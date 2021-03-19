Санкции США против РФ только начинаются и будут касаться также ее представителей в Украине, - нардеп "Голоса" Железняк
Президент США Джо Байден будет довольно агрессивно, прямолинейно заявлять свою позицию в отношении России и российской агрессии против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
"Байден в 2017 году достаточно прямолинейно охарактеризовал Путина. Примерно то же (что и сейчас. - Ред.) сказал, даже написал. Я уверен, что начинается новая эра отношений между США и Россией. Уверен, что Байден, который очень хорошо занимался внешней политикой, это был один из его главных фокусов как вице-президента, он будет довольно агрессивно, прямолинейно заявлять свою позицию в отношении России и российской агрессии против Украины", - сказал парламентарий.
По словам Железняка, это только начало давления на Россию.
"Я напомню, один из постулатов, на которых строилась предвыборная кампания демократов в США, - это были как раз эти "санкции из ада" против России и ее олигархов. Поэтому я думаю, что санкционная политика только начинается, и она касается не только страны-агрессора, но и ее представителей в Украине", - подытожил нардеп.
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Всі ці людиська відомі своєю ненавистю до Заходу, тож користуватись благами розвиненого світу їм нічого.
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Дякую десяти народним депутатам від "Голосу" за принципову державницьку позицію у ставленні до проросійського проєкту меморіалу в Бабиному Яру.
Заява депутатів засвідчує, з одного боку, наскільки нахабно голова партії Рудик і голова фракції Железняк просувають усередині партії олігархічні антиукраїнські інтереси.
А з іншого - що принаймні в парламентській фракції "Голосу" є здорова більшість, яка ставить моральні цінності й національні інтереси вище аморальних дій партійних вождів.
Ясно, що і в цьому, і в інших питаннях (таких як бігання Кіри Рудик на Банкову на сепаратні розмови про "коаліцію" з Зеленським) депутати зробили все можливе для непублічного вирішення конфлікту. Але, вочевидь, люди, які на найвищих партійних посадах представляють інтереси олігархів, а не власних однопартійців та виборців, не залишили іншого вибору, ніж надати ситуації публічного розголосу.
Тепер "Голос" стоїть перед складним випробуванням. Бо питання далеко не лише у ставленні до проросійського проєкту меморіалу в Бабиному Яру, яке просто стало яскравим маркером поділу "Голосу" на проукраїнський і проолігархічний табори. Тепер або демократичним, патріотичним силам вдасться навести лад у керівництві партії, або на неї може чекати розкол.
Щиро бажаю авторам заяви успіху, а всім українським демократичним силам - єдності навколо базових цінностей і національних інтересів. Тільки так переможемо.
P.S. Текст заяви - тут https://www.facebook.com/josef.zissels/posts/4102764596400306?__cft__[0]=AZWxGRDVLpydXzPKda6vY-9hxWPOo4sqIxtyBMHynLThL2iilW1C3lm-1KYaRIiFYt2iv55I7zlxtYUM15td-ESpMNvp4L10zd9S9BpgtWM_UXFbnyvCHXf0ohme0RJXAqU&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/josef.zissels/posts/4102764596400306