В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 15 850 случаев заражения, выздоровели 4 592 человека
За минувшие сутки в Украине выявлены 15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 19 марта 2021 года. В частности, заболели 830 детей и 401 медработник.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 4 444 человека;
летальных случаев - 262;
выздоровели - 4 592 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 115 274 (в том числе методом ПЦР - 53 379, методом ИФА - 21 241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 654).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 519 926 человек;
выздоровели - 1 248 782 человека;
летальных случаев - 29 515;
проведено ПЦР-тестов - 7 573 737.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях", - рассказал Степанов.
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