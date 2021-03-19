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Новости Коронавирус и карантин
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Байден обещал 100 млн доз COVID-вакцин за первые 100 дней президентства: успел за 58

Байден обещал 100 млн доз COVID-вакцин за первые 100 дней президентства: успел за 58

Президент США Джо Байден обещал американцам 100 миллионов доз вакцин в течение первых ста дней его президентства. Он заявил, что эта цель будет достигнута 19 марта, спустя 58 дней после начала работы его команды.

Об этом пишет Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.

Байден заявил, что вакцинация американцев от коронавируса проходит со значительным опережением.

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"Я горд сообщить, что завтра, спустя 58 дней после начала работы нашей администрации, мы достигнем цели - 100 миллионов доз вакцин будут получены нашими соотечественниками-американцами", - сказал американский лидер.

Он добавил, что это случится на несколько недель раньше запланированного срока, "даже с учетом проблем, с которыми пришлось столкнутся во время зимних штормов".

Автор: 

Байден Джо (2788) вакцина (3815) карантин (16729) США (26564) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+25
Сразу видно - Байден, мужик сказал - мужик сделал, не то что наша сцЫкля недомерок, аферист и хреновый актер!!!
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19.03.2021 08:42
+24
А в. зеленских нашел цикаве ришення шоб снизить тарифы вдвое, но потом его протерял, и поехал в БУовель, и всьо
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19.03.2021 08:37
+19
еще и ***** указал его место ))))
идет с немыслимым опережением всех графиков...
вот это государственный деятель а не...бубенчик )))
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19.03.2021 08:45
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Какой противный лгунишка!
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19.03.2021 08:37 Ответить
Кто обзывается сам так называется?козломордые теперь все будут деменцию изображать,чтоб пуйло ею не сильно выделялось ))))))
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19.03.2021 08:48 Ответить
В США та и в других странах за ложь и президента посадить могут
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19.03.2021 09:00 Ответить
Дружно попрощаемся с мистером Б...
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19.03.2021 12:01 Ответить
А в. зеленских нашел цикаве ришення шоб снизить тарифы вдвое, но потом его протерял, и поехал в БУовель, и всьо
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19.03.2021 08:37 Ответить
Байден обещал 100 млн доз COVID-вакцин за первые 100 дней президентства: успел за 58 - Цензор.НЕТ 910
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19.03.2021 08:41 Ответить
Сразу видно - Байден, мужик сказал - мужик сделал, не то что наша сцЫкля недомерок, аферист и хреновый актер!!!
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19.03.2021 08:42 Ответить
А видосиков сколько снять успел?
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19.03.2021 08:38 Ответить
И главное шо то 100 млн пфайзера и жонсон и жонсона, а не галимого китайско индусского шмурдяка
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19.03.2021 08:39 Ответить
Точнее - Пфайзера и Модерны - оба производителя - американские. Не припомнишь, какие производители вакцин имеются в Украине?
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19.03.2021 09:28 Ответить
Так ваш зекретин рекламировал нашу украинскую вакцину....снова брехал?
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19.03.2021 10:25 Ответить
Этот, как вы выражаетесь, "зекретин" - законноизбранный президент Украины. Так что называя его "ваш" - вы тем самым объявляете, что вы - не гражданка Украины. Вы себя явно определяете, как гражданку Рошении.

"рекламировал нашу украинскую вакцину"
Ретранслировал лапшу, которую ему на уши навешали. Разобрались, что никакой вакцины и возможностей нет - и забыли.
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19.03.2021 14:01 Ответить
А вашему зекретину вечно "лапшу вешают"- только эта дебильная отмазка пусть в суде пройдет у него сначала.
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19.03.2021 14:25 Ответить
В суде? И какие обвинения по этому поводу вы, не-украинцы, собираетесь выдвинуть законноизбранному президенту Украины?
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19.03.2021 14:32 Ответить
Вот почему он до сих пор не позвонил Зе 😀😀😀 президент США работает
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19.03.2021 08:40 Ответить
А зекретин обдрыстался,т к вор -все уже умершие украинцы и кто еще умрет на свести зебобы,гореть ему в аду...
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19.03.2021 08:41 Ответить
А все умершие украинцы с июня 2014 по апрель 2019 - на совести Рошенки по вашей логике?
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19.03.2021 14:33 Ответить
еще и ***** указал его место ))))
идет с немыслимым опережением всех графиков...
вот это государственный деятель а не...бубенчик )))
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19.03.2021 08:45 Ответить
А сколько палок шаурмы на заправках Байден сел под коксом?
То то же! Слабак!)
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19.03.2021 09:06 Ответить
Байден - это вам не Бубочка или Степашка языком патякать
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19.03.2021 09:07 Ответить
Ну у вас и сравнение? Ваш не лох может сравнится только с ху-лом! Одного роста ,оба недоразвитые,только у х-ла деменция началась недавно ,а у великого государственного деятеля с рождения.
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19.03.2021 09:23 Ответить
А с чего вы взяли, что нелох мой? Я за него не голосовал принципиально, потому что знал что это малоросский шут, причем самолюбивый, злобный и мстительный
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19.03.2021 09:27 Ответить
А что обещает на ПреЗедент?
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19.03.2021 09:37 Ответить
Если бы нарид не пробежался по граблям а 19 году - то думаю барыга и мародер нашел бы нам вакцин.
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19.03.2021 10:17 Ответить
Жаль, у криворогульного черта нет мозгов, чтобы понять чем отличается лидер великой нации и заднеприводный арлекино на очередном видисике в Фейсбуке
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19.03.2021 10:34 Ответить
Зеля: "Дайте мне еще 100 дней лет!"
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19.03.2021 10:38 Ответить
Бгг. Сам он даже жопу свою подтереть не в состоянии. Его возят для прессы как мумию по музеям.
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19.03.2021 11:00 Ответить
Чтобы за 58 дней было заказано, произведено и завезено 100 млн. доз, эти вакцины должны быть заказаны еще при Трампе.
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19.03.2021 11:03 Ответить
В США всегда были отличные презеденты (пожалуй кроме Трампа).Впрочем и народ в штатах хороший,потому и уровень жизни соответствующий.А у нас одно гнилое кацапье,их рабы или просто дрочеры на кусок дерьма,который они зовут "эх,страна которую прострали"
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19.03.2021 11:25 Ответить
А в нас навпвки - був би Порошенко , вже б вакцінували всіх бажаючих , а ці самої вакцини привезли ... скільки там відсотків від кількості населення ?
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19.03.2021 12:13 Ответить
Был бы Порошенко - была бы Супрун. А она дама толковая....
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19.03.2021 12:17 Ответить
дада, особенно важно, что эту вакцину изобрели, изготовили и доставили при Трампе.
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19.03.2021 15:12 Ответить
 
 