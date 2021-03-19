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Новости Коронавирус и карантин
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Учреждения Академии меднаук в Киеве будут оказывать ургентную и плановую медпомощь, - Степанов

Учреждения Академии меднаук в Киеве будут оказывать ургентную и плановую медпомощь, - Степанов

Учреждения Национальной академии медицинских наук (НАМН) Украины будут оказывать ургентную и плановую медицинскую помощь в столице.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На предыдущей неделе принято решение, что лечебные учреждения Киева перепрофилируют под COVID-19, а учреждения Нацакадемии медицинских наук будут оказывать ургентную и плановую медицинскую помощь",- сказал он в ходе "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу.

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Автор: 

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19.03.2021 11:41 Ответить
Т.е профессора и академики начнут прием больных по ургенции? Класс! Вот свезло-то нам! Но это же не потому, что 66000 медработников за прошлый год свалило из Украины? У нас же колоссальный скачок в развитии!
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19.03.2021 11:42 Ответить
 
 