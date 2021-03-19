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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине стартует 2-й этап COVID-вакцинации: 1-й этап на сегодня прошли 92 тыс. человек, - Степанов

В Украине стартует 2-й этап COVID-вакцинации: 1-й этап на сегодня прошли 92 тыс. человек, - Степанов

Второй этап вакцинации от COVID-19 стартует в Украине со следующей недели в Украине.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Менее чем за месяц мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинация семейных врачей. В настоящее время в Украине провакцинированы 92,713 тыс. человек",- сказал он.

Министр добавил, что ожидаются следующие поставки вакцин.

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"В ближайшем времени мы получим дополнительные партии вакцин: 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca ожидают отправки из Индии, мы только ожидаем разрешения правительства этой страны. Ожидаем также поставки вакцины CoronaVac производителя Sinovac. 18 марта в ходе встречи с руководством ЮНИСЕФ в Украине меня заверили, что к концу марта - началу апреля в рамках глобальной программы COVAX мы получим партию из 570 тыс. доз от AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн доз, кроме того, вакцины компании Pfizer. Мы также ожидаем поставку 10 млн доз вакцины Novavax и индийской разработки от Bharat Biotech", - добавил Степанов.

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Напомним, 3 марта Минздрав сообщил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет проходить в в 5 этапов:

1-й этап - медики, работающие с пациентами с COVID-19, персонал и жители учреждений для пожилых людей, военнослужащие на фронте (≈ 367 тыс. человек) .

2-й этап - остальные медицинские работники, люди в возрасте 80+ и социальные работники (≈ 3 млн человек).

3-й этап - люди в возрасте 65-79 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, работники сферы образования (≈ 7 млн человек).

4-й этап - люди в возрасте 60-64 года, люди с хроническими заболеваниями, люди, работающие и отбывающие наказание в местах лишения свободы (≈ 11 млн человек) .

5-й этап - остальное взрослое население Украины (≈ 13 млн человек) .

"Если вы:

  • работник здравоохранения, образования, социальной сферы
  • работник или житель специализированного учреждения (интернаты, дома престарелых и т.д.)
  • военнослужащий
  • работник критически важных структур государственной безопасности (включая Министерство внутренних дел, Национальную полицию, Национальную гвардию, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, Государственную пограничную службу и Службу безопасности Украины)

Вам не нужно записываться. Работодатель или руководитель учреждения информирует вас о возможности и дате прививки.

Все остальные могут записаться в список ожидания в удобным способом:

  1. Через портал или мобильное приложение "Дия"
  2. Через национальный контакт-центр МЗ", - разъяснили в МОЗ.

Кроме того, на первом этапе вакцинацию проводять мобильные бригады, со второго этапа вакцинацию также должны начать проводить в стационарных пунктах вакцинации (кабинетах вакцинации, поликлиниках).

Напомним, что Минздрав увеличил интервал между дозами вакцины CoviShield с 28 до 90 дней. Это было сделано, в том числе, чтобы охватить вакцинацией первой дозой большее количество населения. Вместе с тем, согласно клиническим испытаниям, одна доза вакцины CoviShield дает 76% защиты. После второй дозы этот показатель возрастает до 82%. Полноценной для вакцины CoviShield считается прививка из двух доз.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Та хоч десятий...........
Люди як не бажали колоти собі цей "шмурдяк", так і не бажають.
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19.03.2021 10:46
+4
Я как то что потерялся ?
А когда закончили первый этап что начинают второй ?
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19.03.2021 10:48
+4
Ніхто не знає. То вони так пильність КОВІДу присипають.
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19.03.2021 10:54
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Правила форума Совет форумчан
Та хоч десятий...........
Люди як не бажали колоти собі цей "шмурдяк", так і не бажають.
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19.03.2021 10:46 Ответить
интересно а если первый укол был AstraZeneca, можно второй сделать Pfizer или только CoronaVac ???
Я что то запутался , слышал что эти вакцины не должны пересекатся ...
то есть теперь пунктов вакцинации будет в 3 раза больше и вакцинация в Украине будет проходить в 3 раза ДОЛЬШЕ ?????
и чего они обижаются что народ не хочет вакцинироватся и им не доверяет - ВСЕ ЖЕ ПОНЯТНО И ДОСТУПНО обьяснили в ходе "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу....
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19.03.2021 10:54 Ответить
Просто вакцини виготовляються різного типу.Різнотипові,скоріше за все несумісні.
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19.03.2021 11:00 Ответить
Так а тогда я не пойму смысл завозить в страну 3 и более вакцин , что бы после первого укола люди бегали и искали где сделать второй укол той же вакциной ?
если я в командировке в Сумах укололся Pfizer а он там закончился то мне за вторым уколом что в ивано франковск ехать ???
Прикольно кварталовцы страной рулят !!!
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19.03.2021 11:11 Ответить
ты случайно не знаешь где делся тот миллион который наш НЕ ЛОХ обещал первому встречному кто вакцину в Украине изобретет ?
вакцины я так понял НЕТ, интересно как там поживает обещанный миллион !!!
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19.03.2021 11:14 Ответить
..так никто украинскую вакцину не изобрёл..и нелохуже43 оставил их себе!!..Кандидатов же нет...))))
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19.03.2021 13:36 Ответить
Потому как народ рагули. Им какой-то рагуль сказал "то говно!", они как бараны и верят. Стадо!
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19.03.2021 12:42 Ответить
Я как то что потерялся ?
А когда закончили первый этап что начинают второй ?
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19.03.2021 10:48 Ответить
Ніхто не знає. То вони так пильність КОВІДу присипають.
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19.03.2021 10:54 Ответить
то есть если кто "пролетел" с первым этапом вакцинации может начинать со второго ?
или " кто не успел, тот опоздал" ???
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19.03.2021 10:57 Ответить
Все просто,это как 11й сьезд сн-вы видели остальные восемь?никто не видел,но они были...)))
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19.03.2021 11:04 Ответить
А первый этап уже закончился?))))как же быстро управились -моноскорость прямо...
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19.03.2021 11:02 Ответить
Тестирование - ПРОВАЛЕНО
Эпидемическое зонирование - ПРОВАЛЕНО
Вакцинация - ПРОВАЛЕНА
Врачи покидают страну , блд, - это называется докЭрувалися уроды!
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19.03.2021 11:03 Ответить
ТЫ не прав !
Как можно провалить то что и не начиналось ?
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19.03.2021 11:07 Ответить
Как в декабре, одни только обещание привезут, вакцинируют и на етом все заканчивается.
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19.03.2021 11:15 Ответить
стіпашка, тобі і твоєму пахану-клоуну ніхто не вірить! можеш розказувати ці байки для упоротих зебілів, але ви проср@ли ВСЕ!!!
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19.03.2021 11:47 Ответить
Вливай в себя тупой вакцинатор
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19.03.2021 14:05 Ответить
В Україні стартує 2-й етап COVID-вакцинації: 1-й етап на сьогодні пройшли 92 тис. осіб, - Степанов - Цензор.НЕТ 9418
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19.03.2021 18:06 Ответить
Я б тебе посоветовал вставить сигарету в свое место, сфотографировать а и показать всем.
Потому что медики сегодня постоянно беспрерывно ходят в больницах как космонавты. Из дня на день. Все время с больными... Это очень тяжело... Попробуй сам.
В Україні стартує 2-й етап COVID-вакцинації: 1-й етап на сьогодні пройшли 92 тис. осіб, - Степанов - Цензор.НЕТ 4147

Больше не выставляй такие шаржы.
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19.03.2021 18:18 Ответить
А я тебе советую найти умного человека, показать ему то, что я выложил и пусть он тебе объяснит ее смысл. Заодно пусть научит, как пользоваться запятыми.
Кстати, к врачам я отношусь уважительно и ничем их не обидел, как мне кажется.
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19.03.2021 18:33 Ответить
Фото хамское... и без эксперта понятно.
А тебе посоветую прежде чем ставить такие фото на обозрение сначала посоветуйся хотя бы с кем нибудь.
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19.03.2021 18:39 Ответить
А вот и доказательство неадекватного восприятия. Я не писал про эксперта.
Но, видимо в данном случае необходим все таки эксперт по работе с людьми с отклонениями. Заодно у эксперта и поинтересуйся его реакцией на фото.
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19.03.2021 19:54 Ответить
Вся беда в том, что до сих пор не началась массовая вакцинация. Вопрос в том, вакцинироваться или нет не стоит... Других вариантов выжить нет.
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19.03.2021 18:11 Ответить
Такими тэмпами как раз 500 тыс. на 5 этапов и растянут.
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19.03.2021 18:28 Ответить
темпами
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19.03.2021 18:29 Ответить
Такими темпами, уколоть даже 500 тысяч не успеют, т.к. вакцина имеет срок годности до начала лета.
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19.03.2021 18:36 Ответить
 
 