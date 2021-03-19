С 1 апреля в Украине стартует пилотный проект по аэромедицинской эвакуации, - замглавы Минздрава Иващенко

Пациенты смогут рассчитывать на воздушную транспортировку медицинским вертолетом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замглавы Минздрава Игорь Иващенко.

"С 1 апреля 2021 года предусматривается, что пациенты с инсультами, инфарктами и другими состояниями во Львовской области, помимо традиционной наземной транспортировки, смогут рассчитывать на воздушную транспортировку медицинским вертолетом. С 1 мая к проекту присоединятся Киевская область и Киев. Кроме того, возможностями межгоспитальной транспортировки будут охвачены все прилегающие к пилотным регионам областные центры и полностью территория украинских Карпат",- сказал он.

По словам замминистра, в 2022 году к пилоту присоединятся и другие регионы.

Иващенко добавил, что Министерство внутренних дел и Нацполиция согласились выделить Минздраву два современных вертолета ACH145, а также организовать круглосуточное дежурство авиационного персонала для выполнения задач по аэромедицинской эвакуации.

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