Наша цель - сделать все общегосударственные дороги до конца 2023 года, - замглавы ОП Тимошенко

Амбициозным планом президентской программы "Большая стройка" является обновление всей сети дорог государственного значения.

Об этом заявил в эфире программы "Право на власть" заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорили о планах 2020 года, то вначале все смеялись и говорили: "Да что вы такое говорите? 4 тысячи километров дорог? Да такого не будет!". А мы взяли и сделали. В этом году сделаем минимум 4,5 тысячи км, но хотим сделать и больше. Все зависит от финансирования, мы ищем пути для финансирования и кредитного, и другого. Наша цель - сделать все общегосударственные дороги (это трассы, которыми занимается Укравтодор) до конца 2023 года. Это больше 20 тысяч километров дорог", - рассказал Тимошенко.

Он подчеркнул, что такого количества дорог не делалось за все годы Независимости. А еще обновленные в рамках "Большой стройки" дороги стали более качественными.

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"На примере трассы Запорожье-Мариуполь, которую построили еще в позапрошлом году за 68 дней и о которой все говорили, что она сойдет со снегом, можно посмотреть, что на сейчас с ней все хорошо", - отметил координатор "Большой стройки".

Тимошенко отдельно отметил, что Укравтодор отвечает за дороги государственного значения - трассы между городами. Дороги же внутри городов являются ответственностью местных властей и мэров, которых выбрали люди.

Ранее Тимошенко сообщал, что Укравтодор, Кабинет Министров и Офис Президента рассматривают варианты, как начать массово восстанавливать местные дороги и сделать фокус на их качестве.