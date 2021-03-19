В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 15 850 случаев заражения, выздоровели 4 592 человека

За минувшие сутки в Украине выявлены 15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 19 марта 2021 года. В частности, заболели 830 детей и 401 медработник.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 4 444 человека;

летальных случаев - 262;

выздоровели - 4 592 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 115 274 (в том числе методом ПЦР - 53 379, методом ИФА - 21 241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 654).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 519 926 человек;

выздоровели - 1 248 782 человека;

летальных случаев - 29 515;

проведено ПЦР-тестов - 7 573 737.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях", - рассказал Степанов.









