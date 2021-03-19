Президент Литвы Науседа выступил на украинском языке в Раде: "Крим - це Україна". ВИДЕО
Президент Литвы Гитанас Науседа выступил в Верховной Раде перед нардепами и осудил агрессию РФ против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Науседа начал выступление на украинском языке: "Шановний голово Верховної Ради, шановні депутати Верховної Ради, дорогі брати і сестри, українці".
Далее Науседа также продолжил выступление на украинском.
"Я прибыл в вашу страну с вестью о дружбе и сотрудничестве. Обращаюсь к вам на давнем и достойном языке, которая долго преследовалась и уничтожалась, однако не уничтожилась. Надеюсь, что слова, которые я сегодня скажу помогут нам проложить пути к совместному будущему. Мы всегда сможем опираться на свое совместное прошлое. 30 лет назад, когда Литва охраняла свою свободу во время кровавых январских событий, украинские добровольцы спешили на помощь плечом к плечу с героями нашей свободы. И мы - литовцы, каждый раз были рядом, когда народм Украины становился на защиту своего достоинства. Много веков до этого мы были рядом друг с другом и даже имели совместное государство. Мы торговали, вели культурный обмен и оказывали сопротивление своместному врагу. Наши народы вместе защищали дорогие для Европейской цивилизации ценности, уважение к верховенству права, свободу человека и демократии", - подчеркнул Науседа.
Президент Литвы также вспомнил о военной агрессии РФ.
"И хотя прошло 7 лет с начала военной агрессии, которая разрушила международный устрой в Европе, мы, литовцы, дальше твердо говорим: "Крым - это Украина". Мы выступаем за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и приветствуем инициативу Киева по созданию "Крымской платформы", - добавил Науседа.
Далее президент Литвы на литовском языке призвал Россию и ее незаконные группировки выполнять минские соглашения.
"Санкции против России должны действовать до тех пор, пока она не покинет незаконно захваченные территории Украины. Не сомневаемся, что крепкой Украине место в крепкой Европе.
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Литва еще с начала 90-х ввела "институт неграждан" для жителей которые не выучили государственный язык и презирают свое государство и литовцев. Не граждане не имеют права голоса разумеется.
В Украине всех признали гражданами без всяких условий, вот поэтому в Украине такая опа.
а в Латвии до 50% русских, сейчас правда уменьшилось до 42%.- и это сильно влияло на гос.деятельность. русские до сих пор устраивают митинги за русские школы, а ехать в Кацапию не хотят.
В Эстонии тоже было до 33%, сейчас уменьшилось до 22%.
Українці вдячні Литві за незмінну підтримку.
"Слов'я́нські мо́ви - група споріднених https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0 мов https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 індоєвропейської мовної родини, що розвинулися з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 діалектів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 праслов'янської мови . ... Найближча до слов'янських - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 балтійська група мов." (вікі)
"Балто-слов'янська мовна спільність - гіпотетична єдність у далекому минулому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 слов'янської і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 балтійської груп мов. Ґрунтується в основному на великій подібності у їхній лексиці." (вікі)
Почніть з себе панове!
Це ж виглядає як гротеск.
Патріоти срані.
Вчись п*дріла Арестович у нормальних людей як розмовляти в Україні