В Украине стартует 2-й этап COVID-вакцинации: 1-й этап на сегодня прошли 92 тыс. человек, - Степанов
Второй этап вакцинации от COVID-19 стартует в Украине со следующей недели в Украине.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Менее чем за месяц мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинация семейных врачей. В настоящее время в Украине провакцинированы 92,713 тыс. человек",- сказал он.
Министр добавил, что ожидаются следующие поставки вакцин.
"В ближайшем времени мы получим дополнительные партии вакцин: 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca ожидают отправки из Индии, мы только ожидаем разрешения правительства этой страны. Ожидаем также поставки вакцины CoronaVac производителя Sinovac. 18 марта в ходе встречи с руководством ЮНИСЕФ в Украине меня заверили, что к концу марта - началу апреля в рамках глобальной программы COVAX мы получим партию из 570 тыс. доз от AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн доз, кроме того, вакцины компании Pfizer. Мы также ожидаем поставку 10 млн доз вакцины Novavax и индийской разработки от Bharat Biotech", - добавил Степанов.
Напомним, 3 марта Минздрав сообщил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет проходить в в 5 этапов:
1-й этап - медики, работающие с пациентами с COVID-19, персонал и жители учреждений для пожилых людей, военнослужащие на фронте (≈ 367 тыс. человек) .
2-й этап - остальные медицинские работники, люди в возрасте 80+ и социальные работники (≈ 3 млн человек).
3-й этап - люди в возрасте 65-79 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, работники сферы образования (≈ 7 млн человек).
4-й этап - люди в возрасте 60-64 года, люди с хроническими заболеваниями, люди, работающие и отбывающие наказание в местах лишения свободы (≈ 11 млн человек) .
5-й этап - остальное взрослое население Украины (≈ 13 млн человек) .
"Если вы:
- работник здравоохранения, образования, социальной сферы
- работник или житель специализированного учреждения (интернаты, дома престарелых и т.д.)
- военнослужащий
- работник критически важных структур государственной безопасности (включая Министерство внутренних дел, Национальную полицию, Национальную гвардию, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, Государственную пограничную службу и Службу безопасности Украины)
Вам не нужно записываться. Работодатель или руководитель учреждения информирует вас о возможности и дате прививки.
Все остальные могут записаться в список ожидания в удобным способом:
- Через портал или мобильное приложение "Дия"
- Через национальный контакт-центр МЗ", - разъяснили в МОЗ.
Кроме того, на первом этапе вакцинацию проводять мобильные бригады, со второго этапа вакцинацию также должны начать проводить в стационарных пунктах вакцинации (кабинетах вакцинации, поликлиниках).
Напомним, что Минздрав увеличил интервал между дозами вакцины CoviShield с 28 до 90 дней. Это было сделано, в том числе, чтобы охватить вакцинацией первой дозой большее количество населения. Вместе с тем, согласно клиническим испытаниям, одна доза вакцины CoviShield дает 76% защиты. После второй дозы этот показатель возрастает до 82%. Полноценной для вакцины CoviShield считается прививка из двух доз.
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Люди як не бажали колоти собі цей "шмурдяк", так і не бажають.
Я что то запутался , слышал что эти вакцины не должны пересекатся ...
то есть теперь пунктов вакцинации будет в 3 раза больше и вакцинация в Украине будет проходить в 3 раза ДОЛЬШЕ ?????
и чего они обижаются что народ не хочет вакцинироватся и им не доверяет - ВСЕ ЖЕ ПОНЯТНО И ДОСТУПНО обьяснили в ходе "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу....
если я в командировке в Сумах укололся Pfizer а он там закончился то мне за вторым уколом что в ивано франковск ехать ???
Прикольно кварталовцы страной рулят !!!
вакцины я так понял НЕТ, интересно как там поживает обещанный миллион !!!
А когда закончили первый этап что начинают второй ?
или " кто не успел, тот опоздал" ???
Эпидемическое зонирование - ПРОВАЛЕНО
Вакцинация - ПРОВАЛЕНА
Врачи покидают страну , блд, - это называется докЭрувалися уроды!
Как можно провалить то что и не начиналось ?
Потому что медики сегодня постоянно беспрерывно ходят в больницах как космонавты. Из дня на день. Все время с больными... Это очень тяжело... Попробуй сам.
Больше не выставляй такие шаржы.
Кстати, к врачам я отношусь уважительно и ничем их не обидел, как мне кажется.
А тебе посоветую прежде чем ставить такие фото на обозрение сначала посоветуйся хотя бы с кем нибудь.
Но, видимо в данном случае необходим все таки эксперт по работе с людьми с отклонениями. Заодно у эксперта и поинтересуйся его реакцией на фото.