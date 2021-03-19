Денисова требует от генпрокурора РФ привлечь к уголовной ответственности виновных в неоказании медпомощи заключенным крымским татарам Гафарову и Шихаметову

Незаконно удерживаемых крымских татар Джемиля Гафарова, который находится в "ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области" и Яшара Шихаметова, которого удерживают в "ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю"? лишают права на получение медицинской помощи.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

Она отметила, что Гафаров - инвалид II группы, у которого обострились хронические болезни - почечная недостаточность 4 стадии и ишемическая болезнь сердца.

"Более года он не получает надлежащей медицинской помощи, а его обращения в медицинскую часть СИЗО игнорируются и остаются без какой-либо реакции. В силу этих обстоятельств наш согражданин испытывает сильную боль и страдания", - подчеркивает Денисова.

Она также напомнила, что согласно статье 110 Уголовно-процессуального кодекса РФ при обнаружении у обвиняемого тяжелого заболевания, препятствующего его содержанию под стражей, мера пресечения в виде заключения под стражу меняется на более мягкую.

"Яшар Шихаметов также жалуется на сильные боли в почках. Он вызывал врача несколько раз. Его осмотрели, однако ни диагноза, ни лечения до сих пор не назначили", - пишет Денисова.

Она также напомнила, что согласно статье 3 положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, такие действия приравниваются к пыткам и бесчеловечному обращению, связанному с неоказанием или ненадлежащим оказанием медицинской помощи осужденным.

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В связи с этим украинский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой с просьбой срочно принять необходимые меры для восстановления прав Джемиля Гафарова и Яшара Шихаметова.

"Обращаюсь к генеральному прокурору РФ с требованием привлечь к уголовной ответственности виновных должностных лиц в совершении ими преступлений, предусмотренных статьями 124, 124.1, 125 Уголовного кодекса РФ, а именно - неоказание медицинской помощи незаконно удерживаемым гражданам Украины", - добавила Денисова.