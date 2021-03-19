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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 15 850 случаев заражения, выздоровели 4 592 человека

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 15 850 случаев заражения, выздоровели 4 592 человека

За минувшие сутки в Украине выявлены 15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 19 марта 2021 года. В частности, заболели 830 детей и 401 медработник.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 15 850 случаев заражения, выздоровели 4 592 человека 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 15 850 случаев заражения, выздоровели 4 592 человека 03госпитализированы - 4 444 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 15 850 случаев заражения, выздоровели 4 592 человека 03летальных случаев - 262;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 15 850 случаев заражения, выздоровели 4 592 человека 03выздоровели - 4 592 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 15 850 случаев заражения, выздоровели 4 592 человека 03осуществлено тестирований за сутки - 115 274 (в том числе методом ПЦР - 53 379, методом ИФА - 21 241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 654).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 15 850 случаев заражения, выздоровели 4 592 человека 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 15 850 случаев заражения, выздоровели 4 592 человека 08заболели - 1 519 926 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 15 850 случаев заражения, выздоровели 4 592 человека 08выздоровели - 1 248 782 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 15 850 случаев заражения, выздоровели 4 592 человека 08летальных случаев - 29 515;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 15 850 случаев заражения, выздоровели 4 592 человека 08проведено ПЦР-тестов - 7 573 737.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 15 850 случаев заражения, выздоровели 4 592 человека 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 15 850 случаев заражения, выздоровели 4 592 человека 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 15 850 случаев заражения, выздоровели 4 592 человека 13

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 15 850 случаев заражения, выздоровели 4 592 человека - Цензор.НЕТ 6723
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19.03.2021 08:15 Ответить
Перемога майстра боротьби з ковідом.
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19.03.2021 08:16 Ответить
Столько же было в ноябре -
24.11 - 647976 - новых 12287
25.11 - 661858 - новых 13882
26.11 - 677189 - новых 15331
27.11 - 693407 - новых 16218
28.11 - 709701 - новых 16294
29.11 - 722679 - новых 12978
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19.03.2021 09:00 Ответить
Закривайте школи !
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19.03.2021 09:27 Ответить
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19.03.2021 09:52 Ответить
Капец просто. Больше года уже мир не может справиться с этой заразной.
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19.03.2021 10:05 Ответить
Сегодня утром был в больнице и стал невольным свидетелем разговора двух солидных врачей, проходящих по коридору мимо меня: "Ты вакцинироваться будешь?" - "Нет, не буду!"
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19.03.2021 16:08 Ответить
 
 