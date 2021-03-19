США в ОБСЕ: Мы не будем игнорировать постоянные попытки России выставить себя посредником на Донбассе. Это неприемлемо
Соединенные Штаты не будут воспринимать попытки России дистанцироваться от конфликта на Донбассе и выставить себя "посредником", поскольку именно РФ начала этот конфликт и подпитывает его.
Об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не будем воспринимать и не будем игнорировать постоянные попытки России дистанцироваться от конфликта, за который она несет исключительную ответственность. И для нас неприемлемы усилия Кремля выставить Россию как беспристрастного посредника", - заявила дипломат.
Она подчеркнула, что именно РФ начала конфликт на Донбассе, "а обструкционизм России на мирных переговорах препятствует его мирному урегулированию".
Остриен отметила, что хотя дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года, и привели к "исторически низкому уровню насилия", ситуация на Востоке Украины остается нестабильной. В то же время управляемые Россией силы снова используют тяжелое вооружение и продолжают препятствовать передвижению патрулей Миссии ОБСЕ.
Особо представитель США в ОБСЕ акцентировала внимание на "тревожном изменении" в сообщениях России относительно конфликта на Востоке Украины. "Последний поток дезинформации России, похоже, предназначен для того, чтобы предусмотреть и заранее обвинить в эскалации насилия", - заявила она.
В свою очередь миссия Украины в ОБСЕ проинформировала на заседании, что с 27 июля 2020 года, когда начали действовать дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, вооруженные формирования РФ на Донбассе совершили почти 900 нарушений режима прекращения огня, около 100 из которых - обстрелы из запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения. Восемь раз оккупанты обстреляли жилые районы.
В течение этого периода зафиксировано 58 случаев использования российскими оккупационными войсками беспилотных летательных аппаратов вдоль линии соприкосновения, 25 случаев усиления оккупантами своих позиций и 21 случай дистанционного минирования территории.
С 27 июля 2020 года и по 10 марта 2021 года погибли 16 украинских военнослужащих, еще 69 получили ранения.
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Прикро , що в нас зараз керує країною баран. Він стовідсотково змарнує величезний для нас шанс.
ПОРА УЗАКОНИТЬ ТЕРМИН "РАШИЗМ" во всём мире и ввести его в юриспруденцию, чтобы бороться с ним !