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Посла США в Киеве могут назначить этой весной: я бы попросил украинских друзей немного запастись терпением, - Волкер

Посла США в Киеве могут назначить этой весной: я бы попросил украинских друзей немного запастись терпением, - Волкер

Назначение посла США в Украине является чрезвычайно важным фактором для двусторонних отношений и, учитывая процедурные аспекты в Конгрессе США, оно может состояться в конце этой весны.

Такой прогноз высказал в четверг во время онлайн-включения, организованного Американо-украинским Деловым советом бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ничто не заменит посла, который является личным представителем президента и может говорить с властью от имени администрации США. Здесь я бы попросил украинских друзей немного запастись терпением", - отметил Волкер.

По его словам, команда Байдена работает в Белом доме всего два месяца. "Для новой администрации характерно, что сначала утверждаются (через процедуру принятия в Сенате США. - Ред.), главным образом, чиновники (министры, заместители. - Ред.)", - отметил Волкер.

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Он добавил, что сейчас в Госдепартаменте США в должности официально утвержден Сенатом только Энтони Блинкен, и больше никто - ни его заместители, ни помощники.

"Итак, предстоит еще проделать много работы для того, чтобы номинанты прошли процедуру принятия в Сенате", - отметил Волкер. Послы обычно рассматриваются законодателями следующей очереди.

"Я бы спрогнозировал, что мы услышим имя, затем будет объявлена ​​номинация (посла США в Украине. - Ред.), а затем пройдет процесс подтверждения (этой кандидатуры. - Ред.) в Сенате позднее этой весны", - отметил Волкер.

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Вместе с тем он подчеркнул, что Соединенные Штаты и сейчас "имеют мощное представительство в Украине". В этой связи Волкер положительно отметил временного поверенного в делах США в Украине Кристину Квин, которая, по его словам, "выполняет отличную работу".

Автор: 

Госдепартамент США (1827) назначение (2172) посол (1799) США (26564) Волкер Курт (627)


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Топ комментарии
+8
Нормальный мужик этот Волтер.
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19.03.2021 08:59
+8
Уважаемый господин Волкер, приглашаем Вас послом !
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19.03.2021 09:00
+2
Короче, сразу после смены прыЗЕдента
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19.03.2021 09:20
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Нормальный мужик этот Волтер.
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19.03.2021 08:59 Ответить
так його тут приженили
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19.03.2021 09:08 Ответить
У него жена грузинка
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19.03.2021 09:30 Ответить
К украинским друзьям просьба запастись терпением, зе-ублюдкам предателям доделывают первую партию надежных самотыков!
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19.03.2021 08:59 Ответить
Уважаемый господин Волкер, приглашаем Вас послом !
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19.03.2021 09:00 Ответить
нє-є...приглашаєм ілона маска...
маркарова жеж може бути послом, то й цей зможе...він осилить
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19.03.2021 09:10 Ответить
маркарва найважливіший для України посол, нє, лох43?
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19.03.2021 09:15 Ответить
бачу, щось хочеш запитати...сформулюй запитання
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19.03.2021 09:18 Ответить
та осилит, но оно ему сто лет не надо
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19.03.2021 09:25 Ответить
Короче, сразу после смены прыЗЕдента
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19.03.2021 09:20 Ответить
Ка же Шабунин будет без своей коханки Квин?
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19.03.2021 09:20 Ответить
пора зеленскому ехать на мацкву , там давно не слушали рояльную симпфонию
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19.03.2021 09:33 Ответить
и разумкова для рейтинга прихватить ...
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19.03.2021 09:34 Ответить
Американцам , - Только и известно , кто в Украине , за Украину, а кто всема фибрами за русский мир.Волкер много сделал для Украины и знает с кем иметь Дело в Украине. Удачи.
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19.03.2021 11:07 Ответить
 
 