США будут внедрять меры на каждый вид злонамеренной деятельности РФ. Некоторые будут заметны, а некоторые - "невидимы", - Псаки
В течение следующих недель США введут "шаги в ответ" на злонамеренную деятельность России, которые будут включать как санкции, и другие мероприятия, в том числе "невидимые".
Об этом заявила в четверг на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы уже ввели санкции в ответ на отравление Алексея Навального. Кроме того, был выпущен отчет об их вмешательстве в выборы 2020 года. И мы будем внедрять меры на каждый вид злонамеренной деятельности (России. - Ред.), по которыму мы выражали обеспокоенность", - отметила Псаки.
Она напомнила, что президент Байден в начале своей каденции отдал соответствующее распоряжение разведывательному сообществу изучить, какой вред нанесла Россия, и подготовить соответствующий доклад.
"Итак, остаются недели - не месяцы - до того, как будет применена эта политика (в ответ - ред.)", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.
Она добавила, что некоторые из шагов реагирования будут заметны, некоторые - невидимыми.
"Конечно, президент (Байден. - Ред.) оставляет за собой право выбрать, какой и когда будет этот ответ, как и любой другой президент. Однако он четко заявил, что российское правительство заплатит по счетам", - подчеркнула Псаки.
Как сообщалось, администрация Джо Байдена готовит пакет санкций минимум против трех иностранных государств, которые предпринимали попытки вмешаться в выборы президента и части Конгресса Соединенных Штатов.
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Трьох! Бубочка! трьох! перші два - касапи і китай. Ти - третім будеш?
У вас там все такие или только избранные?
1.Заборонити своїм горомадянам користуватися інтернетом, щоб пробити сльозу дяді Сема і щоб він змилувався;
2.Заборонити своїм громадянам виїзжати за кордон,щоб пробити сльозу дяді Сема і щоб він змилувався;
3.Дозволити гавкати пенсіонерам і депутатам "Байден чмо" і приклеювати такі наліпки на авто;
4.Заплатити кошти із бюджету раші талібам та іншим терористам, щоб вони вбивали американців;
5.Здійснювати теракти в Європі і особливо на окупованих теріторіях;
6.Активізувати бойові дії на Донбасі і заборонити американцям ходити в їх туалети. Ось і всьо.
Ще правда є один гадосний варіант - пускати лучики сонця від дзеркала в вікно дипломатів США у тих країнах, які контролюють кацапи.