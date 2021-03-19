Санкции США против РФ только начинаются и будут касаться также ее представителей в Украине, - нардеп "Голоса" Железняк

Президент США Джо Байден будет довольно агрессивно, прямолинейно заявлять свою позицию в отношении России и российской агрессии против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"Байден в 2017 году достаточно прямолинейно охарактеризовал Путина. Примерно то же (что и сейчас. - Ред.) сказал, даже написал. Я уверен, что начинается новая эра отношений между США и Россией. Уверен, что Байден, который очень хорошо занимался внешней политикой, это был один из его главных фокусов как вице-президента, он будет довольно агрессивно, прямолинейно заявлять свою позицию в отношении России и российской агрессии против Украины", - сказал парламентарий.

По словам Железняка, это только начало давления на Россию.

"Я напомню, один из постулатов, на которых строилась предвыборная кампания демократов в США, - это были как раз эти "санкции из ада" против России и ее олигархов. Поэтому я думаю, что санкционная политика только начинается, и она касается не только страны-агрессора, но и ее представителей в Украине", - подытожил нардеп.

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