Оснований для локдауна в Чернигове нет, город продолжит находиться в "оранжевой" зоне, - секретарь горсовета Ломако
Власти Чернигова пока не планируют вводить в городе локдаун. Больничные учреждения города пока справляются.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил секретарь горсовета Александр Ломако.
"По состоянию на сейчас оснований для жесткого карантина в городе нет. Если ситуация резко не изменится, Чернигов продолжит находиться в "оранжевой" зоне с соответствующим уровнем ограничений", - говорится в сообщении.
По словам Ломако, всего в городе сейчас 685 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В отделениях городских больниц занято 196 коек из 430 имеющихся, что составляет около 45%. 107 человек получают кислородную поддержку, что менее трети мощностей больниц города. 4 больных находятся на ИВЛ.
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Алекс S. Pоман
показать весь комментарий19.03.2021 09:37 Ответить Мне нравится 1
Гай Юлий Серега
показать весь комментарий19.03.2021 09:41 Ответить Мне нравится 1
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