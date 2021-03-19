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На Рош ха-Шана в Умань хасидов будут пускать только при наличии COVID-паспортов, - разговор Авакова и главы МВД Израиля

На Рош ха-Шана в Умань хасидов будут пускать только при наличии COVID-паспортов, - разговор Авакова и главы МВД Израиля

Приезд паломников из Израиля в Умань на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана будет возможен при наличии документов, которые подтвердят вакцинацию от коронавируса.

Как сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины, об этом договорились глава ведомства Арсен Аваков и его израильский коллега Арие Дери в ходе телефонной беседы, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, стороны согласовали, что ключевым условием приезда паломников будет нормализация эпидемиологической ситуации в Украине.

"Во взаимодействии с нашими израильскими коллегами украинские правоохранители готовы организовать безопасное пребывание паломников из Израиля. Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут соответствующие документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19", - отметил Аваков.

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Министры внутренних дел Украины и Израиля обсудили возможность содействия со стороны израильской стороны в преодолении очередной волны заболеваний в Украине путем поставки партий вакцин из Израиля, где успешно прошла кампания вакцинации населения.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Израиль (1922) паломничество (67) Умань (362) хасиды (255) Дери (2) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Кто нибудь сообщил в Галактический центр?На Рош ха-Шана в Умань хасидов будут пускать только при наличии COVID-паспортов, - разговор Авакова и главы МВД Израиля - Цензор.НЕТ 520
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19.03.2021 09:32
+5
Знову цей балаган приїде.
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19.03.2021 09:29
+3
Большинство жителей категорически против - мэр Умани о паломничестве хасидов. 16:52, 28 августа
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19.03.2021 09:31
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Знову цей балаган приїде.
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19.03.2021 09:29 Ответить
аваков запопадливий...песах на носі
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19.03.2021 09:40 Ответить
В израильских кругах активно обсуждается требование Украины "поделиться вакциной" в обмен на допуск хасидов в Умань.
‎https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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19.03.2021 12:14 Ответить
и чтобы каждый въезжающий хасид захватил с собой в умань по одному бпла
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19.03.2021 12:26 Ответить
Большинство жителей категорически против - мэр Умани о паломничестве хасидов. 16:52, 28 августа
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19.03.2021 09:31 Ответить
обома руками й ногами!
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19.03.2021 10:23 Ответить
Почти: При современном развитии печатного дела на Западе напечатать Ковид паспорт-это такой пустяк, что об этом смешно говорить...
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19.03.2021 09:32 Ответить
Кто нибудь сообщил в Галактический центр?На Рош ха-Шана в Умань хасидов будут пускать только при наличии COVID-паспортов, - разговор Авакова и главы МВД Израиля - Цензор.НЕТ 520
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19.03.2021 09:32 Ответить
327 - это номер проводного телефона...они не поддаются прослушке
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19.03.2021 09:39 Ответить
когда закончится это грязное нашествие недочеловеков?
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19.03.2021 09:37 Ответить
оно прогресирует...и может в геометрической пр.
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19.03.2021 10:24 Ответить
Непривитых Спутником V - не пускать!
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19.03.2021 09:41 Ответить
Похоже теперь Гриша и Миша, которые за бабки прививали соотечественников в Киеве теперь будут стоять в аэропортах перед пограничниками и продавать паспорта с мокрой оринигальной подписью Степанова...
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19.03.2021 09:46 Ответить
Ультраортодоксы никогда не будут прививаться, им запрещено это делать по вере!
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19.03.2021 09:53 Ответить
Отдохнули хорошо от хасидских долларов? / Хасиды заводят большие семьи - до12 детей, не работают. Их содержит государство-в Израиле как в Европе в средневековье религия не отделена от государства. А государству Израиль в 2017 г. оставили деньги 146 тысяч украинских туристов , причём, без скандалов и проблем, без гор мусора, без наркоты. Т.е. хасидов кормят украинцы. И не только кормят. К примеру, как бы украинец Рабинович, депутат ВР, пожертвовал израильскому храму золотую менору весом 800 кг .
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19.03.2021 10:15 Ответить
Я вас умоляю, это чепушило украло деньги у украинского народа и малую часть передало их в виде золотой меноры в Израиль, так как оно является официально гражданином Израиля, и Украину и украинский "мудрый" нарид использует лишь как средство обогащения. Вы хоть раз слышали что оно помогло детдому в нашей стране или школе, больнице, кроме дешевого пиара?
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19.03.2021 11:25 Ответить
да Ариєль в прошлом году немного отдохнули.
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19.03.2021 10:41 Ответить
Пора закрыть этот вертеп.
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19.03.2021 10:15 Ответить
Зависть?
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19.03.2021 12:12 Ответить
Т.е. пускать будут только бессимптомных носителей?
Если хотели бы защитить украинцев - нужно привить 100% уманцев.
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19.03.2021 10:24 Ответить
уманчан. но тут никто прививаться не горит..
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19.03.2021 10:42 Ответить
Та ні, таки вже "уманці".
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19.03.2021 12:14 Ответить
чого б це?
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19.03.2021 12:21 Ответить
Точної відповіді не маю,але вже кілька років так звертаються офіційно.Можливо хтось захистив дисертацію...Самому ріже слух.
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19.03.2021 12:29 Ответить
Арье Дери только а не Арие... это лев на иврите
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19.03.2021 10:38 Ответить
На навіщо їм та Умань, хай вже перебираються в Київ, там у всії владних кабінетах свої і не потрібно якісь довідки, довідка на фейсі.
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19.03.2021 12:18 Ответить
 
 