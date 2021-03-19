Байден обещал 100 млн доз COVID-вакцин за первые 100 дней президентства: успел за 58
Президент США Джо Байден обещал американцам 100 миллионов доз вакцин в течение первых ста дней его президентства. Он заявил, что эта цель будет достигнута 19 марта, спустя 58 дней после начала работы его команды.
Об этом пишет Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.
Байден заявил, что вакцинация американцев от коронавируса проходит со значительным опережением.
"Я горд сообщить, что завтра, спустя 58 дней после начала работы нашей администрации, мы достигнем цели - 100 миллионов доз вакцин будут получены нашими соотечественниками-американцами", - сказал американский лидер.
Он добавил, что это случится на несколько недель раньше запланированного срока, "даже с учетом проблем, с которыми пришлось столкнутся во время зимних штормов".
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"рекламировал нашу украинскую вакцину"
Ретранслировал лапшу, которую ему на уши навешали. Разобрались, что никакой вакцины и возможностей нет - и забыли.
идет с немыслимым опережением всех графиков...
вот это государственный деятель а не...бубенчик )))
То то же! Слабак!)
днейлет!"