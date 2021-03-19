В Украине стартует 2-й этап COVID-вакцинации: 1-й этап на сегодня прошли 92 тыс. человек, - Степанов

Второй этап вакцинации от COVID-19 стартует в Украине со следующей недели в Украине.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Менее чем за месяц мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинация семейных врачей. В настоящее время в Украине провакцинированы 92,713 тыс. человек",- сказал он.

Министр добавил, что ожидаются следующие поставки вакцин.

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"В ближайшем времени мы получим дополнительные партии вакцин: 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca ожидают отправки из Индии, мы только ожидаем разрешения правительства этой страны. Ожидаем также поставки вакцины CoronaVac производителя Sinovac. 18 марта в ходе встречи с руководством ЮНИСЕФ в Украине меня заверили, что к концу марта - началу апреля в рамках глобальной программы COVAX мы получим партию из 570 тыс. доз от AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн доз, кроме того, вакцины компании Pfizer. Мы также ожидаем поставку 10 млн доз вакцины Novavax и индийской разработки от Bharat Biotech", - добавил Степанов.

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Напомним, 3 марта Минздрав сообщил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет проходить в в 5 этапов:

1-й этап - медики, работающие с пациентами с COVID-19, персонал и жители учреждений для пожилых людей, военнослужащие на фронте (≈ 367 тыс. человек) .

2-й этап - остальные медицинские работники, люди в возрасте 80+ и социальные работники (≈ 3 млн человек).

3-й этап - люди в возрасте 65-79 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, работники сферы образования (≈ 7 млн человек).

4-й этап - люди в возрасте 60-64 года, люди с хроническими заболеваниями, люди, работающие и отбывающие наказание в местах лишения свободы (≈ 11 млн человек) .

5-й этап - остальное взрослое население Украины (≈ 13 млн человек) .

"Если вы:

работник здравоохранения, образования, социальной сферы

работник или житель специализированного учреждения (интернаты, дома престарелых и т.д.)

военнослужащий

работник критически важных структур государственной безопасности (включая Министерство внутренних дел, Национальную полицию, Национальную гвардию, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, Государственную пограничную службу и Службу безопасности Украины)

Вам не нужно записываться. Работодатель или руководитель учреждения информирует вас о возможности и дате прививки.

Все остальные могут записаться в список ожидания в удобным способом:

Через портал или мобильное приложение "Дия" Через национальный контакт-центр МЗ", - разъяснили в МОЗ.

Кроме того, на первом этапе вакцинацию проводять мобильные бригады, со второго этапа вакцинацию также должны начать проводить в стационарных пунктах вакцинации (кабинетах вакцинации, поликлиниках).

Напомним, что Минздрав увеличил интервал между дозами вакцины CoviShield с 28 до 90 дней. Это было сделано, в том числе, чтобы охватить вакцинацией первой дозой большее количество населения. Вместе с тем, согласно клиническим испытаниям, одна доза вакцины CoviShield дает 76% защиты. После второй дозы этот показатель возрастает до 82%. Полноценной для вакцины CoviShield считается прививка из двух доз.