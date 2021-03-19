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Учреждения Академии меднаук в Киеве будут оказывать ургентную и плановую медпомощь, - Степанов
Учреждения Национальной академии медицинских наук (НАМН) Украины будут оказывать ургентную и плановую медицинскую помощь в столице.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На предыдущей неделе принято решение, что лечебные учреждения Киева перепрофилируют под COVID-19, а учреждения Нацакадемии медицинских наук будут оказывать ургентную и плановую медицинскую помощь",- сказал он в ходе "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу.
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Иван Петрович Сидоров
показать весь комментарий19.03.2021 11:41 Ответить Мне нравится 0
Владимир Иванец
показать весь комментарий19.03.2021 11:42 Ответить Мне нравится 0
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