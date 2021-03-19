США в ОБСЕ: Мы не будем игнорировать постоянные попытки России выставить себя посредником на Донбассе. Это неприемлемо

Соединенные Штаты не будут воспринимать попытки России дистанцироваться от конфликта на Донбассе и выставить себя "посредником", поскольку именно РФ начала этот конфликт и подпитывает его.

Об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не будем воспринимать и не будем игнорировать постоянные попытки России дистанцироваться от конфликта, за который она несет исключительную ответственность. И для нас неприемлемы усилия Кремля выставить Россию как беспристрастного посредника", - заявила дипломат.

Она подчеркнула, что именно РФ начала конфликт на Донбассе, "а обструкционизм России на мирных переговорах препятствует его мирному урегулированию".

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Остриен отметила, что хотя дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года, и привели к "исторически низкому уровню насилия", ситуация на Востоке Украины остается нестабильной. В то же время управляемые Россией силы снова используют тяжелое вооружение и продолжают препятствовать передвижению патрулей Миссии ОБСЕ.

Особо представитель США в ОБСЕ акцентировала внимание на "тревожном изменении" в сообщениях России относительно конфликта на Востоке Украины. "Последний поток дезинформации России, похоже, предназначен для того, чтобы предусмотреть и заранее обвинить в эскалации насилия", - заявила она.

В свою очередь миссия Украины в ОБСЕ проинформировала на заседании, что с 27 июля 2020 года, когда начали действовать дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, вооруженные формирования РФ на Донбассе совершили почти 900 нарушений режима прекращения огня, около 100 из которых - обстрелы из запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения. Восемь раз оккупанты обстреляли жилые районы.

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В течение этого периода зафиксировано 58 случаев использования российскими оккупационными войсками беспилотных летательных аппаратов вдоль линии соприкосновения, 25 случаев усиления оккупантами своих позиций и 21 случай дистанционного минирования территории.

С 27 июля 2020 года и по 10 марта 2021 года погибли 16 украинских военнослужащих, еще 69 получили ранения.