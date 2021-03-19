РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10817 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
683 3

В мире зафиксировали уже более 122,3 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн. Только за последние сутки умерли 10,4 тыс. человек

В мире зафиксировали уже более 122,3 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн. Только за последние сутки умерли 10,4 тыс. человек

По состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировали 546 090 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 473 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 122 392 882 случаев инфицирования, из них 546 090 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 703 517 человек, из них 10 473 за минувшие сутки.

В мире зафиксировали уже более 122,3 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн. Только за последние сутки умерли 10,4 тыс. человек 01

Побороли болезнь и вылечились 98,6 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 15 850 случаев заражения, выздоровели 4 592 человека

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Великобритания.

В мире зафиксировали уже более 122,3 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн. Только за последние сутки умерли 10,4 тыс. человек 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В мире зафиксировали уже более 122,3 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн. Только за последние сутки умерли 10,4 тыс. человек - Цензор.НЕТ 3859
показать весь комментарий
19.03.2021 08:43 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/1881 1881 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1896 1896
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F П'ята холерна пандемія холера https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Земля бл. 1 млн.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1899 1899 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1923 1923
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F Шоста холерна пандемія холера Земля бл. 1 млн.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1961 1961 триває
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F Сьома холерна пандемія холера Азія, Африка бл. 2 млн.
-----------
2019-2020 рр.триває
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8_2019 Пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19)Земля Deaths:
2,703,759
--------
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ( ОСТАТОЧНА СМЕРТНІСТЬ 1 ВІДСОТОК(ЗАРАЗ 3) ПРИ 10 ВІДСОТКАХ ІНФІКОВАНИХ)-76 МЛН...

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-33
показать весь комментарий
19.03.2021 09:19 Ответить
Британія провакцинувала третину громадян в основному Астра Зенекою..- смертей на добу вже у два з половиною разів менше,ніж в Україні..,де для "чистоти експерименту" вакцинацію проводять в мінімальних об"ємах,розтягнувши її на п"ятирічку...
але різні довбо..би і далі будуть пи..діти,що вакцинація-це зло!
показать весь комментарий
19.03.2021 09:25 Ответить
 
 