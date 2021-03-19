Президент Литвы Науседа выступил на украинском языке в Раде: "Крим - це Україна". ВИДЕО

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил в Верховной Раде перед нардепами и осудил агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Науседа начал выступление на украинском языке: "Шановний голово Верховної Ради, шановні депутати Верховної Ради, дорогі брати і сестри, українці".

Далее Науседа также продолжил выступление на украинском.

"Я прибыл в вашу страну с вестью о дружбе и сотрудничестве. Обращаюсь к вам на давнем и достойном языке, которая долго преследовалась и уничтожалась, однако не уничтожилась. Надеюсь, что слова, которые я сегодня скажу помогут нам проложить пути к совместному будущему. Мы всегда сможем опираться на свое совместное прошлое. 30 лет назад, когда Литва охраняла свою свободу во время кровавых январских событий, украинские добровольцы спешили на помощь плечом к плечу с героями нашей свободы. И мы - литовцы, каждый раз были рядом, когда народм Украины становился на защиту своего достоинства. Много веков до этого мы были рядом друг с другом и даже имели совместное государство. Мы торговали, вели культурный обмен и оказывали сопротивление своместному врагу. Наши народы вместе защищали дорогие для Европейской цивилизации ценности, уважение к верховенству права, свободу человека и демократии", - подчеркнул Науседа.

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Президент Литвы также вспомнил о военной агрессии РФ.

"И хотя прошло 7 лет с начала военной агрессии, которая разрушила международный устрой в Европе, мы, литовцы, дальше твердо говорим: "Крым - это Украина". Мы выступаем за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и приветствуем инициативу Киева по созданию "Крымской платформы", - добавил Науседа.

Далее президент Литвы на литовском языке призвал Россию и ее незаконные группировки выполнять минские соглашения.

"Санкции против России должны действовать до тех пор, пока она не покинет незаконно захваченные территории Украины. Не сомневаемся, что крепкой Украине место в крепкой Европе.

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