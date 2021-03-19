Наблюдаем стабилизацию ситуации с коронавирусом на Ивано-Франковщине. Мобильный госпиталь могут перевезти в Киев, - Степанов
В течение последней недели наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом в Ивано-Франковской области.
Об этом сегодня в ходе часа вопросов к правительству заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что развернутый там мобильный госпиталь пока принимает больных коронавирусом, однако позже, по прогнозам, он будет перемещен в другой регион.
Степанов не ислючил, что мобильный госпиталь могут переместить в Киев.
"Мобильный госпиталь ГСЧС сейчас развернут в Ивано-Франковской области. То, что касается области, там уже почти в течение недели мы фиксируем стабилизацию ситуации. И уверен, что в ближайшее время мы сможем его перевезти в другое место, в том числе в Киев, если это понадобится", - сказал Степанов.
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73% ......
Совсем охренела ЗЕлень.
Остановка сердца у больного - это тоже стабилизация состояния здоровья, кстати.
Его неделю собирали , теперь неделю разбирать будут , потом машины пока заправят бензином по 35.48 на SOCAR, везти пару дней будут в Киев, потом еще неделю ставить если место в Киеве найдут ( а может за Броварами в поле поставят) , на все про все месяц !!!!
за месяц пол Киева подохнет .....
Квартал рулит !!! а в прочем КАКАЯ РАЗНИЦА ....