ на отравление Алексея Навального. Кроме того, был выпущен отчет об их вмешательстве в выборы 2020 года. И мы будем внедрять меры на каждый вид злонамеренной деятельности (России. - Ред.), по которыму мы выражали обеспокоенность", - отметила Псаки.

Она напомнила, что президент Байден в начале своей каденции отдал соответствующее распоряжение разведывательному сообществу изучить, какой вред нанесла Россия, и подготовить соответствующий доклад.

"Итак, остаются недели - не месяцы - до того, как будет применена эта политика (в ответ - ред.)", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

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Она добавила, что некоторые из шагов реагирования будут заметны, некоторые - невидимыми.

"Конечно, президент (Байден. - Ред.) оставляет за собой право выбрать, какой и когда будет этот ответ, как и любой другой президент. Однако он четко заявил, что российское правительство заплатит по счетам", - подчеркнула Псаки.

Как сообщалось, администрация Джо Байдена готовит пакет санкций минимум против трех иностранных государств, которые предпринимали попытки вмешаться в выборы президента и части Конгресса Соединенных Штатов.