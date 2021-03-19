РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10346 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
14 878 0

18 марта в районе проведения ООС от вражеской пули погиб военнослужащий Виктор Пасека. ФОТО

В результате вражеского обстрела 18 марта погиб 56-летний защитник Украины - младший сержант Виктор Пасека из Хмельницкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице в Facebook Красиловского районного военного комиссариата.

"18.03.2021 года получил смертельное пулевое ранение в голову военнослужащий службы по контракту младший сержант Пасека Виктор Степанович, 08.06.1965 года рождения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что он проживал в с. Мончинцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

Позже стало известно, что Виктор Пасека служил в 109-м отдельном горно-штурмовом батальоне 10-й ОГШБр. Его должность была командир боевой машины-командир отделения.

18 марта в районе проведения ООС от вражеской пули погиб военнослужащий Виктор Пасека 01

В настоящее время проводятся мероприятия по эвакуации тела младшего сержанта Пасеки В.С. в безопасное место. Время и место захоронения будет известно позже.

"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего. Память о нашем земляке жить в сердцах каждого! Герои не умирают! Вечная слава герою!" - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине простились с погибшим воином 54-го отдельного разведбата Александром Пекуром. ФОТОрепортаж

18 марта в районе проведения ООС от вражеской пули погиб военнослужащий Виктор Пасека 02

Напомним, вблизи Пивденного 18 марта оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимое с жизнью.

18 марта в районе проведения ООС от вражеской пули погиб военнослужащий Виктор Пасека 03
18 марта в районе проведения ООС от вражеской пули погиб военнослужащий Виктор Пасека 04
18 марта в районе проведения ООС от вражеской пули погиб военнослужащий Виктор Пасека 05
18 марта в районе проведения ООС от вражеской пули погиб военнослужащий Виктор Пасека 06
Фото: Facebook Виктора Пасеки

18 марта в районе проведения ООС от вражеской пули погиб военнослужащий Виктор Пасека 07

потери (4380) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (202) ВСУ (6577)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
 
 