За медленный темп COVID-вакцинации в Украине ответственность несет местная власть: Минздрав обеспечил все необходимое, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов возложил ответственность за медленный темп вакцинации от коронавируса в Украине на местную власть. При этом со следующей недели ожидают увеличение темпов вакцинации.

Об этом Степанов заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, вакцинация - это процесс, который должны выполнить на всех уровнях.

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"Я считаю, что это ответственность (за медленную вакцинацию. - Ред.) местной власти. Министерство здравоохранения обеспечило вакцинами, обеспечило обучение, остальными ресурсами, оплатой труда этих мобильных бригад. Дали соответствующий алгоритм", - пояснил Степанов.

Министр добавил, что со следующей недели в Украине должны увеличиться темпы вакцинации за счет открытия кабинетов прививок.

"Не только через мобильные бригады будут проводиться прививки. И сразу она (вакцинация. - Ред.) будет увеличиваться. Уже 10 тысяч (привитых в сутки. - Ред.), но мы рассчитывали, что уже не менее 15 тысяч должно было быть в сутки", - сообщил Степанов.

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