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Новости Коронавирус и карантин
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Наблюдаем стабилизацию ситуации с коронавирусом на Ивано-Франковщине. Мобильный госпиталь могут перевезти в Киев, - Степанов

Наблюдаем стабилизацию ситуации с коронавирусом на Ивано-Франковщине. Мобильный госпиталь могут перевезти в Киев, - Степанов

В течение последней недели наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом в Ивано-Франковской области.

Об этом сегодня в ходе часа вопросов к правительству заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что развернутый там мобильный госпиталь пока принимает больных коронавирусом, однако позже, по прогнозам, он будет перемещен в другой регион.

Степанов не ислючил, что мобильный госпиталь могут переместить в Киев.

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"Мобильный госпиталь ГСЧС сейчас развернут в Ивано-Франковской области. То, что касается области, там уже почти в течение недели мы фиксируем стабилизацию ситуации. И уверен, что в ближайшее время мы сможем его перевезти в другое место, в том числе в Киев, если это понадобится", - сказал Степанов.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Наблюдаем стабилизацию ситуации с коронавирусом на Ивано-Франковщине. Мобильный госпиталь могут перевезти в Киев, - Степанов - Цензор.НЕТ 5119
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19.03.2021 11:14
+2
Алё, зеленый шлак! Вы выставили главным ньюзмейкером самое брехливое и отвратное чучело - степанова. Народ уже блюет от его "новостей " и "статистики". Понятно, что вы в своем зеборделе все такие же, но меру знать надо.
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19.03.2021 11:06
+2
На всю страну один мобильный госпиталь. Вы серъезно? За год правительство не создало ничего. Зато дороги строят из ковид фонда без тендеров. Когда уже закончитьсч этот сюр, с "высококлассными спецами".
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19.03.2021 11:11
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А я так думаю, что Киев попал в красую зону усилиями МОЗ Украины и лично министра Степанова.
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19.03.2021 11:05 Ответить
Ставить госпиталь надо на Банковой.
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19.03.2021 11:23 Ответить
я думаю нужно Ан-225 «Мрия» переоборудовать в ковидный мобильный госпиталь , наставить там коек в 5 или 7 этажей купить у Герег в эпицентре стремянок для врачей и пусть себе летает между городами Украины ...
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19.03.2021 11:26 Ответить
в киеве пыпец, вот и забирают госпиталь, вчера красная зона, а сегодня стабилизация?
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19.03.2021 11:05 Ответить
Уже во всем винят Кличка. Зеленое лайно нашло громоотвод.
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19.03.2021 11:24 Ответить
в Киеве опять в раде закон о деребане земли, вот и закрыли Киев пока не решат ...
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19.03.2021 11:28 Ответить
Алё, зеленый шлак! Вы выставили главным ньюзмейкером самое брехливое и отвратное чучело - степанова. Народ уже блюет от его "новостей " и "статистики". Понятно, что вы в своем зеборделе все такие же, но меру знать надо.
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19.03.2021 11:06 Ответить
Обратись к администратору сайта.
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19.03.2021 11:09 Ответить
Вряд ли администратор сайта несет ответственность за то дерьмо, что льется нам в уши и в души с самого власного пика. Если минздрав генерирует такое количество "новостей", админ обязан реагировать. Хотя да, я согласен, цензор слишком перегружен темой ковида. Точнее, темой максима степанова.
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19.03.2021 11:13 Ответить
Ну да, преболели, поумирали и наступила стабилизация. Естественый инфекционный процесс. Как чума в средневековье. Где мы все и живем.
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19.03.2021 11:09 Ответить
как где ?
В Лиге Смеха - второй сезон ....
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19.03.2021 11:22 Ответить
А правят нами блазни из 95-го квартала. Неуки и нездары.
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19.03.2021 11:25 Ответить
бабло виділено на чотири мобільних госпіталя (видать, навіть освоїли, судячи з запитання слуги урода крадуцького) - але функціонувати може лише один... З крадуцьким, судячи всього, не поділилися...
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19.03.2021 11:09 Ответить
Головне,ближнє світло включайте за населеним пунктом.
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19.03.2021 11:10 Ответить
На всю страну один мобильный госпиталь. Вы серъезно? За год правительство не создало ничего. Зато дороги строят из ковид фонда без тендеров. Когда уже закончитьсч этот сюр, с "высококлассными спецами".
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19.03.2021 11:11 Ответить
через 3 года .
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19.03.2021 11:23 Ответить
Не факт!
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19.03.2021 11:44 Ответить
факт !
73% ......
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19.03.2021 12:03 Ответить
https://censor.net/ru/news/3254352/za_god_nasha_medsistema_sdelala_kolossalnyyi_skachok_v_razvitii_stepanov Что вы такое городите?
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19.03.2021 11:26 Ответить
Наблюдаем стабилизацию ситуации с коронавирусом на Ивано-Франковщине. Мобильный госпиталь могут перевезти в Киев, - Степанов - Цензор.НЕТ 5119
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19.03.2021 11:14 Ответить
союзмультфильм отдыхает !
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19.03.2021 11:21 Ответить
Зеленский дал указание отменить заслушивание министра здравоохранения Степанова в ВР Украины , волнуется су@онок !
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19.03.2021 11:15 Ответить
Интересно с каких это пор президент указывает парламенту, кого слушать, а кого нет...

Совсем охренела ЗЕлень.
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19.03.2021 11:18 Ответить
Если заболели/умерли все - это тоже стабилизация.

Остановка сердца у больного - это тоже стабилизация состояния здоровья, кстати.
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19.03.2021 11:17 Ответить
Во Степашку и плющит !!!!!!!!!
Его неделю собирали , теперь неделю разбирать будут , потом машины пока заправят бензином по 35.48 на SOCAR, везти пару дней будут в Киев, потом еще неделю ставить если место в Киеве найдут ( а может за Броварами в поле поставят) , на все про все месяц !!!!
за месяц пол Киева подохнет .....
Квартал рулит !!! а в прочем КАКАЯ РАЗНИЦА ....
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19.03.2021 11:20 Ответить
 
 