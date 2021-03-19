На Рош ха-Шана в Умань хасидов будут пускать только при наличии COVID-паспортов, - разговор Авакова и главы МВД Израиля
Приезд паломников из Израиля в Умань на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана будет возможен при наличии документов, которые подтвердят вакцинацию от коронавируса.
Как сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины, об этом договорились глава ведомства Арсен Аваков и его израильский коллега Арие Дери в ходе телефонной беседы, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, стороны согласовали, что ключевым условием приезда паломников будет нормализация эпидемиологической ситуации в Украине.
"Во взаимодействии с нашими израильскими коллегами украинские правоохранители готовы организовать безопасное пребывание паломников из Израиля. Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут соответствующие документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19", - отметил Аваков.
Министры внутренних дел Украины и Израиля обсудили возможность содействия со стороны израильской стороны в преодолении очередной волны заболеваний в Украине путем поставки партий вакцин из Израиля, где успешно прошла кампания вакцинации населения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Если хотели бы защитить украинцев - нужно привить 100% уманцев.
Арие... это лев на иврите