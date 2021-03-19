52-й летальный случай из-за COVID-19 зафиксирован в ВСУ, за сутки 223 новых случая, - Командование Медсил

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) зарегистрирован 52-й летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19

Об этом сообщается на странице командования Медицинских сил ВСУ в Faceboook в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудник ВСУ с 15 марта 2021 года находился на стационарном лечении в "Черноморской больнице" Черноморского городского совета Одесской области. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным", - говорится в сводке за минувшие сутки.

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По состоянию на 10.00 19 марта в ВСУ COVID-19 болеют 1877 человек, на изоляции (в т.ч. самоизоляции) находится 543 человека.

За минувшие сутки зарегистрированы 223 новых случая заболевания, из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 39 человек.

Также за минувшие сутки зарегистрированы 109 случаев выздоровления от COVID-19.

В Медсилах сообщают, что за минувшие сутки от COVID-19 привиты 1 тыс 250 человек, а всего с начала прививочной кампании в ВСУ 10 тыс 444 человек получили одну дозу вакцины, из них 1 тыс 697 военных медиков.

О 51-м летальном случае заболевания COVID-19 в ВСУ сообщалось днем ранее.



