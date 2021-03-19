Эпидзонирование Украины: Киев перешел в "красную" зону, в "оранжевой" - 12 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 19 марта в г. Киев и девяти областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Так, в "красную" зону к Ивано-Франковской, Житомирской, Закарпатской и Черновицкой областям перешел Киев.Там превышен эпидемиологический порог (в Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областях), коэффициент выявления новых случаев COVID-19, а также уровень госпитализаций. В Киеве, Житомирской и Закарпатской областях превышен уровень загруженности больничных коек с кислородом - 71,4%, 66,3% и 65,7% соответственно (при норме меньше 65%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Со следующей недели в Украине стартует 2-й этап COVID-вакцинации: начнут работу стационарные пункты прививки, - Степанов

Коэффициент выявления новых случаев COVID-19 также превышен в Донецкой (20,2%), Киевской (20,3%), Львовской (24,6%), Одесской (20,3%) и Сумской (22,3%) областях.

В "оранжевую" зону попали Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области.

Остальные регионы Украины - в "желтой" зоне.

При этом по состоянию на 18 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в 10 регионах - в Киеве (98,7 на 100 тысяч населения при норме 60), Ивано-Франковской (124,8), Киевская (69,3), Винницкой (130,3), Черновицкой (95,8), Закарпатской (94,9), Житомирской (114,4), Николаевской (101,2), Одесской (66,3) и Хмельницкой (93,1) областях.

Эпидпорог превышен в восьми областях: Донецкой (104,0%), Житомирской (143,7%), Закарпатской (128,4%), Киевской (103,1%), Ивано-Франковской (162,4%), Сумской (113,2%), Тернопольской (158,7%) и Черкасской (109,6%).





