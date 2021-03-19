Посла США в Киеве могут назначить этой весной: я бы попросил украинских друзей немного запастись терпением, - Волкер

Назначение посла США в Украине является чрезвычайно важным фактором для двусторонних отношений и, учитывая процедурные аспекты в Конгрессе США, оно может состояться в конце этой весны.

Такой прогноз высказал в четверг во время онлайн-включения, организованного Американо-украинским Деловым советом бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ничто не заменит посла, который является личным представителем президента и может говорить с властью от имени администрации США. Здесь я бы попросил украинских друзей немного запастись терпением", - отметил Волкер.

По его словам, команда Байдена работает в Белом доме всего два месяца. "Для новой администрации характерно, что сначала утверждаются (через процедуру принятия в Сенате США. - Ред.), главным образом, чиновники (министры, заместители. - Ред.)", - отметил Волкер.

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Он добавил, что сейчас в Госдепартаменте США в должности официально утвержден Сенатом только Энтони Блинкен, и больше никто - ни его заместители, ни помощники.

"Итак, предстоит еще проделать много работы для того, чтобы номинанты прошли процедуру принятия в Сенате", - отметил Волкер. Послы обычно рассматриваются законодателями следующей очереди.

"Я бы спрогнозировал, что мы услышим имя, затем будет объявлена ​​номинация (посла США в Украине. - Ред.), а затем пройдет процесс подтверждения (этой кандидатуры. - Ред.) в Сенате позднее этой весны", - отметил Волкер.

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Вместе с тем он подчеркнул, что Соединенные Штаты и сейчас "имеют мощное представительство в Украине". В этой связи Волкер положительно отметил временного поверенного в делах США в Украине Кристину Квин, которая, по его словам, "выполняет отличную работу".