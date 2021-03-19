Учреждения Академии меднаук в Киеве будут оказывать ургентную и плановую медпомощь, - Степанов

Учреждения Национальной академии медицинских наук (НАМН) Украины будут оказывать ургентную и плановую медицинскую помощь в столице.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На предыдущей неделе принято решение, что лечебные учреждения Киева перепрофилируют под COVID-19, а учреждения Нацакадемии медицинских наук будут оказывать ургентную и плановую медицинскую помощь",- сказал он в ходе "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наблюдаем стабилизацию ситуации с коронавирусом на Ивано-Франковщине. Мобильный госпиталь могут перевезти в Киев, - Степанов