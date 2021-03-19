В ФСБ заявляют о задержании в Геленджике и Ярославле 14 участников "украинского радикального движения" (обновлено)

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России выявили и задержали в Геленджике и Ярославле 14 участников "украинского молодежного радикального неонацистского сообщества "М.К.У"".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что участники были задержаны в рамках уголовного дела по ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе").

Согласно информации ФСБ, группа была сформирована гражданином Украины Красновым Егором, 2000 года рождения. 13 членов этой группы были задержаны в Геленджике, еще один — в Ярославле.

Сообщается, что в местах проживания фигурантов силовики нашли и изъяли большое количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению бомб и огнестрельного оружия.

Задержанные признались, что их группа появилась в 2019 году.

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"В качестве демонстрации приверженности нацистской идеологии членами указанной группы была сожжена копия Знамени Победы. "Видеоотчет о данной акции направлен членам "М.К.У." в Украину", - сообщили в ФСБ.

В ФСБ также сообщили, что участники сообщества намеревались совершить теракты, для подготовки к этому они нападали на бездомных и представителей молодежных субкультур и избивали их..

Напомним, месяц назад российские силовики заявили о задержании, как они сформулировали, "сторонников украинской неонацистской группы МКУ" ("Маньяки. Культ убийц") в Воронеже.

В их отношении региональное управление СКР возбудило уголовное дело об экстремистской деятельности (п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

По версии следствия, в январе 2020 года 19-летний воронежец создал преступную группу в целях возбуждения национальной розни и пропаганды массовых убийств. Вместе со своим 33-летним знакомым он размещал на стенах жилых домов в Коминтерновском и Левобережном районах экстремистские надписи с помощью самостоятельно изготовленного трафарета. К осени в группу вошел еще один участник, которому на тот момент было 17 лет. Под руководством старших он также оставил экстремистскую запись на заборе жилого дома.

Кроме того, к уголовному делу об экстремистской деятельности было присоединено другое дело о причинении легкого вреда здоровью человека (п. "а", п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Как полагают следователи, 26-летний участник преступной группы избил в Воронеже 19-летнего парня. В настоящее время он, как и другие участники, задержан.

Сотрудники региональных управлений ФСБ, СКР и МВД при силовой поддержке Росгвардии провели в Воронеже десять обысков, в ходе которых изъяты листовки экстремистского содержания и атрибутика с нацистской символикой, а также средства мобильной связи и ноутбуки. Кроме того, в гараже одного из задержанных обнаружен и направлен на взрывотехническую экспертизу предмет, схожий с минометной миной времен ВОВ. Следователи допросили лиц, обладающих сведениями о противоправной деятельности экстремистской группировки. СКР уже направил ходатайства об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения.

Отметим, что в Геленджике находится так называемый дворец президента РФ Владимира Путина, о котором 19 января Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки". В нем утверждается, что на Черном море на деньги государственных и частных компаний построили дворец для президента России Владимира Путина. По оценке ФБК, на строительство ушло минимум 100 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицал, что у Путина есть дворец.

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После выхода фильма, 23 января, в более чем 100 городах России прошли массовые акции протеста "Свободу Навальному!", участники которых среди прочего требовали отставки Владимира Путина. Акции завершились массовыми задержаниями — более 3700 человек в 126 городах.