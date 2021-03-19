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Корниенко о предложении Арахамии называть одну из партий "пророссийскими бл#дями": Речь не о "Батькивщине"

Корниенко о предложении Арахамии называть одну из партий

Глава фракции "Слуга народа" нардеп Александр Корниенко прокомментировал скандальную переписку в партийном чате, в которой депутаты предложили называть одну из партий "пророссийскими бл#дями".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в эфире канала "Украина 24" Корниенко уточнил, что речь шла точно не о партии "Батькивщина".

"О другой партии, которая точно более пророссийская, чем "Батькивщина". Наиболее пророссийская в парламенте. Мы решили ее не называть, это фракционное решение", - заявил он.

На реплику ведущей, что речь в переписке, вероятно, шла именно о "Батькивщине", Корниенко заверил, что по контексту видно, что это не так.

"Макс Бужанский (нардеп от "СН". - Ред.) может подтвердить, что там был другой контекст", - сказал Корниенко.

"Абсолютно разные сообщения", - подтвердил Бужанский.

Читайте также: Арахамия в чате "СН" предложил называть одну из партий "пророссийскими бл#дями". ФОТО

Автор: 

Батькивщина (2013) Арахамия Давид (989) Слуга народа (2630) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+47
Арагамія придумав нову вивіски для партії Слуга народа -
"пророссийские бл#ді "
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19.03.2021 10:06
+39
Я так думаю, що у СН є купа проросійського лайна подібного українофобу Бужанського.
Ще одна купа взагалі авантюристи та люди далекі від розбудови держави, які потрапили у владу випадково. Ну і мізер, кому болить Україна.
пс. І вже матюкливість депутатів почала дратувати. Це ж яке бидло...
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19.03.2021 10:16
+32
То шо там с Оманом, гринпоц уже отчитался?
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19.03.2021 10:15
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Арагамія придумав нову вивіски для партії Слуга народа -
"пророссийские бл#ді "
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19.03.2021 10:06 Ответить
Речь идёт об опзж.
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19.03.2021 10:09 Ответить
А так і не скажеш..
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19.03.2021 10:11 Ответить
Ну, конечно, ваши задачи ясны и понятны, кто ж сомневается.
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19.03.2021 10:12 Ответить
То шо там с Оманом, гринпоц уже отчитался?
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19.03.2021 10:15 Ответить
А шо там с судьей Чаусом, которого экстрадируют из дружественной нам Молдовы?
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19.03.2021 10:30 Ответить
Я так думаю, що у СН є купа проросійського лайна подібного українофобу Бужанського.
Ще одна купа взагалі авантюристи та люди далекі від розбудови держави, які потрапили у владу випадково. Ну і мізер, кому болить Україна.
пс. І вже матюкливість депутатів почала дратувати. Це ж яке бидло...
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19.03.2021 10:16 Ответить
Кто не в секте «Второго пришествия», тот пророссийский. Действительно очень ясная и понятная доктрина.)
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19.03.2021 10:16 Ответить
ага,особенно для тани лайф
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19.03.2021 13:53 Ответить
жЮля может не волноваться, она уже давно аналах как "почетная политическая Бл...дь😂
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19.03.2021 14:53 Ответить
Кто как обзьіваєтся - так і назьіваєтся.(с) В.В.Хуйло.))
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19.03.2021 10:13 Ответить
Спостерігаючи за теперішнім судомними "сучінням ногами" "ГоловБлазня", і згадуючи його знаменитий вислів "Всі ми - президенти!...", так і хочеться запитать "ЗЕбілів" - "І чого ви стогнете? Це ж ВИ - "напрезиденствували"!!!".
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19.03.2021 11:27 Ответить
Он же не в единственном числе сказал.
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19.03.2021 10:17 Ответить
Так там их много и собрано- бойка, Рабинович , другие женщины легкого поведения
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19.03.2021 10:33 Ответить
Дубінський, Бужанський, Гетьманцев, Качура... У "Слуг олігархів" жінок проросійської поведінки аж ніяк не менше.
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19.03.2021 11:08 Ответить
Сосны корабельные из той же серии.
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19.03.2021 13:37 Ответить
Танюша, ОПЗЖ не приховує свою позицію, про неї і так знають. А от "Слуги" ніби українська патрія на папері, а по нутру проросмійські бл@дюги.
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19.03.2021 12:06 Ответить
не чіпайте таню,
їй за віслюка болить
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19.03.2021 13:56 Ответить
українофоб бужанський точно є однією з ************** повій
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19.03.2021 10:08 Ответить
Скоро белінгкет покаже, хто з вас проросійські бл#ді.
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19.03.2021 10:08 Ответить
СН відлизали бабі Юлі... Ну так вОна ж працює...
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19.03.2021 10:09 Ответить
Печальный уровень общения .....
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19.03.2021 10:10 Ответить
понятно что речь идет про ОПЗЖ . БЮТ они не пророссийские они просто бл#ди

интересно кем себя считают сами слуги . наверно партией самых умных . честных и порядочных людей ?
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19.03.2021 10:10 Ответить
Порядні люди ніколи не пішли б у лави олігархічного проекту СН.
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19.03.2021 10:11 Ответить
************..
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19.03.2021 10:38 Ответить
для лЮли придумали весьма подходящее определение... оно еще на 100% подходит косоглазому передасту бужанскому.
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19.03.2021 10:11 Ответить
бужанский сам пророейская лядь,подтвердить оно может,впрочем как и вы сами)))))
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19.03.2021 10:16 Ответить
бабушка любит тебя, глупый)))
Корнієнко про пропозицію Арахамії називати одну з партій "проросійськими бл#дями": Йдеться не про "Батьківщину" - Цензор.НЕТ 3160

...
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19.03.2021 10:19 Ответить
Носики "курносики"... вушки "завітушки"...
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19.03.2021 10:22 Ответить
Естественно, не Батькивщина.
Все знают - это ЕС.
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19.03.2021 10:21 Ответить
Корнієнко про пропозицію Арахамії називати одну з партій "проросійськими бл#дями": Йдеться не про "Батьківщину" - Цензор.НЕТ 768
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19.03.2021 10:28 Ответить
Правильна назва - ПЄСи. Бо і тут клєптоман вкрав чужий бренд.
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19.03.2021 12:13 Ответить
Как будто попал на какой-то жёлтый ресурс: каждый день- кто что кому сказал и как кого назвал. Вы ещё камеру в туалете установите.
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19.03.2021 10:22 Ответить
Она давно там есть , так что смотри в оба если что ...)
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19.03.2021 10:24 Ответить
Пока я вижу только сливные бочки в комментах.
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19.03.2021 10:26 Ответить
Яка саморитичність... Аж жах.
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19.03.2021 10:28 Ответить
"саморитичність" по сливному- это что?
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19.03.2021 10:29 Ответить
Здогадайся з одного разу лаптєногий.. а краще подивись у люстерко...
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19.03.2021 10:37 Ответить
У меня не на столько богатое воображение, чтобы расшифровывать "записки сумасшедшего". А в люстерко, я так понимаю, ты дивилось перед тем, как ник себе придумало?
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19.03.2021 10:42 Ответить
Ой як добре що у кодованої "лахти" так підгорає... воно навіть згадало слово "воОбражнение"..
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19.03.2021 10:48 Ответить
Ооооо... Я ещё много слов "згадати" могу. В том числе слово, обозначающее то, что ты увидел своем "люстерці".
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19.03.2021 11:18 Ответить
А мы так надеялись...
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19.03.2021 10:26 Ответить
ванька сулима не на посту !
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19.03.2021 10:27 Ответить
ведет переговоры с местными зебобиками о создании коалиции
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19.03.2021 10:30 Ответить
Корнієнко про пропозицію Арахамії називати одну з партій "проросійськими бл#дями": Йдеться не про "Батьківщину" - Цензор.НЕТ 4338
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19.03.2021 10:27 Ответить
Бєня ніщеброд.
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19.03.2021 10:29 Ответить
Країна телевізійних ідіотів, інакше не скажеш. Це і про ведучу, що питала за "Батьківщину", і про глядачів. Бо тільки вроджені ідіоти можуть запитувати про такий ідіотизм, як "проросійськість" Тимошенко та партії "Батьківщина". Про піолітика, що першим в Україні (і в Европі теж!) ще в 2007 році, ДО агресії проти Грузії передбачив і публічно назвав Путіна агресором а Росію загрозою. Цитата з програмної статті у провідному американському політичному виданні:

" Стримування Росії

23 червня 2007 Юлія Тимошенко

Імперські амбіції Росії не померли з падінням Радянського Союзу. Кремль повернувся до експансіонізму, намагаючись за рахунок своїх сусідів знову набути статусу великої держави. Сполучені Штати і Європа повинні протиставити цьому жорстку відповідь - тільки так вдасться приборкати Росію, що не кинув у вир нової холодної війни" і т.д.

А партія "Батьківщина" була чи не єдиною насправді опозиційною Януковичупартією до Майдана, провідною силою на Майдані і в організації добровольчого руху, саме члени "Бальківщини" були в лідерах протестів проти окупації у Донецькій та Луганській областях, і саме їх за це вбивали росіяне.

Вважаю КОЖЕН ВИРОДОК, що бреше проти цієї партії, це пропагандон Кремля, ворог і зрадник України. Маю на це повне право, факти за мене.
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19.03.2021 10:32 Ответить
А не пригадуєш,як Тимошенко вела себе в 2008 році,під час нападу росії на Грузію?
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19.03.2021 11:09 Ответить
НЕ СПРАВА ЦЕ ЮЛЄБОТІВ.
Щось пригадувати
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19.03.2021 11:14 Ответить
Українські комплекси ППО, які Юля передала Сааці, настріляли російських літаків і зачинили небо над Грузією. Що, фактично, вберегло грузинських військових від повного розгрому. Так само Тімошенко надала Грузії таку потрібну на той час гуманітарку НАЙПЕРШОЮ з усіх країн. А Ющ навіть не зміг організувати, щоб уся його НУНСа проголосувала за російську агресію. Трохи більше 60 голосів дала Рада.
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19.03.2021 11:15 Ответить
А Ющ навіть не зміг організувати, щоб уся його НУНСа проголосувала за російську агресію.

які ж вони брехливі,ці юлєботи....я б таких сулім нещадно банив!

єдина відмінність між Тимошенко і Януковичем в тому, що він це робить публічно, а вона - камуфлює за словесними конструкціями про те, що Україна інтегрується до "європейської системи колективної безпеки", якої насправді не існує, і яка навряд чи виникне навіть наприкінці другого терміну гіпотетичного президентства Тимошенко.

Для розуміння Тимошенко знаковими є https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/ події навколо Плану дій щодо членства в НАТО .
Ющенко після обрання лідерки БЮТ на пост прем'єр-міністра ініціював листа до Альянсу з проханням про надання Україні ПДЧ. Це - формальна процедура, яка засвідчує готовність уряду виконувати План дій щодо членства.

Домовленість, що Тимошенко підпише такого листа, була досягнута ще протягом створення коаліції. Тоді ж в коаліційну угоду записали відповідний пункт. Але коли прийшов час оформити епістолярне послання до НАТО, прем'єрка дала задній хід.
Щоб зняти з себе відповідальність, Тимошенко поставила вимогу, аби листа підписав також Арсеній Яценюк. Спікер це зробив, що викликало збурення у парламенті - Партія регіонів влаштувала шоу з надуванням кульок і блокуванням трибуни.
Цинізм ситуації в тому, що підпис Яценюка під листом до НАТО взагалі не вимагається. Але залучення спікера спровокувало кризову ситуацію, яка потім лягла в основу депеш акредитованих у Києві дипломатів країн НАТО про неготовність України до ПДЧ.
А те, що найактивнішим учасником згаданих подій був Нестор Шуфрич, лише підсилили підозри прихильників теорії змов, що вся операція з початку до кінця була зрежисована і узгоджена з прем'єр-міністром.


Суліма таке саме брехливий негідник,як і його працедавець
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19.03.2021 11:26 Ответить
Навіщо ти, мерзота, запости антиукраїнську БРЕХНЮ, жодного слова правди? На ***** працюєш, тварина?
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19.03.2021 11:29 Ответить
НЕМЕРЗОТА" ВІД юЛЄЧКИ" НАЗИВАЄ САЙТ "УП" антиукраїнським,виходячи з "аксіоми"Вона-це Україна"
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19.03.2021 11:38 Ответить
Жодної копійчини я в мережах не заробив і не намагавсь. Це мій Майдан продовжується. І почавсь він з фальшування Янеком виборів 2010го. До того я не знав, що таке інтернет. Я - громадянське суспільство. А його не купиш.
Доречі, я з Юлею у деяких речах не погоджуюсь. Не тарифи треба зменьшувати, а монополії олігархів націоналізовувати та субсидувати модернізацію жилфонду. Але сьогодні ці тарифи треба таки зменьшити, бо ситуація доведена до катастрофічної для найменьш захищених верств. З реформами в ЖКФ прийдеться зачекати до зміни влади на нормальну на дострокових.
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19.03.2021 11:55 Ответить
Пригадую. Підтримала Грузію зброєю і матеріальною допомогою. Саакашвілі завжди каже, що дуже вдячний саме Тимошенко, а Ющенка дякує лише за візит до Грузіє, як за моральну підтримку.
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19.03.2021 11:25 Ответить
І відмовилася на засіданні Верховної Ради разом зі своєю фракцією,яка,до речі,в 2010 році в своїй більшості перебігла до регіоналів,засудити агресію росії проти Грузії.Про зброю й матеріальну допомогу - одна з численних казочок про добру фею Юлію Володимирівну.Не мала вона,згідно своїх посадових обов'язків і можливостей,відношення до постачання озброєння.Зайнята була в той час пані Юля організацією т.зв."ширки" з регіоналами.
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19.03.2021 11:37 Ответить
Жоден парламент Світу не визнав Рашу агресором у 2008му. Навіть не вся миздобульна НУНСа голоснула, трохи більше 60 голосів дала. А тільки одна Юлька винувата? Бо їй треба в цьому році домовлятись за газ з пуйлом? Бо Ющ з любими друзями пєцями зруйнував договір по 50 дол. до 2009го? Але завів корупційну прокладку Фірташа росукренерго?
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19.03.2021 11:59 Ответить
За Ющенка з любими друзями нічого доброго говорити не хочу.Але будь ласка,не робіть з Тимошенко палкого борця з путінським рашастаном.
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19.03.2021 13:36 Ответить
А що, в Криму треба було писати на бігбордах "Бандера прийде, порядок наведе"? Перед виборами у 2010му?
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19.03.2021 11:17 Ответить
Відносно матьківщини одне з 2-х слів можна прибрати. Я би прибрав перше
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19.03.2021 10:34 Ответить
та ні.. З ПІСНІ "про Юлєчку" слів не викинеш..
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19.03.2021 11:17 Ответить
Спасибо что разъяснил,а вы сами чьих ***** будете?
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19.03.2021 10:38 Ответить
У нас дві прокацапські б..ядські партії ОПЗЖ та Слуга народу. Цікаво хто ж з них?
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19.03.2021 10:56 Ответить
Дійсно..
НЕОБХІДНО УТОЧНЮВАТИ.
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19.03.2021 11:08 Ответить
"Батьківщина" проросійська? А ну назвіть в "Батьківщині" свого бужанського.
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19.03.2021 11:11 Ответить
ТИМОШЕНКО ЮЛІЯ.
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19.03.2021 11:13 Ответить
За що? Що підписала кабальний для Раші газовий контракт? І за це була путіним засуджена на смерть в катівні Януковіча?
Мародер, доречі, половину тролів наймає в ботофермі пуйла. Ось, де ваші однополчанє.
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19.03.2021 11:22 Ответить
з хворої голови на здорову?
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19.03.2021 11:29 Ответить
кабальний для раши ,чі для України?
воно хворе
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19.03.2021 11:45 Ответить
В 2009му російський газ був по 232 долари - найдешевша в Європі ціна. Для інших вона тільки починалась з 300дол. А Раша всі десять років платила Україні за прокачку обов'язкових 110 млрд. дол по формулі качай, або плати. І крутити вентелем Пуйло вже не міг, бо отримав би мільярдні штрафи по суду в Стокгольмі. Ти жереш мародерську, брехливу мульку з телевізора олігарха? Дивись, бо роги виростуть.
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19.03.2021 12:04 Ответить
не трынди про "качай или плати"
в договоре действительно есть цифра 110 млн кубов. но нет ни слова об ответственности если эта цифра будет меньше
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19.03.2021 13:49 Ответить
Сьогодні ця цифра вдвічі меньша, здається, але формула "прокачуй, або плати" залишилась в договорі. Саме за цією формулою Раша нам виплатила 5 млрд. дол. через Стокгольм. А формулу "купуй, або плати", Стокгольм скасував.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/27/654187/ 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.
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19.03.2021 14:55 Ответить
сегодня в договоре прописана ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
а раньше ее небыло.
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19.03.2021 17:47 Ответить
и еще - 5 лярдов раша заплатила за формулу "бери или плати" которую прописала косатая тварь в договоре поставки газа
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19.03.2021 17:48 Ответить
Дубіль, Абдулін
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19.03.2021 11:22 Ответить
А можна їх якісь українофобські висловлювання? Наприклад про https://wz.lviv.ua/news/408905-ukrainofobiia-holovnyi-nedolik-sluh-narodu-oleh-syniutka погроми в «центрі бандерівщини» , як заявляв Бужанський?
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19.03.2021 11:34 Ответить
демагогія
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19.03.2021 11:42 Ответить
Наприклад. Посилання, або пан - балабол
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19.03.2021 12:05 Ответить
Корнієнко про пропозицію Арахамії називати одну з партій "проросійськими бл#дями": Йдеться не про "Батьківщину" - Цензор.НЕТ 8960
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19.03.2021 11:23 Ответить
"Батьківщина" - єдина проукраїнська партія. Зелена монобільшість, ПЄСи і картавий голос протягнули вночі під час жорсткого карантину закон про продаж всієї української землі і держвласності іноземним спекулянтам без національності. Тільки "Батьківщина" послідовно стоїть на захисті українських інтересів.
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19.03.2021 11:26 Ответить
і знову проплачений БРЕХЛИВИЙ юлєбот "забув",що юлєчка-прем"єр запропонувала ПРОДАЖ ЗЕМЛІ ІНОЗЕМНИМ ГРОМАДЯНАМ І КОМПАНІЯМ.
РАДА ЦЕ ТОДІ"ЗАРУБАЛА
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19.03.2021 11:33 Ответить
І правильно робила, землю продавати МОЖНА і ТРЕБА. Питання КОМУ, і, головне, НА ЯКИХ УМОВАХ. Але це питання не до ідіотів, а до розумних.
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19.03.2021 11:36 Ответить
Брехня, ніхто нічого не рубав. Тоді склалась колізія, що іноземні інвестори не могли під своїми промисловими підприємствами приватизувати землю. Це не давало впевненості, що їм в будь який момент не вкажуть на двері, а забудову заберуть, або змусять знести. Інша справа земля с/г призначення, яка має братись тільки в оренду, а продаватись тільки в державний фонд.
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19.03.2021 11:44 Ответить
"Прокацапські політичні бл\\\ді" - це, однозначно, риги і бариги. Це - близнюки-браття! Різниця між ними тільки одна: риги не маскуючись продають Україну орді, а бариги-ПЕСи цинічно маскуються під "патріотів" і цим вони навіть небезпечніші і цинічніші від своїх братів, ворогів України - ригонутої нечисті. ПЕСи, намагаючись відбілити продажну шкуру - вашого кумира, який ціленаправлено знищив Добробати, не робить вам честі. Правда, у вас вона відсутня зовсім. Відмити, змити лайно з купи лайна, якою є "надьожа нації", марна справа.
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19.03.2021 11:55 Ответить
100%%%..Так воно і є..Тільки сліпий цього не бачить,що і в "ху*ла",такі ж покидьки ,спільно з українськими-"варять бабло"...
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19.03.2021 12:22 Ответить
там помимо ВОНЫ выбор широчайший.
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19.03.2021 12:35 Ответить
Мне тоже не нравится эта ОПАизЖОПЫ, но я бы не стал заниматься трепотнёй по этому поводу. Займитесь делом горе-руководители, а дел у нас много.
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19.03.2021 12:42 Ответить
слова арахнофобії підтвердить упоротий ватнік бужанський.
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19.03.2021 17:31 Ответить
 
 