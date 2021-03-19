1 160 13
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 10 959 человек, всего - 92 714, - Минздрав (обновлено)
Прививки против коронавируса в Украине делают 210 мобильных бригад.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
"С начала кампании привиты 92 714 человек, из них получили 1 дозу - 92 713 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек. За 18 марта 2021 привиты 10 959 человек, из них вакцинированы 1 дозой - 10 959 человек, завершена вакцинация (2 дозы) - 0 человек. Прививки проводились 210 мобильными бригадами по иммунизации", - говорится в сообщении.
"Наибольшее количество прививок за 18 марта 2021 было сделано в г.. Киеве - 890 прививок, а за весь период прививочной кампании - в Донецкой области - 7 484 прививок", - добавили в ЦОЗ.
Топ комментарии
+1 Tesoro Malu
показать весь комментарий19.03.2021 09:32
+1 Pavlo Dudra
показать весь комментарий19.03.2021 09:48
+1 Ольга Мартынюк #458587
показать весь комментарий19.03.2021 09:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Просто цифра.
92714 / 24 / 210 = 18,39 щеплень на добу однiєю бригадою
45 000 000...
35 000 000 / ( 18,39 * 210 ) = 9 063.66 (24.83 роки)
тому що вакцинація все-таки посилюється..
я нарахував 5 років..
Але.
вакцинація у випадку з Ковід ефективна,якщо популяція прищеплена на 70 відсотків відповідно до часу ефективності антитіл(перехворівшого чи вакцинованого).Припустимо 6 місяців.
Ізраїль. 2 місяці. Провакциновано 90 відсотків першою дозою.
Британія .3 місяці.
Сша.....4 місяці..
Польща.Обіцяють до липня 70 відсотків.
Україна.лИШЕ ОБІЦЯЮТЬ ДО КІНЦЯ РОКУ ВСІМ БАЖАЮЧИМ(А БАЖАЮТЬ У НАС 30-ТЬ ВІДСОТКІВ((ТОБТО У ТАКОМУ ВИПАДКУ ВАКЦИНАЦІЯ В НАС ГІВНО ВАРТА)
БАЖАЮЧИМ ПРИЙДЕТЬСЯ ВАКЦИНУВАТИСЬ ЩО ПІВ РОКУ
https://twitter.com/tZEinform
у нас їх недостача..
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
Цитата вчерашнего дня. "Человек назвавший Путина убийцей, может позволить себе не звонить Зеленскому" (с)
tZE inform
@tZEinform
Из серии "Степанов снова врет" "У нас ще підписано 10 млн доз вакцини Novavax. Думаємо, ми почнемо отримувати її у червні цього року" Европейская Комиссия хочет приобрести до 200 млн доз вакцины. Великобритания заказала 60 млн доз. как вы думаете, кому дадут первыми? Из серии "Степанов снова врет" "ми повинні отримати порядку 600-700 тис. доз від ініціативи COVAX". Евросоюз одобрил в срочном порядке механизм, запрещающий экспорт вакцины от нового коронавируса со своей территории без получения специального разрешения. Разрешения у вас нет.
Из серии "Степанов снова врет" "У квітні ми повинні отримати решту вакцин Sinovac, 1,2 млн доз" Вы еще первой партии не получили
Из серии "Степанов снова врет" "Є 700 тис. доз вакцини Sinovac, які ми повинні отримати теж у березні цього року. " Согласно подписанного с "Лекхимом" договора на поставку китайской вакцины сроками поставки указаны 1 февраля 2021 года.
Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки. . Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
Из серии "Степанов снова врет" "У нас найближчим часом є 1,5 млн доз вакцини Covishield, які ми повинні отримати, згідно з контрактом, до 31 березня." Кто, когда и на каком основании заключил контракт ? По каким ценам и на каких условиях? Сколько точно было получено?