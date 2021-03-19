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Новости Санкции против России
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Санкции США против РФ только начинаются и будут касаться также ее представителей в Украине, - нардеп "Голоса" Железняк

Санкции США против РФ только начинаются и будут касаться также ее представителей в Украине, - нардеп

Президент США Джо Байден будет довольно агрессивно, прямолинейно заявлять свою позицию в отношении России и российской агрессии против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"Байден в 2017 году достаточно прямолинейно охарактеризовал Путина. Примерно то же (что и сейчас. - Ред.) сказал, даже написал. Я уверен, что начинается новая эра отношений между США и Россией. Уверен, что Байден, который очень хорошо занимался внешней политикой, это был один из его главных фокусов как вице-президента, он будет довольно агрессивно, прямолинейно заявлять свою позицию в отношении России и российской агрессии против Украины", - сказал парламентарий.

По словам Железняка, это только начало давления на Россию.

"Я напомню, один из постулатов, на которых строилась предвыборная кампания демократов в США, - это были как раз эти "санкции из ада" против России и ее олигархов. Поэтому я думаю, что санкционная политика только начинается, и она касается не только страны-агрессора, но и ее представителей в Украине", - подытожил нардеп.

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Автор: 

Байден Джо (2788) россия (95467) санкции (11282) США (26564) Железняк Ярослав (422)


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Топ комментарии
+7
Прекрасно.
Всі ці людиська відомі своєю ненавистю до Заходу, тож користуватись благами розвиненого світу їм нічого.
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19.03.2021 09:24
+6
Если бы не работали, вся Украина уже была бы лднр.
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19.03.2021 09:40
+5
Вой кацапов и Дубинского демонстрирует, что санкции работают.
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19.03.2021 09:34
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А 7 лет мало было?
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19.03.2021 09:21 Ответить
Прекрасно.
Всі ці людиська відомі своєю ненавистю до Заходу, тож користуватись благами розвиненого світу їм нічого.
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19.03.2021 09:24 Ответить
И прежде всего работающих в ОП
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19.03.2021 09:27 Ответить
Санкции США против РФ только начинаются и будут касаться также ее представителей в Украине, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 9199Санкции США против РФ только начинаются и будут касаться также ее представителей в Украине, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 2699
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19.03.2021 09:28 Ответить
Не томите

Санкції США проти РФ лише починаються і стосуватимуться також її представників в Україні, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 8668
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19.03.2021 09:30 Ответить
С 18 марта США аннулируют все лицензии на поставку в Россию товаров и услуг из США, кроме продукции, обеспечивающей безопасность полетов гражданских пассажирских самолетов и поддержки правительственного космического сотрудничества.
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19.03.2021 12:31 Ответить
Сам Желязняк з Кірою Рудик, які топлять за кацапський проект в Бабиному Яру, також працюють на росію. Тільки на іншому напрямку, українському.
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19.03.2021 09:32 Ответить
za "GOLOS" - ne zgoden !
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19.03.2021 10:59 Ответить
https://www.facebook.com/taras.shamayda?__cft__[0]=AZWxGRDVLpydXzPKda6vY-9hxWPOo4sqIxtyBMHynLThL2iilW1C3lm-1KYaRIiFYt2iv55I7zlxtYUM15td-ESpMNvp4L10zd9S9BpgtWM_UXFbnyvCHXf0ohme0RJXAqU&__tn__=-UC%2CP-R Taras Shamayda

https://www.facebook.com/taras.shamayda/posts/10218146558111841?__cft__[0]=AZWxGRDVLpydXzPKda6vY-9hxWPOo4sqIxtyBMHynLThL2iilW1C3lm-1KYaRIiFYt2iv55I7zlxtYUM15td-ESpMNvp4L10zd9S9BpgtWM_UXFbnyvCHXf0ohme0RJXAqU&__tn__=%2CO%2CP-R 28 лютого

Дякую десяти народним депутатам від "Голосу" за принципову державницьку позицію у ставленні до проросійського проєкту меморіалу в Бабиному Яру.

Заява депутатів засвідчує, з одного боку, наскільки нахабно голова партії Рудик і голова фракції Железняк просувають усередині партії олігархічні антиукраїнські інтереси.
А з іншого - що принаймні в парламентській фракції "Голосу" є здорова більшість, яка ставить моральні цінності й національні інтереси вище аморальних дій партійних вождів.

Ясно, що і в цьому, і в інших питаннях (таких як бігання Кіри Рудик на Банкову на сепаратні розмови про "коаліцію" з Зеленським) депутати зробили все можливе для непублічного вирішення конфлікту. Але, вочевидь, люди, які на найвищих партійних посадах представляють інтереси олігархів, а не власних однопартійців та виборців, не залишили іншого вибору, ніж надати ситуації публічного розголосу.

Тепер "Голос" стоїть перед складним випробуванням. Бо питання далеко не лише у ставленні до проросійського проєкту меморіалу в Бабиному Яру, яке просто стало яскравим маркером поділу "Голосу" на проукраїнський і проолігархічний табори. Тепер або демократичним, патріотичним силам вдасться навести лад у керівництві партії, або на неї може чекати розкол.

Щиро бажаю авторам заяви успіху, а всім українським демократичним силам - єдності навколо базових цінностей і національних інтересів. Тільки так переможемо.

P.S. Текст заяви - тут https://www.facebook.com/josef.zissels/posts/4102764596400306?__cft__[0]=AZWxGRDVLpydXzPKda6vY-9hxWPOo4sqIxtyBMHynLThL2iilW1C3lm-1KYaRIiFYt2iv55I7zlxtYUM15td-ESpMNvp4L10zd9S9BpgtWM_UXFbnyvCHXf0ohme0RJXAqU&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/josef.zissels/posts/4102764596400306
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19.03.2021 11:14 Ответить
Вой кацапов и Дубинского демонстрирует, что санкции работают.
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19.03.2021 09:34 Ответить
Если бы не работали, вся Украина уже была бы лднр.
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19.03.2021 09:40 Ответить
За Пинчука не боится?
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19.03.2021 09:33 Ответить
Санкції США проти РФ лише починаються і стосуватимуться також її представників в Україні, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 1512
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19.03.2021 09:37 Ответить
Прямо тебе они про это доложили.
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19.03.2021 09:41 Ответить
хана Ермаку
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19.03.2021 09:48 Ответить
Та, походу, и Бубочке ОПа
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19.03.2021 10:27 Ответить
У Пітера виступив холодний піт на лобі...
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19.03.2021 10:46 Ответить
 
 