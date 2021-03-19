"Нужно было это делать вчера": врач-инфекционист Голубовская выступила за немедленное введение локдауна по всей стране

В Украине следует немедленно вводить общенациональный локдаун, не дожидаясь, пока "загорятся" остальные области: отменять все развлекательные мероприятия, запасаться кислородом и разворачивать новые койки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила в интервью "Обозревателю".

По ее словам, сейчас уже бесполезно работать в очагах, а нужно запасаться кислородом, открывать все новые и новые стационары, грамотно проводить политику вакцинации. И самое главное – каждый человек должен защитить сам себя.

Врач также раскритиковала разрешение на проведение в Украине развлекательных мероприятий, в частности концертов.

"Я считаю, что на сегодняшний день в тех городах, которые полностью сгорают, горят, догорают, где все находятся просто в коллапсе, нужно вводить локдаун. Все увеселительные мероприятия отменить. На эти концерты смотреть невозможно.

Когда я смотрю на какую-то толпу на концертах, я сразу прикидываю, сколько человек может заболеть и сразу же прикидываю в голове, какое количество кислорода понадобится и где его взять", - сказала Голубовская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ослабление пандемии произойдет не раньше 2022 года, - Голубовская

Она подчеркнула, что нужны ограничительные мероприятия: "Это хотя бы уменьшит количество новых случаев. Нагрузка еще останется, потому что сейчас лежат тяжелые, но еще будут подходить больные, которые будут утяжеляться какое-то время".

"Я считаю, что (локдаун. - Ред.) надо ввести по всей стране, раз такое дело. Потому что, если мы не введем по всей стране, то значит, регионы, которые сейчас спокойны, загорятся позже. Так было с корью. Луганская, Донецкая область загорелись последними", - отметила Голубовская.

Относительно того, когда именно надо ввести такие ограничения, Голубовская ответила: "Уже вчера надо было это делать".

Как сообщалось ранее, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 15 850 случаев заражения, выздоровели 4 592 человека