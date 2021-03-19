"Нужно было это делать вчера": врач-инфекционист Голубовская выступила за немедленное введение локдауна по всей стране
В Украине следует немедленно вводить общенациональный локдаун, не дожидаясь, пока "загорятся" остальные области: отменять все развлекательные мероприятия, запасаться кислородом и разворачивать новые койки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила в интервью "Обозревателю".
По ее словам, сейчас уже бесполезно работать в очагах, а нужно запасаться кислородом, открывать все новые и новые стационары, грамотно проводить политику вакцинации. И самое главное – каждый человек должен защитить сам себя.
Врач также раскритиковала разрешение на проведение в Украине развлекательных мероприятий, в частности концертов.
"Я считаю, что на сегодняшний день в тех городах, которые полностью сгорают, горят, догорают, где все находятся просто в коллапсе, нужно вводить локдаун. Все увеселительные мероприятия отменить. На эти концерты смотреть невозможно.
Когда я смотрю на какую-то толпу на концертах, я сразу прикидываю, сколько человек может заболеть и сразу же прикидываю в голове, какое количество кислорода понадобится и где его взять", - сказала Голубовская.
Она подчеркнула, что нужны ограничительные мероприятия: "Это хотя бы уменьшит количество новых случаев. Нагрузка еще останется, потому что сейчас лежат тяжелые, но еще будут подходить больные, которые будут утяжеляться какое-то время".
"Я считаю, что (локдаун. - Ред.) надо ввести по всей стране, раз такое дело. Потому что, если мы не введем по всей стране, то значит, регионы, которые сейчас спокойны, загорятся позже. Так было с корью. Луганская, Донецкая область загорелись последними", - отметила Голубовская.
Относительно того, когда именно надо ввести такие ограничения, Голубовская ответила: "Уже вчера надо было это делать".
Как сообщалось ранее, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 15 850 случаев заражения, выздоровели 4 592 человека
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Собственно Буковель показал, что ********** ложил хер на Украину и на украинцев как на клавиши рояля. По этому я предлагаю просто перестать болеть!!!
А как же лыжи в Буковели ????
Проще наказывать деньгами - так делают в ЕС . Я нарушила ОДИН РАЗ НА ДОРОГЕ - заплатила 120 евро , на всю жизнь запомнила - жалко евро 😭
Говорю же - темные. Вы видите замечаете только одну каку-то деталь, не замечая других, а тем более системы в комплексе. Председатель суда центрального района г. Лодзи в Польше ездит на Фиесте, которую купила в кредит...
ОСОБЛИВО НАГЛИМ ДУРАНТИНОФІЛАМ.
ВИ ЙО..НУЛИСЬ,ПАНОВЕ
Пандемі́я (також рідше панде́мія; від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. παν «пан» - увесь + https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. δήμος https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81 «демос» - народ) - найвища інтенсивність розвитку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F епідемічного процесу , що характеризується прогресуючим поширенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F інфекційного захворювання з надзвичайно високим ураженням населення на значних територіях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA материків або всієї Земліhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-2 [2]
Характеризується часто відсутністю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 колективного імунітету в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE людства , і, зазвичай, ефективних засобів профілактики (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8 вакцини ) й лікування. Серед інфекційних захворювань, які сягали масштабу пандемії: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0 чума , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0 холера , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF грип , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%86%D0%9B/%D0%A1%D0%9D%D0%86%D0%94 ВІЛ-інфекція/СНІД , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_2019 коронавірусна хвороба 2019 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-4 [4] .
распилим оставшееся бабло!
Но боюсь, пролетит - все бабло слуги сп...или уже в проршлом году...
Или ее зележопые кормят и она уверена в завтрашнем дне?
Остальным 99,999 % подыхать из-за 0,001 %?
КИЇВ.
коли я дивлюсь на львівські маршрутки..
Сьогодні, 19 березня у Львові набуває чинності жорсткий карантин. Місцева влада ухвалила рішення про введення обмежень локдауна через критичне епідеміологічне положення.
МАРШРУТОК НЕ СТОСУЄТЬСЯ.(
тому що народу ОЧЕВИДНО,ЩО ПОКИ ЩО АЛЬТЕРНАТИВА КЛОУНУ БАРИГА ПЕТРО.