Если не снять ответственность с производителей COVID-вакцин, то Украине будут недоступны некоторые их виды, - Степанов

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему необходимо снять ответственность с производителей COVID-вакцин. Это необходимо для получения Украиной определенных видов вакцин по механизму COVAX.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству в Раде.

"Мы эту ответственность берем на себя. Не производитель отвечает, а будет отвечать Украина... Без принятия этого законопроекта нам будут недоступны некоторые виды вакцин. В чем же ответственность? Прежде всего в компенсации причиненного вреда, если такое произойдет в процессе вакцинации", - подчеркнул министр

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин планирует создать фонд компенсаций за побочные последствия от COVID-вакцин, - Степанов

Как сообщалось, в Кабмине предлагают освободить производителей вакцин от какой-либо ответственности за последствия прививок.

Напомним, Австрия готова содействовать Украине в ускоренном получении вакцин в рамках COVAX.

Так, ранее в Минздраве заявили, что в Украину в рамках глобального механизма COVAX поступит вакцина AstraZeneca, которая производится в Южной Корее. К концу второго квартала этого года ожидается поставка до 3,8 млн доз этой вакцины.