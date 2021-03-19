Если не снять ответственность с производителей COVID-вакцин, то Украине будут недоступны некоторые их виды, - Степанов
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему необходимо снять ответственность с производителей COVID-вакцин. Это необходимо для получения Украиной определенных видов вакцин по механизму COVAX.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству в Раде.
"Мы эту ответственность берем на себя. Не производитель отвечает, а будет отвечать Украина... Без принятия этого законопроекта нам будут недоступны некоторые виды вакцин. В чем же ответственность? Прежде всего в компенсации причиненного вреда, если такое произойдет в процессе вакцинации", - подчеркнул министр
Как сообщалось, в Кабмине предлагают освободить производителей вакцин от какой-либо ответственности за последствия прививок.
Напомним, Австрия готова содействовать Украине в ускоренном получении вакцин в рамках COVAX.
Так, ранее в Минздраве заявили, что в Украину в рамках глобального механизма COVAX поступит вакцина AstraZeneca, которая производится в Южной Корее. К концу второго квартала этого года ожидается поставка до 3,8 млн доз этой вакцины.
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степанову ведь что главное? это закупаться шмурдяками и не нести ответственности за это, КОГДА пойдут осложнения. А они - НЕИЗБЕЖНЫ.
И если сейчас производители (нормальные) несут ответственность, то после "закона степанова" - "вы подписали бАмажку - вы сами и отвечаете за ваши проблемы".
п.с. степанов хочет протащить именно суррогаты, которые не приняты в нормальных странах..
При чем сейчас производителям вакцин особенно легко: на рынке дефицит, цена может быть сильно завышенной. Так что под угрозой сейчас могут быть разве что абсолютно криворукие хфармацефты, интересы которых степашка и пытается отстоять - за откат, разумеется.
Еще раз разъясняю для тупых: покупая за мои деньги говно-вакцины, степашка продает админресурс. Серьезные производители включают стоимость своих ошибок в цену вакцины, голимые индусы и китайцы, не говоря уже о русских, не включают. За их ошибки платит покупатеть, что степашку устраивает. Как представитель власти, он гарантирует отсутствие компенсаций за погубленные жизни, а торгуя с лояльной к коррупции шушерой, получает возможность пополнять свой карман.
Хотя для других поясню: у государства нет "своих" денег. Есть только деньги налогоплательщиков. Я - налогоплательщик, степашка - управляющий, распояжается моими деньгами. Но по русской традиции:
1) из них крадет,
2) распоряжается ими так, чтобы красть было легче - неэффективно для меня, но эффективно для себя.
В данном случае степашка хочет купить ряд говно-вакцин по завышенным ценам - цена будет как бы на общем уровне, но при этом в нее не войдут компенсации за нанесенный вред. Т.е. платить компенсации он заставит меня: к ценам по прайсу я потом доплачу еще круглую сумму. А степашка плечами пожмет, потому что подонок и вор.
Удачи.
Так вот. Чтоб сохранить людей, нужно избавиться от клоунов. Любой ценой, поскольку пожалеешь 300 жизней в день, потратишь 3000 в день. Задача номер раз - избавиться от клоунов. При клоунах не будет НИ-ЧЕ-ГО.
Не забывайте, что ванцины не прошли полного длительного цикла испытаний с поиском всех возможных побочных эффектов.
Что он тогда скажет?
Какому производителю надо давать вам бесплатно новейшее лекарство, и при это полностью покрывать все риски, как это принято в западном законодательстве?
Не хотите - не берите на шару дефицитную вакцину, которую другие страны покупают
"будет отвечать Украина" - значит снова влезут в мой карман... вместо того, что бы в свой..
"Без принятия этого законопроекта нам будут недоступны..." - без этого будут вам недоступны очередной деребан и безнаказанность !
Так как государство не может лишить вас права на компенсацию ! Оно "может" отказаться САМО (как государство ) предъявлять им претензии, а вот лишить граждан этого права оно не может - Конституция не позволяет...
Каждый может , как гражданин подавать позов индивидуально !!!