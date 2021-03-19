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Новости Коронавирус и карантин
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Оснований для локдауна в Чернигове нет, город продолжит находиться в "оранжевой" зоне, - секретарь горсовета Ломако

Оснований для локдауна в Чернигове нет, город продолжит находиться в

Власти Чернигова пока не планируют вводить в городе локдаун. Больничные учреждения города пока справляются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил секретарь горсовета Александр Ломако.

"По состоянию на сейчас оснований для жесткого карантина в городе нет. Если ситуация резко не изменится, Чернигов продолжит находиться в "оранжевой" зоне с соответствующим уровнем ограничений", - говорится в сообщении.

По словам Ломако, всего в городе сейчас 685 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В отделениях городских больниц занято 196 коек из 430 имеющихся, что составляет около 45%. 107 человек получают кислородную поддержку, что менее трети мощностей больниц города. 4 больных находятся на ИВЛ.

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