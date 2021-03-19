Наблюдаем стабилизацию ситуации с коронавирусом на Ивано-Франковщине. Мобильный госпиталь могут перевезти в Киев, - Степанов

В течение последней недели наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом в Ивано-Франковской области.

Об этом сегодня в ходе часа вопросов к правительству заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что развернутый там мобильный госпиталь пока принимает больных коронавирусом, однако позже, по прогнозам, он будет перемещен в другой регион.

Степанов не ислючил, что мобильный госпиталь могут переместить в Киев.

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"Мобильный госпиталь ГСЧС сейчас развернут в Ивано-Франковской области. То, что касается области, там уже почти в течение недели мы фиксируем стабилизацию ситуации. И уверен, что в ближайшее время мы сможем его перевезти в другое место, в том числе в Киев, если это понадобится", - сказал Степанов.