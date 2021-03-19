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Новости Будни полиции
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Во время застолья мать набросилась на сына и дважды ударила его ножом в грудь, мужчина госпитализирован, - полиция Киева. ФОТО

Столичные полицейские задержали женщину, которая ножом ранила сына.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Деснянского управления полиции от местного жителя поступило сообщение о том, что в квартире на Лесном он получил ножевое ранение грудной клетки. 

На месте происшествия правоохранители обнаружили 31-летнего потерпевшего, которого врачи немедленно госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи. Во время проведения первоочередных следственных действий полицейские выяснили, что травмы мужчина получил во время застолья. Между ним и матерью возник конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и дважды ударил им ему в грудь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 62-летнюю злоумышленницу полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также провели осмотр помещения и изъяли нож, который направлен на проведение экспертизы.

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По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигурантке сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

Во время застолья мать набросилась на сына и дважды ударила его ножом в грудь, мужчина госпитализирован, - полиция Киева 01

Киев (25502) нападение (2208) Нацполиция (16451)


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Топ комментарии
+11
Какая бойкая бабуля. Хоть и поздновато, но таки занялась воспитанием сына
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19.03.2021 11:13
+9
Нож замотан чёрной изолентой. Физики использовали бы синюю. Это 100% литература. Может даже прозвучала фамилия "Кьеркегор".
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19.03.2021 11:42
+7
Поспорили о влиянии творчества Пастернака на современную мировую литературу?
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19.03.2021 11:30
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Какая бойкая бабуля. Хоть и поздновато, но таки занялась воспитанием сына
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19.03.2021 11:13 Ответить
А може вона просто - божевільна п'яндика?
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19.03.2021 11:16 Ответить
Не исключено. Хотя это никак не опровергает мой предыдущий пост
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19.03.2021 11:17 Ответить
какие ещё будут версии?
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19.03.2021 11:23 Ответить
Поспорили о влиянии творчества Пастернака на современную мировую литературу?
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19.03.2021 11:30 Ответить
Думаю что кто то из них слишком эмоционально доказывал наличие бозона Хиггса в группе элементарных частиц.
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19.03.2021 11:40 Ответить
Нож замотан чёрной изолентой. Физики использовали бы синюю. Это 100% литература. Может даже прозвучала фамилия "Кьеркегор".
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19.03.2021 11:42 Ответить
Нож мог быть куплен на барахолке, наличие кроссворда говорит об аналитическом уме а не лирическом.
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19.03.2021 12:44 Ответить
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19.03.2021 12:15 Ответить
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19.03.2021 12:16 Ответить
рідна мати моя,
ти ночей не доспала...
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19.03.2021 11:17 Ответить
А шо, хорошо посидели...
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19.03.2021 11:25 Ответить
На цензорі дуже ******* дописи про життя і пригоди різних бомжів і алкашні. Рівень цієї сімейки можна оцінити по обмотаному "ізолєнтою" ножі.
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19.03.2021 12:08 Ответить
та ви естет..
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19.03.2021 14:13 Ответить
Ножик зачОтный, черной изолентой, не синей обмотан. Богема!
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19.03.2021 11:18 Ответить
Эстеты.
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19.03.2021 12:27 Ответить
в спорє раждаіца істіна
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19.03.2021 11:55 Ответить
во время застолья...как красиво назвали то действо, что там происходило. застолье.
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19.03.2021 12:24 Ответить
У-у-у, дыкая жизнь, хоч під поїзд лягай!
Або йди в гастроном, закупай весь вінпром!
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19.03.2021 12:55 Ответить
 
 