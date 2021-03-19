В мире зафиксировали уже более 122,3 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн. Только за последние сутки умерли 10,4 тыс. человек
По состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировали 546 090 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 473 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 122 392 882 случаев инфицирования, из них 546 090 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 703 517 человек, из них 10 473 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 98,6 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F П'ята холерна пандемія холера https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Земля бл. 1 млн.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1899 1899 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1923 1923
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F Шоста холерна пандемія холера Земля бл. 1 млн.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1961 1961 триває
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F Сьома холерна пандемія холера Азія, Африка бл. 2 млн.
-----------
2019-2020 рр.триває
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8_2019 Пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19)Земля Deaths:
2,703,759
--------
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ( ОСТАТОЧНА СМЕРТНІСТЬ 1 ВІДСОТОК(ЗАРАЗ 3) ПРИ 10 ВІДСОТКАХ ІНФІКОВАНИХ)-76 МЛН...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-33
але різні довбо..би і далі будуть пи..діти,що вакцинація-це зло!