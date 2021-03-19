Во время застолья мать набросилась на сына и дважды ударила его ножом в грудь, мужчина госпитализирован, - полиция Киева. ФОТО

Столичные полицейские задержали женщину, которая ножом ранила сына.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Деснянского управления полиции от местного жителя поступило сообщение о том, что в квартире на Лесном он получил ножевое ранение грудной клетки.

На месте происшествия правоохранители обнаружили 31-летнего потерпевшего, которого врачи немедленно госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи. Во время проведения первоочередных следственных действий полицейские выяснили, что травмы мужчина получил во время застолья. Между ним и матерью возник конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и дважды ударил им ему в грудь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 62-летнюю злоумышленницу полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также провели осмотр помещения и изъяли нож, который направлен на проведение экспертизы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Иностранец, угрожая ножом, отобрал у 8-летнего ребенка велосипед в Одессе, - полиция. ФОТОрепортаж

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигурантке сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет.