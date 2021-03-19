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Наша цель - сделать все общегосударственные дороги до конца 2023 года, - замглавы ОП Тимошенко

Наша цель - сделать все общегосударственные дороги до конца 2023 года, - замглавы ОП Тимошенко

Амбициозным планом президентской программы "Большая стройка" является обновление всей сети дорог государственного значения.

Об этом заявил в эфире программы "Право на власть" заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорили о планах 2020 года, то вначале все смеялись и говорили: "Да что вы такое говорите? 4 тысячи километров дорог? Да такого не будет!". А мы взяли и сделали. В этом году сделаем минимум 4,5 тысячи км, но хотим сделать и больше. Все зависит от финансирования, мы ищем пути для финансирования и кредитного, и другого. Наша цель - сделать все общегосударственные дороги (это трассы, которыми занимается Укравтодор) до конца 2023 года. Это больше 20 тысяч километров дорог", - рассказал Тимошенко.

Он подчеркнул, что такого количества дорог не делалось за все годы Независимости. А еще обновленные в рамках "Большой стройки" дороги стали более качественными.

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"На примере трассы Запорожье-Мариуполь, которую построили еще в позапрошлом году за 68 дней и о которой все говорили, что она сойдет со снегом, можно посмотреть, что на сейчас с ней все хорошо", - отметил координатор "Большой стройки".

Тимошенко отдельно отметил, что Укравтодор отвечает за дороги государственного значения - трассы между городами. Дороги же внутри городов являются ответственностью местных властей и мэров, которых выбрали люди.

Ранее Тимошенко сообщал, что Укравтодор, Кабинет Министров и Офис Президента рассматривают варианты, как начать массово восстанавливать местные дороги и сделать фокус на их качестве.

Автор: 

дороги (2512) ремонт (1180) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+4
Маааленький нюансик. "Сделали" и "дороги европейских стандартов" - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. (молчу уже о цене этого "сделали").
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19.03.2021 11:25
+4
Перевожу на общедоступный, нам так понравилось тырить деньги на дорогах, это лучше и безопаснее чем на Ковид, вопросов меньше. Мы будем продолжать до окончания срока президента это делать.
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19.03.2021 11:35
+3
В прошлом году у нас сделали дорогу по прграмме Зе, за год , даже полгода ее смыло в отличии от дороги Саакашвили Одесса -Рени
Так что за три года команда Зе стоко намутит на дорогах, скоко другим и не снилось!
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19.03.2021 11:27
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Правила форума Совет форумчан
а как сделать нам по..й
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19.03.2021 11:20 Ответить
обновить.
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19.03.2021 11:21 Ответить
... и по...уй, сколько ковидных фондов мы на этом разворуем!
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19.03.2021 11:21 Ответить
В Израиле активно обсуждается требование Украины поделиться вакциной в обмен на допуск хасидов в Умань. Может хасидов на строительство отправить? Шоб была хоть какая от них польза
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19.03.2021 11:21 Ответить
ОП це офіс президента!? Президент займається дорогами?
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19.03.2021 11:24 Ответить
Як там із передвиборчими обіцянками? То вже не цілі?
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19.03.2021 11:25 Ответить
ОП это офис пи..ов. Воровитых пид...сов. Извините за мой французский.
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19.03.2021 11:52 Ответить
Маааленький нюансик. "Сделали" и "дороги европейских стандартов" - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. (молчу уже о цене этого "сделали").
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19.03.2021 11:25 Ответить
ви здєлаєтє іх вмєстє?
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19.03.2021 11:26 Ответить
Напевно цей куратор хоче придбати ще один будинок під Києвом....
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19.03.2021 11:26 Ответить
уже даже латки не делают, ворье и коррупционеры!
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19.03.2021 11:27 Ответить
Наша цель - сделать все общегосударственные дороги до конца 2023 года, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6590
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19.03.2021 11:27 Ответить
В прошлом году у нас сделали дорогу по прграмме Зе, за год , даже полгода ее смыло в отличии от дороги Саакашвили Одесса -Рени
Так что за три года команда Зе стоко намутит на дорогах, скоко другим и не снилось!
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19.03.2021 11:27 Ответить
Можно поинтересоватью, где у Вас дорогу смыло? Работаю дальнобойщиком, много езжу по Украине пока не видел разрушенных новых дорог.
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19.03.2021 17:55 Ответить
Красавы,и по всем новым дорогам провести носом министра экономического развития правительства януковича-азарова.
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19.03.2021 11:31 Ответить
Сделайте уже Одесса - Николаев, Одесса/ Киев тоже нужно достроить. Нормальные люди все понимают. Украине необходимы дороги, как и школы, больницы, новые вагоны на ж/д, классные аэропорты.
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19.03.2021 11:32 Ответить
А дороги негосударственного значения делать не будут? Пусть дальше разрушаются?
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19.03.2021 11:33 Ответить
Дороги местного значения, ответственность местных властей. Вы их выбирали, с них и спрашивать надо. В моем городе дороги делают, медленно, но делают, причем большинство капитально.
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19.03.2021 18:00 Ответить
Перевожу на общедоступный, нам так понравилось тырить деньги на дорогах, это лучше и безопаснее чем на Ковид, вопросов меньше. Мы будем продолжать до окончания срока президента это делать.
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19.03.2021 11:35 Ответить
Залатают старые дырки, а выдадут за "новые" дороги.
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19.03.2021 11:37 Ответить
Наша мета - зробити всі загальнодержавні дороги до кінця 2023 року, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7882
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19.03.2021 11:43 Ответить
і купити ще пару доміків під Києвом?
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19.03.2021 11:44 Ответить
Уже на Лазурном берегу или в Италии.
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19.03.2021 11:46 Ответить
Своровать как можно больше бабла. а потом с сотнями миллионов свалить в Лондон, Израиль...ну туда откуда с баблом не выдают.
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19.03.2021 11:45 Ответить
Дороги строятса, мосты строятса.....Тут вопросов нету.....я б вобще то тех кто что-то имеет против этого попросил завалить варежку....
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19.03.2021 11:49 Ответить
Спасибо не надо. Вы уже ВСЮ страну в 2019 году сделали. Больше не хочеться. Или ЗеДолбоДятлы хотят ещё?
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19.03.2021 11:51 Ответить
"Прогрес" шалений! Папірєдніки перелік загальнодержавних автошляхів скоротили з 170 тис. км до 55 тис. А ці вже до 20.
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19.03.2021 11:57 Ответить
Не успеете! Те,что сделали по программе "велике крадівництво"- УЖЕ разваливаються!
Становяться хуже,чем ДО "сделали".
А то,что они втрое дороже,говорит только о том,что зеленский и К95 КРАДУТ ударными темпами!
Но СМИ,принадлежащие олигархам поют осанну зе-вору,и продолжают мочить Порошенко!
Как странно!
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19.03.2021 14:20 Ответить
 
 