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Новости Санкции против России
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США будут внедрять меры на каждый вид злонамеренной деятельности РФ. Некоторые будут заметны, а некоторые - "невидимы", - Псаки

США будут внедрять меры на каждый вид злонамеренной деятельности РФ. Некоторые будут заметны, а некоторые -

В течение следующих недель США введут "шаги в ответ" на злонамеренную деятельность России, которые будут включать как санкции, и другие мероприятия, в том числе "невидимые".

Об этом заявила в четверг на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы уже ввели санкции в ответ на отравление Алексея Навального. Кроме того, был выпущен отчет об их вмешательстве в выборы 2020 года. И мы будем внедрять меры на каждый вид злонамеренной деятельности (России. - Ред.), по которыму мы выражали обеспокоенность", - отметила Псаки.

Она напомнила, что президент Байден в начале своей каденции отдал соответствующее распоряжение разведывательному сообществу изучить, какой вред нанесла Россия, и подготовить соответствующий доклад.

"Итак, остаются недели - не месяцы - до того, как будет применена эта политика (в ответ - ред.)", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден занят. Звонить Путину не будет, - Белый Дом ответил на предложение Кремля

Она добавила, что некоторые из шагов реагирования будут заметны, некоторые - невидимыми.

"Конечно, президент (Байден. - Ред.) оставляет за собой право выбрать, какой и когда будет этот ответ, как и любой другой президент. Однако он четко заявил, что российское правительство заплатит по счетам", - подчеркнула Псаки.

Как сообщалось, администрация Джо Байдена готовит пакет санкций минимум против трех иностранных государств, которые предпринимали попытки вмешаться в выборы президента и части Конгресса Соединенных Штатов.

Байден Джо (2787) россия (95467) санкции (11282) США (26564) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+12
Слава Байдену ! Всем злобным клоунам приготовиться и вас достанут
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19.03.2021 08:10
+8
Наш **********, даже не заикается о введении визового режима с агрессором. Дружбаны, ****...
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19.03.2021 07:59
+8
А що можуть кацапи? У них цілий спект діяльності:
1.Заборонити своїм горомадянам користуватися інтернетом, щоб пробити сльозу дяді Сема і щоб він змилувався;
2.Заборонити своїм громадянам виїзжати за кордон,щоб пробити сльозу дяді Сема і щоб він змилувався;
3.Дозволити гавкати пенсіонерам і депутатам "Байден чмо" і приклеювати такі наліпки на авто;
4.Заплатити кошти із бюджету раші талібам та іншим терористам, щоб вони вбивали американців;
5.Здійснювати теракти в Європі і особливо на окупованих теріторіях;
6.Активізувати бойові дії на Донбасі і заборонити американцям ходити в їх туалети. Ось і всьо.
Ще правда є один гадосний варіант - пускати лучики сонця від дзеркала в вікно дипломатів США у тих країнах, які контролюють кацапи.
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19.03.2021 08:41
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Правила форума Совет форумчан
Наш **********, даже не заикается о введении визового режима с агрессором. Дружбаны, ****...
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19.03.2021 07:59 Ответить
До слова, і Порох також не вводив візи (лише ужерсточення при перетині кордону).
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19.03.2021 08:25 Ответить
О каких визах Вы говорите? Сопля успешно втюхивает лапотникам свои гнусные, низкосортные сериалы и кварталовский юмор для дебилов... Торговля с врагом процветает...
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19.03.2021 08:30 Ответить
Володька ГУЛАГович опустит доллар ниже погреба,бедная Омерика...
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19.03.2021 08:03 Ответить
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19.03.2021 08:04 Ответить
Директор ЦРУ Уильям Бернс будет действовать открыто...хрясь по харе типа вычислять Штирлицов Путлера в Киеве... огент Козырь попался с Вагнерами...,а прочее дерьмо раскрутят по полному тарифу...
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19.03.2021 08:09 Ответить
Слава Байдену ! Всем злобным клоунам приготовиться и вас достанут
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19.03.2021 08:10 Ответить
"администрация Джо Байдена готовит пакет санкций минимум против трех иностранных государств, которые предпринимали попытки вмешаться в выборы президента и части Конгресса Соединенных Штатов"
Трьох! Бубочка! трьох! перші два - касапи і китай. Ти - третім будеш?
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19.03.2021 08:19 Ответить
Я фигею от тебя. Ты если не подрыстал зеленкой день пропал зря?
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19.03.2021 08:29 Ответить
подляк, скотина - перелогінься. Дристиш ти, падлюка
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19.03.2021 08:44 Ответить
А ты не родня х22йлу ? Прямо по его цитатам отвечаешь .
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19.03.2021 08:47 Ответить
В твоих ответах (которых я не удалял) но они были, твой интеллект зашкаливает.
У вас там все такие или только избранные?
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19.03.2021 09:41 Ответить
swift nado raske otkliucit,kak nevydymije sankciji
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19.03.2021 08:19 Ответить
Вчера был в гостях у Александра Кушнаря,известный украинский блогер пригласил на интервью бывшего КГБиста Геннадия Гудкова. Интересную инфу сообщил Гудков...,чтобы догнать США в экономике надо построить 21 РАБссию..., я думаю что 22...,тогда точно Мавзолейные Шариковы догонят и перегонят США...Стахановцы долбанные
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19.03.2021 08:19 Ответить
У кацапов аврал-все их помойки вопят,что пуйло не обосралось и весь Мир считает Байдена психбольным...жалкое зрелище со свинособак)
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19.03.2021 08:32 Ответить
""Украина должна готовиться к войне. Это реальность, а все, кто обманывает страну обещаниями скорого мира - просто циничные и лживые политиканы, всегда готовые предать и свалить """ - цитата из статьи Ю. Бутусова . Как говориться не в бровь , а в глаз ! Эти слова должны стать руководством к действию всей страны.
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19.03.2021 08:36 Ответить
Бажаєш миру, готуйся до війни. В очі заглядати жінці, дружині.
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19.03.2021 09:22 Ответить
А що можуть кацапи? У них цілий спект діяльності:
1.Заборонити своїм горомадянам користуватися інтернетом, щоб пробити сльозу дяді Сема і щоб він змилувався;
2.Заборонити своїм громадянам виїзжати за кордон,щоб пробити сльозу дяді Сема і щоб він змилувався;
3.Дозволити гавкати пенсіонерам і депутатам "Байден чмо" і приклеювати такі наліпки на авто;
4.Заплатити кошти із бюджету раші талібам та іншим терористам, щоб вони вбивали американців;
5.Здійснювати теракти в Європі і особливо на окупованих теріторіях;
6.Активізувати бойові дії на Донбасі і заборонити американцям ходити в їх туалети. Ось і всьо.
Ще правда є один гадосний варіант - пускати лучики сонця від дзеркала в вікно дипломатів США у тих країнах, які контролюють кацапи.
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19.03.2021 08:41 Ответить
тем временем клоаан купил у разумкова рейтинг и тихо поживляется с бакановым ...
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19.03.2021 09:31 Ответить
США запроваджуватимуть заходи на кожен вид зловмисної діяльності РФ. Деякі будуть помітними, а деякі - "невидимими", - Псакі - Цензор.НЕТ 2008
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19.03.2021 09:43 Ответить
Так вот почему эти санкции никто не видит.
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19.03.2021 11:02 Ответить
Наконец то амереканцы проснулись!
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19.03.2021 13:16 Ответить
 
 