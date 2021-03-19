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США в ОБСЕ: Мы не будем игнорировать постоянные попытки России выставить себя посредником на Донбассе. Это неприемлемо

США в ОБСЕ: Мы не будем игнорировать постоянные попытки России выставить себя посредником на Донбассе. Это неприемлемо

Соединенные Штаты не будут воспринимать попытки России дистанцироваться от конфликта на Донбассе и выставить себя "посредником", поскольку именно РФ начала этот конфликт и подпитывает его.

Об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не будем воспринимать и не будем игнорировать постоянные попытки России дистанцироваться от конфликта, за который она несет исключительную ответственность. И для нас неприемлемы усилия Кремля выставить Россию как беспристрастного посредника", - заявила дипломат.

Она подчеркнула, что именно РФ начала конфликт на Донбассе, "а обструкционизм России на мирных переговорах препятствует его мирному урегулированию".

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Остриен отметила, что хотя дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года, и привели к "исторически низкому уровню насилия", ситуация на Востоке Украины остается нестабильной. В то же время управляемые Россией силы снова используют тяжелое вооружение и продолжают препятствовать передвижению патрулей Миссии ОБСЕ.

Особо представитель США в ОБСЕ акцентировала внимание на "тревожном изменении" в сообщениях России относительно конфликта на Востоке Украины. "Последний поток дезинформации России, похоже, предназначен для того, чтобы предусмотреть и заранее обвинить в эскалации насилия", - заявила она.

В свою очередь миссия Украины в ОБСЕ проинформировала на заседании, что с 27 июля 2020 года, когда начали действовать дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, вооруженные формирования РФ на Донбассе совершили почти 900 нарушений режима прекращения огня, около 100 из которых - обстрелы из запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения. Восемь раз оккупанты обстреляли жилые районы.

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В течение этого периода зафиксировано 58 случаев использования российскими оккупационными войсками беспилотных летательных аппаратов вдоль линии соприкосновения, 25 случаев усиления оккупантами своих позиций и 21 случай дистанционного минирования территории.

С 27 июля 2020 года и по 10 марта 2021 года погибли 16 украинских военнослужащих, еще 69 получили ранения.

Автор: 

ОБСЕ (4876) россия (95467) США (26564) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+15
Хоч хтось розставить крапки над і.
Прикро , що в нас зараз керує країною баран. Він стовідсотково змарнує величезний для нас шанс.
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19.03.2021 09:44
+5
і чому так завжди історично з нами получається - як тільки в країни зявляється шанс позбутися кончаного "старшого брата" або хоч реально відмежуватися від нього, при владі на самому верху опиняється або тупорилий хряк якийсь або ж хитрови....ний кловун!?!?!
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19.03.2021 09:56
+4
США ЦЕ ВАМ НЕ ПРОДАЖНА ЗАХІДНА ЄВРОПА.ГОВОРИТЬ ТАК ЯК Є А НЕ ПРОДАЄТЬСЯ КРЕМЛЮ ЯК МЕРКЕЛІ І МАКРОНИ. ЩЕ ДІЯЛА БИ ТАК! СПОДІВАЄМОСЬ НА РЕАЛЬНІ ДІЇ ЩОДО АГРЕСІЇ МОСКОВІЇ.
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19.03.2021 09:50
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Хоч хтось розставить крапки над і.
Прикро , що в нас зараз керує країною баран. Він стовідсотково змарнує величезний для нас шанс.
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19.03.2021 09:44 Ответить
і чому так завжди історично з нами получається - як тільки в країни зявляється шанс позбутися кончаного "старшого брата" або хоч реально відмежуватися від нього, при владі на самому верху опиняється або тупорилий хряк якийсь або ж хитрови....ний кловун!?!?!
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19.03.2021 09:56 Ответить
Правда - победит!
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19.03.2021 09:48 Ответить
Так и должно быть хвати с террористом путлером в жмурки играть
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19.03.2021 09:48 Ответить
Меньше слов и степеней обеспокоенноси, дипломатических реверансов. Больше реальных дел!
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19.03.2021 09:49 Ответить
США в ОБСЕ: Мы не будем игнорировать постоянные попытки России выставить себя посредником на Донбассе. Это неприемлемо - Цензор.НЕТ 6747
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19.03.2021 09:50 Ответить
Надо с ********** заканчивать бо они своей вонью всем воздух портят ...
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19.03.2021 09:50 Ответить
США ЦЕ ВАМ НЕ ПРОДАЖНА ЗАХІДНА ЄВРОПА.ГОВОРИТЬ ТАК ЯК Є А НЕ ПРОДАЄТЬСЯ КРЕМЛЮ ЯК МЕРКЕЛІ І МАКРОНИ. ЩЕ ДІЯЛА БИ ТАК! СПОДІВАЄМОСЬ НА РЕАЛЬНІ ДІЇ ЩОДО АГРЕСІЇ МОСКОВІЇ.
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19.03.2021 09:50 Ответить
макрон першим ввалив х@йлу про Анну Ярословівну...
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19.03.2021 09:55 Ответить
Параша пока не сдохнет, всем в "партнёры" будет напрашиваться. Видите "партнёра"- бейте в рожу.
США в ОБСЕ: Мы не будем игнорировать постоянные попытки России выставить себя посредником на Донбассе. Это неприемлемо - Цензор.НЕТ 7768
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19.03.2021 09:51 Ответить
США в ОБСЄ: Ми не будемо ігнорувати постійні спроби Росії виставити себе посередником на Донбасі. Це не прийнятно - Цензор.НЕТ 2969
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19.03.2021 09:58 Ответить
Рашизм - це різновид https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тоталітарної , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC фашистської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F ідеології , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B7 симбіоз основних засад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC фашизму і сталінізму. Він є обґрунтуванням варварської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 геополітики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F РФ , спрямованої на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F окупацію та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F анексію територій інших держав, часто-густо позначається штампом «збирання земель руських» і спирається на місцевий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC колабораціонізм та підтримку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0#%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF російської п'ятої колони .

ПОРА УЗАКОНИТЬ ТЕРМИН "РАШИЗМ" во всём мире и ввести его в юриспруденцию, чтобы бороться с ним !
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19.03.2021 10:14 Ответить
Слава другу України Джо Байдену!
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19.03.2021 11:16 Ответить
Это который Евгений Байденко на самом деле? Не всем об этом известно, это его настоящее имя....
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19.03.2021 12:38 Ответить
Нарешті!
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19.03.2021 20:48 Ответить
 
 