За медленный темп COVID-вакцинации в Украине ответственность несет местная власть: Минздрав обеспечил все необходимое, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов возложил ответственность за медленный темп вакцинации от коронавируса в Украине на местную власть. При этом со следующей недели ожидают увеличение темпов вакцинации.
Об этом Степанов заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, вакцинация - это процесс, который должны выполнить на всех уровнях.
"Я считаю, что это ответственность (за медленную вакцинацию. - Ред.) местной власти. Министерство здравоохранения обеспечило вакцинами, обеспечило обучение, остальными ресурсами, оплатой труда этих мобильных бригад. Дали соответствующий алгоритм", - пояснил Степанов.
Министр добавил, что со следующей недели в Украине должны увеличиться темпы вакцинации за счет открытия кабинетов прививок.
"Не только через мобильные бригады будут проводиться прививки. И сразу она (вакцинация. - Ред.) будет увеличиваться. Уже 10 тысяч (привитых в сутки. - Ред.), но мы рассчитывали, что уже не менее 15 тысяч должно было быть в сутки", - сообщил Степанов.
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Хто всрався?
Невістка.
Так її ж вдома немає.
Та дивись он плаття висить!
Ну це точнісєнько... "Слуга Урода"!!!
Он же не памятник а в СЛУГЕ НАРОДА .....
министр, нет уляны, и ты несешь всю ответственность за медицину в стране
не, как петро и не , как уляна...
вот буславец делала не, как насалик и в лютые морозы тэс остались без угля...
вот то же и в медицине и в целом по стране
А за тотальное недоверие к министру здравохранения и власти - КТО ВИНОВАТ ?
Где деньги Зин ?
В переди еще 3 года - ТО ЛИ еще будет, новый сезон Квартала 95 на подходе !!!
а виновны местные власти ? Во как мощно зелёные твари рулят !
как говорил один усатый товарищ "У каждого преступления есть фамилия,имя и отчество",и в данном конкретном случае фамилия эта начинается на "С"..
Так, 16 июня 2020 года президент заявил, что Украина должна получить доступ к вакцине от коронавируса "как только она появится" и дал задание усилить переговоры на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины против коронавируса, если она будет изготовлена. "Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Пожалуйста, внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня", - сказал Зеленский.
28 августа глава государства во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен сказал, Украина готова к массовому производству вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. "Мы изучаем возможность трансфера технологий и быстрого развертывания локализованного производства вакцин в Украине. Есть для этого несколько мощных фармацевтических предприятий. Мы готовы к массовому производству вакцины. Рассчитывайте на нас", - сказал Зеленский.
Больше читайте здесь: https://coronavirus.tsn.ua/ru/dolzhny-byli-byt-odni-iz-pervyh-okazalis-v-hvoste-kak-zelenskiy-obeschal-vakcinu-ukraincam-i-pochemu-ee-do-sih-por-net-1705003.html
Маніпулятори НІКОЛИ не визнають себе винними. Вони звинуватять нарід, який їх вибрав, обставини, та на себе відповідальність не візьмуть, НІКОЛИ.
За що "мудре" насЕленіє в 2019 боролось, на те і напоролось.
Степанов злітав пасажиром в Індію, зробив фотосесію з вакциною, а дальше як то кажуть "мастіть собі голову"(