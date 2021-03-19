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Новости Коронавирус и карантин
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За медленный темп COVID-вакцинации в Украине ответственность несет местная власть: Минздрав обеспечил все необходимое, - Степанов

За медленный темп COVID-вакцинации в Украине ответственность несет местная власть: Минздрав обеспечил все необходимое, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов возложил ответственность за медленный темп вакцинации от коронавируса в Украине на местную власть. При этом со следующей недели ожидают увеличение темпов вакцинации.

Об этом Степанов заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, вакцинация - это процесс, который должны выполнить на всех уровнях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 10 959 человек, всего - 92 714, - Минздрав (обновлено)

"Я считаю, что это ответственность (за медленную вакцинацию. - Ред.) местной власти. Министерство здравоохранения обеспечило вакцинами, обеспечило обучение, остальными ресурсами, оплатой труда этих мобильных бригад. Дали соответствующий алгоритм", - пояснил Степанов.

Министр добавил, что со следующей недели в Украине должны увеличиться темпы вакцинации за счет открытия кабинетов прививок.

"Не только через мобильные бригады будут проводиться прививки. И сразу она (вакцинация. - Ред.) будет увеличиваться. Уже 10 тысяч (привитых в сутки. - Ред.), но мы рассчитывали, что уже не менее 15 тысяч должно было быть в сутки", - сообщил Степанов.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+22
Он провалил все что можно и должен ответить за халатность
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19.03.2021 10:38
+17
забыл ещё сказать шо нарід тупий
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19.03.2021 10:38
+12
это полный пипец...
министр, нет уляны, и ты несешь всю ответственность за медицину в стране
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19.03.2021 10:39
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забыл ещё сказать шо нарід тупий
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19.03.2021 10:38 Ответить
Це нашталт.
Хто всрався?
Невістка.
Так її ж вдома немає.
Та дивись он плаття висить!
Ну це точнісєнько... "Слуга Урода"!!!
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19.03.2021 11:00 Ответить
Я хочу вакцинироваться, но в моем городе вакцины нет....Как листовки на выборы разносить, то они без проблем и людей находили, и в квартиры ломились...У нас нет проблем с вакцинацией, у нас проблемы с незаинтересованостью власти нас вакцинировать. Агитация на выборы проходит без проблем, люди бегают как угорелые с листовками...Где мобильные бригады вакцинирования? Никто про это даже не думал..
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19.03.2021 12:10 Ответить
а він реально тупий
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19.03.2021 14:57 Ответить
Он провалил все что можно и должен ответить за халатность
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19.03.2021 10:38 Ответить
А кто ж его накажет ?
Он же не памятник а в СЛУГЕ НАРОДА .....
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19.03.2021 10:41 Ответить
і ти б провалив. українці палки в колеса ставить вчаться зі школи і у школі.
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19.03.2021 14:58 Ответить
Ахренеть украли бабло на поставке фуфлоимцина....а теперь руки умывают.
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19.03.2021 10:38 Ответить
это полный пипец...
министр, нет уляны, и ты несешь всю ответственность за медицину в стране
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19.03.2021 10:39 Ответить
он продолжает ее дело по развалу медицины в стране.
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19.03.2021 10:49 Ответить
А до Уляни в нас така медицина була, така медицина... А вона взяла, і розвалила. Дебіле, а ти нічого не попутав?
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19.03.2021 10:58 Ответить
не-е, уже 2 года, как молодая команда(исландская сборная аматоров) делает всё по-своему...
не, как петро и не , как уляна...
вот буславец делала не, как насалик и в лютые морозы тэс остались без угля...
вот то же и в медицине и в целом по стране
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19.03.2021 10:59 Ответить
За то что вакцинация началась с опозданием почти на год - КТО ВИНОВАТ ?
А за тотальное недоверие к министру здравохранения и власти - КТО ВИНОВАТ ?
Где деньги Зин ?
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19.03.2021 10:40 Ответить
Взагалі уху їли. Купили доз на 250 тис. населення це все зробили? І яких доз?!?! Шмурдяк індійський який реєстрували поспіхом вже після придбання.
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19.03.2021 10:40 Ответить
Смотрю на рейтинги их партии и самого Зе , народ их выбравший реально заслужил к себе такое скотское отношение .
В переди еще 3 года - ТО ЛИ еще будет, новый сезон Квартала 95 на подходе !!!
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19.03.2021 10:44 Ответить
Все виноваты, только не я. Урод.
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19.03.2021 10:42 Ответить
Маланський базіка.
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19.03.2021 10:43 Ответить
И чем же Степашка обеспечил? Какой то гадостью. Вот сам ей и колись вместе со своей командой даунов.
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19.03.2021 10:47 Ответить
Степашка закупил фуфла из супер - откатом , народ , естественно , не желает вакцинироваться ослиной мочой,
а виновны местные власти ? Во как мощно зелёные твари рулят !
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19.03.2021 10:49 Ответить
По степанову пора назначать ТСК в Верховной Раде. И жарить эту погань так, чтобы все остальные зеленые казнокрады срались непрерывно. И по Герусу. И по прочим найвэлычнишим.
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19.03.2021 10:53 Ответить
Так моносброд против
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19.03.2021 10:57 Ответить
Я в курсе. Придут во власть вменяемые люди, тогда придется запускать ТСК по всей зеленой шелупони.
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19.03.2021 11:01 Ответить
Тормознутый народ попался президенту чемпиону в борьбе с пандемией …
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19.03.2021 10:56 Ответить
та нет,дружокъ,не для того тебя министром ставили,чтобы так тупо с темы съезжать..
как говорил один усатый товарищ "У каждого преступления есть фамилия,имя и отчество",и в данном конкретном случае фамилия эта начинается на "С"..
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19.03.2021 10:57 Ответить
... а заканчивается на "тепанов"!
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19.03.2021 11:02 Ответить
Мы помним все. Там по ссылке вся эпопея обещаний клоуна.


Так, 16 июня 2020 года президент заявил, что Украина должна получить доступ к вакцине от коронавируса "как только она появится" и дал задание усилить переговоры на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины против коронавируса, если она будет изготовлена. "Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Пожалуйста, внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня", - сказал Зеленский.

28 августа глава государства во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен сказал, Украина готова к массовому производству вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. "Мы изучаем возможность трансфера технологий и быстрого развертывания локализованного производства вакцин в Украине. Есть для этого несколько мощных фармацевтических предприятий. Мы готовы к массовому производству вакцины. Рассчитывайте на нас", - сказал Зеленский.
Больше читайте здесь: https://coronavirus.tsn.ua/ru/dolzhny-byli-byt-odni-iz-pervyh-okazalis-v-hvoste-kak-zelenskiy-obeschal-vakcinu-ukraincam-i-pochemu-ee-do-sih-por-net-1705003.html
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19.03.2021 11:00 Ответить
Слідчому будеш цю маячню ліпити, у СІЗО...
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19.03.2021 11:05 Ответить
"Мудрий" нарід віддав своє життя в руки злодіїв- маніпуляторів.
Маніпулятори НІКОЛИ не визнають себе винними. Вони звинуватять нарід, який їх вибрав, обставини, та на себе відповідальність не візьмуть, НІКОЛИ.
За що "мудре" насЕленіє в 2019 боролось, на те і напоролось.
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19.03.2021 11:12 Ответить
Степанов має на увазі своєчасний вивіз санітарніх масок з України в Кітай. Це було зроблено відразу с початком пандемії.
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19.03.2021 11:13 Ответить
А разве лечебніе заведения, семейніе врачи, которіе будут вакцинировать не подчиняются МОЗ ?
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19.03.2021 11:22 Ответить
Чому в США в діяльності Байдена і його уряду є приорітетним завданням вакцинувати максимальну кількість амереканців і на цьму зосереджено всю увагу. У нас свою бездіяльність списують на місцеве самоврядування. За темпами вакцинації ми на останньому місці в Європі, але Степанов відзначився ще і тим , що в Україні зафіксували 15 850 нових випадків коронавірусної COVID-19. Це є найвищим показником нових інфікувань і у світі, і у Європі..Не знає світ, тільки що це тільки частина інфікувань показана в статистиці. По темпам госпіталізації потрібно як мінімум умножити на 2.
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19.03.2021 11:45 Ответить
Якось вже і не дивно, що від Гідранта до міністра нехто не несе жодної відповідальності за країну, а просто перекинули все і вся на місцеву владу.
Степанов злітав пасажиром в Індію, зробив фотосесію з вакциною, а дальше як то кажуть "мастіть собі голову"(
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19.03.2021 12:16 Ответить
обьясните ему что народ НЕ ХОЧЕТ прививаться этим гавном
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19.03.2021 12:39 Ответить
Мудак конченый.
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19.03.2021 13:26 Ответить
Сказочний долбо%об!!! Потужні мінстри в Зелі!
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19.03.2021 13:59 Ответить
 
 