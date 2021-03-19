Корниенко о предложении Арахамии называть одну из партий "пророссийскими бл#дями": Речь не о "Батькивщине"

Глава фракции "Слуга народа" нардеп Александр Корниенко прокомментировал скандальную переписку в партийном чате, в которой депутаты предложили называть одну из партий "пророссийскими бл#дями".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в эфире канала "Украина 24" Корниенко уточнил, что речь шла точно не о партии "Батькивщина".

"О другой партии, которая точно более пророссийская, чем "Батькивщина". Наиболее пророссийская в парламенте. Мы решили ее не называть, это фракционное решение", - заявил он.

На реплику ведущей, что речь в переписке, вероятно, шла именно о "Батькивщине", Корниенко заверил, что по контексту видно, что это не так.

"Макс Бужанский (нардеп от "СН". - Ред.) может подтвердить, что там был другой контекст", - сказал Корниенко.

"Абсолютно разные сообщения", - подтвердил Бужанский.

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