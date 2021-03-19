За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 10 959 человек, всего - 92 714, - Минздрав (обновлено)

Прививки против коронавируса в Украине делают 210 мобильных бригад.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"С начала кампании привиты 92 714 человек, из них получили 1 дозу - 92 713 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек. За 18 марта 2021 привиты 10 959 человек, из них вакцинированы 1 дозой - 10 959 человек, завершена вакцинация (2 дозы) - 0 человек. Прививки проводились 210 мобильными бригадами по иммунизации", - говорится в сообщении.

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"Наибольшее количество прививок за 18 марта 2021 было сделано в г.. Киеве - 890 прививок, а за весь период прививочной кампании - в Донецкой области - 7 484 прививок", - добавили в ЦОЗ.