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Если не снять ответственность с производителей COVID-вакцин, то Украине будут недоступны некоторые их виды, - Степанов

Если не снять ответственность с производителей COVID-вакцин, то Украине будут недоступны некоторые их виды, - Степанов

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему необходимо снять ответственность с производителей COVID-вакцин. Это необходимо для получения Украиной определенных видов вакцин по механизму COVAX.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству в Раде.

"Мы эту ответственность берем на себя. Не производитель отвечает, а будет отвечать Украина... Без принятия этого законопроекта нам будут недоступны некоторые виды вакцин. В чем же ответственность? Прежде всего в компенсации причиненного вреда, если такое произойдет в процессе вакцинации", - подчеркнул министр

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин планирует создать фонд компенсаций за побочные последствия от COVID-вакцин, - Степанов

Как сообщалось, в Кабмине предлагают освободить производителей вакцин от какой-либо ответственности за последствия прививок.

Напомним, Австрия готова содействовать Украине в ускоренном получении вакцин в рамках COVAX.

Так, ранее в Минздраве заявили, что в Украину в рамках глобального механизма COVAX поступит вакцина AstraZeneca, которая производится в Южной Корее. К концу второго квартала этого года ожидается поставка до 3,8 млн доз этой вакцины.

вакцина (3815) Кабмин (14026) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+5
"Мы эту ответственность берем на себя. Не производитель отвечает, а будет отвечать Украина..." - ловкось языка и никакого мошенничества.
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19.03.2021 11:42
+5
Да посадите вы уже эту тварь!!!
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19.03.2021 11:48
+4
Т.е. отвечать будет налогоплательщик, т.е. я. Если в результате вакцинации я потеряю близких или стану инвалидом, компенсацию мне заплатят из моих же денег. Прикольно. При чем не факт, что заплатят, т.к. степашка будет выбирать: отдать мне мои деньги обратно, или украсть. И предпочтет, естественно, украсть.
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19.03.2021 11:59
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А хто нестиме відповідальність?
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19.03.2021 11:40 Ответить
а - никто.. сами зебилы и будут отвечать за себя.
степанову ведь что главное? это закупаться шмурдяками и не нести ответственности за это, КОГДА пойдут осложнения. А они - НЕИЗБЕЖНЫ.
И если сейчас производители (нормальные) несут ответственность, то после "закона степанова" - "вы подписали бАмажку - вы сами и отвечаете за ваши проблемы".

п.с. степанов хочет протащить именно суррогаты, которые не приняты в нормальных странах..
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19.03.2021 11:56 Ответить
https://censor.net/ru/news/3253354/lyudyam_nujno_obyasnit_chto_pervaya_privivka_ot_covid19_snijaet_veroyatnost_zarajeniya_a_vtoraya_polnostyu
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19.03.2021 12:01 Ответить
Людям нужно разъяснять, что зеленский трус, дурак и вор.
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19.03.2021 13:08 Ответить
Чтоб им это объяснить, их надо от телевизора отключить, а у них от этого ломка.
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19.03.2021 14:32 Ответить
"Мы эту ответственность берем на себя. Не производитель отвечает, а будет отвечать Украина..." - ловкось языка и никакого мошенничества.
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19.03.2021 11:42 Ответить
Т.е. отвечать будет налогоплательщик, т.е. я. Если в результате вакцинации я потеряю близких или стану инвалидом, компенсацию мне заплатят из моих же денег. Прикольно. При чем не факт, что заплатят, т.к. степашка будет выбирать: отдать мне мои деньги обратно, или украсть. И предпочтет, естественно, украсть.
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19.03.2021 11:59 Ответить
В США примерно так и работает. Хотят, чтобы производители несли полную ответственность - производитель страховую сумму на компенсации плюс судебные издержки просто вбивает в стоимость вакцин. А иногда и доп. прибыль туда вбить может.
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19.03.2021 12:20 Ответить
После чего с полученной ценой идет на рынок, и пытается продать товар. Всё правильно - производители автомобилей тоже так делают, да и вообще почти все.

При чем сейчас производителям вакцин особенно легко: на рынке дефицит, цена может быть сильно завышенной. Так что под угрозой сейчас могут быть разве что абсолютно криворукие хфармацефты, интересы которых степашка и пытается отстоять - за откат, разумеется.
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19.03.2021 12:35 Ответить
На рынке США все в таких условиях. И цена вакцинации внутри США и, например, в Украине весьма и весьма сильно отличается. А попасть на фарм и мед. рынок в США не просто сложно, а пипец как сложно.
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19.03.2021 12:47 Ответить
Что сказать-то хотел? Мысль в голове удержать не в состоянии?

Еще раз разъясняю для тупых: покупая за мои деньги говно-вакцины, степашка продает админресурс. Серьезные производители включают стоимость своих ошибок в цену вакцины, голимые индусы и китайцы, не говоря уже о русских, не включают. За их ошибки платит покупатеть, что степашку устраивает. Как представитель власти, он гарантирует отсутствие компенсаций за погубленные жизни, а торгуя с лояльной к коррупции шушерой, получает возможность пополнять свой карман.
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19.03.2021 13:02 Ответить
Объясняю для очень тупых - если деньгами распоряжается Степашка, а не ты, то они не твои.
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19.03.2021 13:30 Ответить
Уводишь в сторону . Трудности с концентрацией? Ну так толку с тобой говорить.

Хотя для других поясню: у государства нет "своих" денег. Есть только деньги налогоплательщиков. Я - налогоплательщик, степашка - управляющий, распояжается моими деньгами. Но по русской традиции:
1) из них крадет,
2) распоряжается ими так, чтобы красть было легче - неэффективно для меня, но эффективно для себя.

В данном случае степашка хочет купить ряд говно-вакцин по завышенным ценам - цена будет как бы на общем уровне, но при этом в нее не войдут компенсации за нанесенный вред. Т.е. платить компенсации он заставит меня: к ценам по прайсу я потом доплачу еще круглую сумму. А степашка плечами пожмет, потому что подонок и вор.
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19.03.2021 14:12 Ответить
Ну, предложи свои услуги переговорщика. Предложи производителю продать по $2-2,5 за дозу и с полной ответственностью. Они предложат тебе подождать окончания 3-й фазы испытаний (начало 2022 года) и цену в $30-50, если не больше. А каждый день откладывания - это 250-290 умерших и их число каждый день растет. А могут и вообще послать. У них покупателей очередь стоит и мощностей не хватает.
Удачи.
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19.03.2021 14:27 Ответить
"У них покупателей очередь" - почему нас в этой очереди нет? Потому что когда США и Европа прошлым летом платили за пфайзер, зеленский закатывал деньги в асфальт. Т.к. красть проще всего на асфальте. А теперь - "давайте будем брать любой шмурдяк, а то у нас люди мрут".

Так вот. Чтоб сохранить людей, нужно избавиться от клоунов. Любой ценой, поскольку пожалеешь 300 жизней в день, потратишь 3000 в день. Задача номер раз - избавиться от клоунов. При клоунах не будет НИ-ЧЕ-ГО.
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19.03.2021 15:22 Ответить
Проблема не столько в клоунах, сколько в тех 73% у которых вместо головы - телевизор. Они причина, а клоун во власти - следствие.
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19.03.2021 15:25 Ответить
Совершенно верно !
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19.03.2021 20:58 Ответить
Степашка и Зе провтыкали контракты и сейчас надеются на COVAX. Это система поставок для бедных стран и производители согласны давать вакцины от ковида по той программе, если будет отказ от ответственности. В бедных странах за 10 долларов компенсации очередь в несколько сот тысяч выстроится с самыми невероятными претензиями.
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19.03.2021 12:51 Ответить
а коли зняти відповідальність то бодягу будуть варити в гаражах і питору стєпанову для оттчьота пойдьоть і баблішко з міжнародних фондів в кишеню...
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19.03.2021 11:43 Ответить
Трактуется ка- Мы не сможем вас всех ******* и скрысить бабло чтоб потом вы нас уголовно не преследовали.
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19.03.2021 11:43 Ответить
і сойузнікі зеленого підгузника ***** спутнік 5 підкинуть втіхаря
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19.03.2021 11:45 Ответить
Да посадите вы уже эту тварь!!!
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19.03.2021 11:48 Ответить
Ха-ха три раза. Голосовал за клоунов? Жри.
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19.03.2021 12:01 Ответить
Зі "Спутнік V" теж знімете відповідальність?
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19.03.2021 11:50 Ответить
За "Спутнік V" знімуть голову.
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19.03.2021 12:53 Ответить
Веруйте!
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19.03.2021 12:00 Ответить
Например русский "спутник". Если не снять ответственность с производителей COVID-вакцин, то Украине будет недоступен русский спутник. Огромная потеря для клоунов, так как на "спутнике" красть и легко и приятно.
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19.03.2021 12:08 Ответить
Якщо не зняти відповідальність з виробників COVID-вакцин, то Україні будуть недоступні деякі їхні види, - Степанов - Цензор.НЕТ 4709
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19.03.2021 12:12 Ответить
Шмурдяки с откатами станут точно недоступны, а это зебобикам не выгодно.
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19.03.2021 12:15 Ответить
Лож второе твое имя
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19.03.2021 12:15 Ответить
Не трындите без толку. В этом случае он прав.
Не забывайте, что ванцины не прошли полного длительного цикла испытаний с поиском всех возможных побочных эффектов.
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19.03.2021 12:21 Ответить
Про який тривалий цикл Ви говорите? Частина вакцин вже пройшла третю фазу.
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19.03.2021 14:46 Ответить
" Это необходимо для получения Украиной определенных видов вакцин по механизму COVAX.Источник: https://censor.net/ru/n3254358
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19.03.2021 16:28 Ответить
Все зрозумів - за все буде відповідати "Порошенко", бо "зелени" та виробникі ні за що не відповідають...! Все вкладається в теорію створення "Хаосу" в Україні!
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19.03.2021 12:23 Ответить
Как такое квадратное помещается в его круглой голове?
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19.03.2021 12:29 Ответить
Звучит как ультиматум.
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19.03.2021 12:35 Ответить
А давайте повесим ответственность на Кабмин и лично на Степанова!
Что он тогда скажет?
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19.03.2021 13:18 Ответить
это азы фармацевтического права.
Какому производителю надо давать вам бесплатно новейшее лекарство, и при это полностью покрывать все риски, как это принято в западном законодательстве?
Не хотите - не берите на шару дефицитную вакцину, которую другие страны покупают
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19.03.2021 15:26 Ответить
"Мы эту ответственность берем на себя" - то есть снова нае.ут !
"будет отвечать Украина" - значит снова влезут в мой карман... вместо того, что бы в свой..

"Без принятия этого законопроекта нам будут недоступны..." - без этого будут вам недоступны очередной деребан и безнаказанность !
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19.03.2021 20:53 Ответить
Всё дело в том, что эта норма Закона - НИКЧЕМНА с точки зрения ПРАВА !
Так как государство не может лишить вас права на компенсацию ! Оно "может" отказаться САМО (как государство ) предъявлять им претензии, а вот лишить граждан этого права оно не может - Конституция не позволяет...
Каждый может , как гражданин подавать позов индивидуально !!!
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19.03.2021 20:55 Ответить
 
 