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Новости Коронавирус и карантин
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"Нужно было это делать вчера": врач-инфекционист Голубовская выступила за немедленное введение локдауна по всей стране

В Украине следует немедленно вводить общенациональный локдаун, не дожидаясь, пока "загорятся" остальные области: отменять все развлекательные мероприятия, запасаться кислородом и разворачивать новые койки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила в интервью "Обозревателю".

По ее словам, сейчас уже бесполезно работать в очагах, а нужно запасаться кислородом, открывать все новые и новые стационары, грамотно проводить политику вакцинации. И самое главное – каждый человек должен защитить сам себя.

Врач также раскритиковала разрешение на проведение в Украине развлекательных мероприятий, в частности концертов.

"Я считаю, что на сегодняшний день в тех городах, которые полностью сгорают, горят, догорают, где все находятся просто в коллапсе, нужно вводить локдаун. Все увеселительные мероприятия отменить. На эти концерты смотреть невозможно.

Когда я смотрю на какую-то толпу на концертах, я сразу прикидываю, сколько человек может заболеть и сразу же прикидываю в голове, какое количество кислорода понадобится и где его взять", - сказала Голубовская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ослабление пандемии произойдет не раньше 2022 года, - Голубовская

Она подчеркнула, что нужны ограничительные мероприятия: "Это хотя бы уменьшит количество новых случаев. Нагрузка еще останется, потому что сейчас лежат тяжелые, но еще будут подходить больные, которые будут утяжеляться какое-то время".

"Я считаю, что (локдаун. - Ред.) надо ввести по всей стране, раз такое дело. Потому что, если мы не введем по всей стране, то значит, регионы, которые сейчас спокойны, загорятся позже. Так было с корью. Луганская, Донецкая область загорелись последними", - отметила Голубовская.

Относительно того, когда именно надо ввести такие ограничения, Голубовская ответила: "Уже вчера надо было это делать".

Как сообщалось ранее, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 15 850 случаев заражения, выздоровели 4 592 человека

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Голубовская Ольга (72) локдаун (294)


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Топ комментарии
+19
Я лично считаю, что не нужно никаких лох даунов! Зачем гробить экономику? Хотя как экономика может развиваться в стране где президент зеленских это вопрос риторический!
Собственно Буковель показал, что ********** ложил хер на Украину и на украинцев как на клавиши рояля. По этому я предлагаю просто перестать болеть!!!
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19.03.2021 08:22
+11
Голубовская это та, которая говорила, что пережила страшнейшую пандемию свинно \ птичего гриппа, когда вымерло пол планеты? Тогда все ясно
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19.03.2021 08:19
+8
Tвоя бесполезная шкура до сих пор жива потому что Порох и Пастор сохранили государство.
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19.03.2021 09:14
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Правила форума Совет форумчан
Санітар Степашка краще знає. Він проффесор в цьому.
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19.03.2021 08:19 Ответить
Я лично считаю, что не нужно никаких лох даунов! Зачем гробить экономику? Хотя как экономика может развиваться в стране где президент зеленских это вопрос риторический!
Собственно Буковель показал, что ********** ложил хер на Украину и на украинцев как на клавиши рояля. По этому я предлагаю просто перестать болеть!!!
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19.03.2021 08:22 Ответить
Экономики без людей не существует! Но это так тяжело понять.
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19.03.2021 09:19 Ответить
и медик из вас так себе, и на философа не тянете. Посмотрите статистику по заболеваемости, уже маленькие дети болеют, а если вы строите свою "экономику" на больных и умерших, то скорее всего вам подходят ритуальные услуги.
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19.03.2021 09:33 Ответить
https://censor.net/ru/user/447490 А ты с работы пишешь, или болеешь?))
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19.03.2021 09:39 Ответить
Голубовская это та, которая говорила, что пережила страшнейшую пандемию свинно \ птичего гриппа, когда вымерло пол планеты? Тогда все ясно
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19.03.2021 08:19 Ответить
Лахта все знає...все їй ясно.."Потрібно було це робити вчора": лікарка-інфекціоністка Голубовська виступила за негайне запровадження локдауну по всій країні - Цензор.НЕТ 8283
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19.03.2021 09:01 Ответить
А, че , уютный у тебя офис
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19.03.2021 09:26 Ответить
Во даёт !!!

А как же лыжи в Буковели ????
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19.03.2021 08:21 Ответить
Бархатый сезон в Буковеле до 30 апреля будет, так шо еще можно успеть покататься на лыжах, пока ковид не скушал тяжелые
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19.03.2021 08:27 Ответить
Закрыла уже власть по требованию предпринимателей Ивано Франковска
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19.03.2021 08:30 Ответить
А в Буковеле об этом знают?
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19.03.2021 08:32 Ответить
Не соблюдение дисциплины - характерная черта совка
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19.03.2021 08:41 Ответить
Тут можно поспорить. Дисцыплина была: с помощью вертухая и собаки. Иначе бы не выкопали беломор канал и другие объекты бы не построили
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19.03.2021 08:45 Ответить
То есть не в сознании людей , а из под палки
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19.03.2021 08:49 Ответить
По другому кацапа звісно змусити працювати неможливо. До речі це самі кацапи так і кажуть.
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19.03.2021 08:51 Ответить
Другой дисциплины не бывает и не будет. Кнут и пряник вечен.
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19.03.2021 09:22 Ответить
Какие вы все-таки темные - молодое поколение. При совке, было время, сажали за опоздание на работу. И за взятку давали 10 лет минимум.
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19.03.2021 09:21 Ответить
Кошмар
Проще наказывать деньгами - так делают в ЕС . Я нарушила ОДИН РАЗ НА ДОРОГЕ - заплатила 120 евро , на всю жизнь запомнила - жалко евро 😭
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19.03.2021 09:24 Ответить
Для этого нужно, чтобы полицейский не боялся остановить Майбах с одними нулями в номерах! Поэтому у нас можно только мышей штрафовать и наказывать безбоязненно - ничьего кума или папика не обидишь...
Говорю же - темные. Вы видите замечаете только одну каку-то деталь, не замечая других, а тем более системы в комплексе. Председатель суда центрального района г. Лодзи в Польше ездит на Фиесте, которую купила в кредит...
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19.03.2021 09:29 Ответить
А у нас судья, в зависимости от места сидения, только официальной зарплаты в месяц берет на сумму от четверти до целой Фиесты...
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19.03.2021 11:43 Ответить
гугл в допомогу!
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19.03.2021 09:02 Ответить
Зеля вернет Ковид бало из асфальта 66 миллиардов и будет полный ЛОХдаун
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19.03.2021 08:25 Ответить
Была эпоха Застоя Брежнева,пришла Эпоха Ковидного дебилизма....,типа Ацтой
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19.03.2021 08:27 Ответить
Эпоха Ковидного дебилизма.


ОСОБЛИВО НАГЛИМ ДУРАНТИНОФІЛАМ.
ВИ ЙО..НУЛИСЬ,ПАНОВЕ

Пандемі́я (також рідше панде́мія; від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. παν «пан» - увесь + https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. δήμος https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81 «демос» - народ) - найвища інтенсивність розвитку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F епідемічного процесу , що характеризується прогресуючим поширенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F інфекційного захворювання з надзвичайно високим ураженням населення на значних територіях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA материків або всієї Земліhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-2 [2]
Характеризується часто відсутністю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 колективного імунітету в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE людства , і, зазвичай, ефективних засобів профілактики (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8 вакцини ) й лікування. Серед інфекційних захворювань, які сягали масштабу пандемії: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0 чума , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0 холера , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF грип , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%86%D0%9B/%D0%A1%D0%9D%D0%86%D0%94 ВІЛ-інфекція/СНІД , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_2019 коронавірусна хвороба 2019 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-4 [4] .
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19.03.2021 09:07 Ответить
Опять выпустили дурноватый рупор от власти
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19.03.2021 08:30 Ответить
Даешь большую стройку 2.0 !!
распилим оставшееся бабло!
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19.03.2021 08:32 Ответить
буба ж анонсировал в этом году Вэлыку Рэконструкцию.
Но боюсь, пролетит - все бабло слуги сп...или уже в проршлом году...
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19.03.2021 08:52 Ответить
Блин, впечатление, шо нами управляют абортмахеры. Так-о-о-о-ое несут (цензура)
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19.03.2021 08:37 Ответить
А падение экономики компенсировать из денег таких "Голубовских".
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19.03.2021 08:40 Ответить
Идиоты! Закройте детсады и школы - там сейчас эпицентр заразы, главный разсадник ковида!
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19.03.2021 08:43 Ответить
От чего закрывать, от какой заразы, в голове у вас зараза. От простуды? Вам в команду голубовской тогда
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19.03.2021 08:49 Ответить
Мы переболели всей семьёй и поверь это далеко не простуда.
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19.03.2021 09:12 Ответить
Верю, Грипп. Одевайтесь как положено и болеть не будете
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19.03.2021 09:23 Ответить
Таких недоумков как ты ,необходимо отправлять на опыты вместо приматов,они боятся болеть! Или помощниками санитаров в ковидные больницы.
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19.03.2021 09:36 Ответить
Весь этот бред про "простуду" и "обычный грипп" заканчивается под дверью реанимации,когда уставший врач говорит шансов на ИВЛ 5-7%, молитесь и надейтесь на чудо.
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19.03.2021 09:24 Ответить
ага, расскажешь как там лечат. Врачи без масок в инфекционке - по твоему они тупее чем ты
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19.03.2021 09:35 Ответить
Реально на фоне этой пришибленной даже Комаровский выглядит академиком.
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19.03.2021 08:44 Ответить
Пріоритети зараз в ОП не ті. Їх більше переймає падіння рейтингів, що робити з Бенею і коли позвонить Джо.... А вірус то таке, він для влади вже не цікавий, там вже вкрадено все що можна.
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19.03.2021 08:45 Ответить
А что людям жрать, эта инфекционистка не рассказала?
Или ее зележопые кормят и она уверена в завтрашнем дне?
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19.03.2021 08:50 Ответить
під ШВЛ ДУМКИ -ЩО ПОЖРАТЬ ПРОПАДАЮТЬ
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19.03.2021 09:03 Ответить
Лечат тромбоемболию легочной артерии биовеном по ПРОТОКОЛУ ковида, убивают иммунитет и кладут под швл, рассказуешь тут про пожрать
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19.03.2021 09:34 Ответить
Под ШВЛ пока что попало аж 0,001 % населения.
Остальным 99,999 % подыхать из-за 0,001 %?
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19.03.2021 10:18 Ответить
Щось знову шапіто збудилося. Якусь пакасть зробити хочуть. Ну закон про землю це зрозуміло, а ще що?
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19.03.2021 08:54 Ответить
Коли я дивлюся на якийсь натовп на концертах, я відразу уявляю, скільки людей може захворіти, і відразу ж думаю, яка кількість кисню знадобиться і де його взяти"
КИЇВ.
"Потрібно було це робити вчора": лікарка-інфекціоністка Голубовська виступила за негайне запровадження локдауну по всій країні - Цензор.НЕТ 1489

коли я дивлюсь на львівські маршрутки..
Сьогодні, 19 березня у Львові набуває чинності жорсткий карантин. Місцева влада ухвалила рішення про введення обмежень локдауна через критичне епідеміологічне положення.
"Потрібно було це робити вчора": лікарка-інфекціоністка Голубовська виступила за негайне запровадження локдауну по всій країні - Цензор.НЕТ 5219
МАРШРУТОК НЕ СТОСУЄТЬСЯ.(
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19.03.2021 08:58 Ответить
Криворожско-луганскому режиму скоро хана.
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19.03.2021 09:00 Ответить
НЕОЧЕВИДНО.

тому що народу ОЧЕВИДНО,ЩО ПОКИ ЩО АЛЬТЕРНАТИВА КЛОУНУ БАРИГА ПЕТРО.
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19.03.2021 09:08 Ответить
Tвоя бесполезная шкура до сих пор жива потому что Порох и Пастор сохранили государство.
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19.03.2021 09:14 Ответить
Голубовська може дозволити собі лікувати шмарклі в приватній клініці, а бидло з інфарктом і позитивним тестом нехай помирає в інфекціЇ.
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19.03.2021 09:16 Ответить
говорят, внесен законопроект - кто будет фальсифицировать статистику и инфографику будут гореть в Аду... а также те кто в эти фальсификации верит)
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19.03.2021 09:20 Ответить
Не надо никаких локдаунов! Дайте природе самоочиститься!
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19.03.2021 09:24 Ответить
У них что гендерная квота такая к степашке и страшилке еще и эту балоболку продажную присовокупили.
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19.03.2021 09:35 Ответить
Так вчера уже был. В январе 3 недели куй жевали
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19.03.2021 09:36 Ответить
Вимагаємо негайного локдауна. Треба зупинити поширення вірусу вже зараз.
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19.03.2021 10:26 Ответить
Ух ты вымагатель
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19.03.2021 11:05 Ответить
ага, то, что закроют какого-то частника - эффект ноль, когда работают продукторые и общественный транспорт (особенно метро).
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19.03.2021 15:09 Ответить
 
 