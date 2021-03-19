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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 10 959 человек, всего - 92 714, - Минздрав (обновлено)

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 10 959 человек, всего - 92 714, - Минздрав (обновлено)

Прививки против коронавируса в Украине делают 210 мобильных бригад.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"С начала кампании привиты 92 714 человек, из них получили 1 дозу - 92 713 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек. За 18 марта 2021 привиты 10 959 человек, из них вакцинированы 1 дозой - 10 959 человек, завершена вакцинация (2 дозы) - 0 человек. Прививки проводились 210 мобильными бригадами по иммунизации", - говорится в сообщении.

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"Наибольшее количество прививок за 18 марта 2021 было сделано в г.. Киеве - 890 прививок, а за весь период прививочной кампании - в Донецкой области - 7 484 прививок", - добавили в ЦОЗ.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 10 959 человек, всего - 92 714, - Минздрав 01

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Зеленский не дотянул до Иисуса Христа ... Иисус шестью хлебами насытил 5 тысяч человек. Зеленский 82 тысячами доз вакцины вакцинировал "... более 90 тысяч человек". Но все доступно этому человеку ... Мы еще услышим о сотнях тысяч вакцинированных вовиным языком
https://twitter.com/tZEinform
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19.03.2021 09:32
+1
підрахунок неправильний.
тому що вакцинація все-таки посилюється..
я нарахував 5 років..

Але.
вакцинація у випадку з Ковід ефективна,якщо популяція прищеплена на 70 відсотків відповідно до часу ефективності антитіл(перехворівшого чи вакцинованого).Припустимо 6 місяців.
Ізраїль. 2 місяці. Провакциновано 90 відсотків першою дозою.
Британія .3 місяці.
Сша.....4 місяці..
Польща.Обіцяють до липня 70 відсотків.
Україна.лИШЕ ОБІЦЯЮТЬ ДО КІНЦЯ РОКУ ВСІМ БАЖАЮЧИМ(А БАЖАЮТЬ У НАС 30-ТЬ ВІДСОТКІВ((ТОБТО У ТАКОМУ ВИПАДКУ ВАКЦИНАЦІЯ В НАС ГІВНО ВАРТА)
БАЖАЮЧИМ ПРИЙДЕТЬСЯ ВАКЦИНУВАТИСЬ ЩО ПІВ РОКУ
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19.03.2021 09:48
+1
"Шалені" темпи вакцинації.
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19.03.2021 09:58
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Правила форума Совет форумчан
Скорiш всi перехворiють, чим цi бездарi всiх вакцiнують
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19.03.2021 09:01 Ответить
Нарисуем на асфальте белым мелом .... )))
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19.03.2021 09:02 Ответить
В США 100 миллионов за 58 дней.
Просто цифра.
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19.03.2021 09:07 Ответить
...початок вакцiнацiї - 25 лютого (24 доби)
92714 / 24 / 210 = 18,39 щеплень на добу однiєю бригадою
45 000 000...
35 000 000 / ( 18,39 * 210 ) = 9 063.66 (24.83 роки)
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19.03.2021 09:12 Ответить
підрахунок неправильний.
тому що вакцинація все-таки посилюється..
я нарахував 5 років..

Але.
вакцинація у випадку з Ковід ефективна,якщо популяція прищеплена на 70 відсотків відповідно до часу ефективності антитіл(перехворівшого чи вакцинованого).Припустимо 6 місяців.
Ізраїль. 2 місяці. Провакциновано 90 відсотків першою дозою.
Британія .3 місяці.
Сша.....4 місяці..
Польща.Обіцяють до липня 70 відсотків.
Україна.лИШЕ ОБІЦЯЮТЬ ДО КІНЦЯ РОКУ ВСІМ БАЖАЮЧИМ(А БАЖАЮТЬ У НАС 30-ТЬ ВІДСОТКІВ((ТОБТО У ТАКОМУ ВИПАДКУ ВАКЦИНАЦІЯ В НАС ГІВНО ВАРТА)
БАЖАЮЧИМ ПРИЙДЕТЬСЯ ВАКЦИНУВАТИСЬ ЩО ПІВ РОКУ
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19.03.2021 09:48 Ответить
Зеленский не дотянул до Иисуса Христа ... Иисус шестью хлебами насытил 5 тысяч человек. Зеленский 82 тысячами доз вакцины вакцинировал "... более 90 тысяч человек". Но все доступно этому человеку ... Мы еще услышим о сотнях тысяч вакцинированных вовиным языком
https://twitter.com/tZEinform
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19.03.2021 09:32 Ответить
Україна серед країн світу займає 9 місце за кількістю нових інфікувань, але при тому не бажає вакцинувати своїх громадян. Оті 400 доз , які уряд на сьгодні не вакцинував, могли б уже сьгодні врятувати комусь життя. Чому до сих пір .люди похилого віку із груп ризику не можуть записатися до сімейного лікаря навіть на чергу на вакцинацію? Чому не дана команда до сих пір сімейним врачам записувати людей на чергу. Пенсіонери не вміють записуватись через Дію. Понятно, зараз уряду необхідно, під видом що українці не хочуть вакцинуватись , надати можливість вакцинуватись всім бажаючим місцевим чиновникам, депутатам не по віковій категорії, а по привілегіям. Учора навіть вакцинували баскетбольний клуб Сум ГУ. На позачергове вакцинування заявку до МОЗ подали уже судді. Наскільки цинічному необхідно бути уряду, знаючи, що лікарні майже повністю переповнені людьми із групи ризику і кожний день помирають сотні українців, в той час не дозволяти сімейним врачам до сих пір записувати людей навіть в чергу на вакцинацію.Списки сімейні врачі повинні були уже мати місяць назад і відображати в Дії.
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19.03.2021 09:44 Ответить
СУДДІВ ТРЕБА БЕРЕГТИ..
у нас їх недостача..
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19.03.2021 09:49 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Цитата вчерашнего дня. "Человек назвавший Путина убийцей, может позволить себе не звонить Зеленскому" (с)
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19.03.2021 09:56 Ответить
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
Из серии "Степанов снова врет" "У нас ще підписано 10 млн доз вакцини Novavax. Думаємо, ми почнемо отримувати її у червні цього року" Европейская Комиссия хочет приобрести до 200 млн доз вакцины. Великобритания заказала 60 млн доз. как вы думаете, кому дадут первыми? Из серии "Степанов снова врет" "ми повинні отримати порядку 600-700 тис. доз від ініціативи COVAX". Евросоюз одобрил в срочном порядке механизм, запрещающий экспорт вакцины от нового коронавируса со своей территории без получения специального разрешения. Разрешения у вас нет.
Из серии "Степанов снова врет" "У квітні ми повинні отримати решту вакцин Sinovac, 1,2 млн доз" Вы еще первой партии не получили
Из серии "Степанов снова врет" "Є 700 тис. доз вакцини Sinovac, які ми повинні отримати теж у березні цього року. " Согласно подписанного с "Лекхимом" договора на поставку китайской вакцины сроками поставки указаны 1 февраля 2021 года.
Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки. . Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
Из серии "Степанов снова врет" "У нас найближчим часом є 1,5 млн доз вакцини Covishield, які ми повинні отримати, згідно з контрактом, до 31 березня." Кто, когда и на каком основании заключил контракт ? По каким ценам и на каких условиях? Сколько точно было получено?
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19.03.2021 09:58 Ответить
"Шалені" темпи вакцинації.
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19.03.2021 09:58 Ответить
Так ми ще 10 років робитиме вакцінацію.
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19.03.2021 11:39 Ответить
 
 