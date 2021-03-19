Зеленский поблагодарил Германию за поддержку: Украина высоко ценит сотрудничество в "нормандском формате" для достижения мира на Донбассе
Украина стремится синхронизировать и интегрировать свою экономику в хозяйственную систему Европейского Союза, и на этом пути особое значение имеет сотрудничество с Германией.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам Четвертого украинско-германского бизнес-форума, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Глава государства отметил взаимное желание сторон развивать и углублять партнерство несмотря на сложные обстоятельства, обусловленные пандемией COVID-19.
От имени Украины Владимир Зеленский поблагодарил Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и немецкое правительство за поддержку Украины в условиях агрессии, которая продолжается со стороны России.
"Мы высоко ценим сотрудничество с Федеративной Республикой Германия в "нормандской формате" - для достижения мира на Донбассе. Значение предоставленной нам помощи, проектов по поддержке реформ, развитию малого и среднего бизнеса, модернизации энергетического сектора нашего государства трудно переоценить", - подчеркнул он.
Президент заверил представителей бизнес-сообщества Германии, что стратегический курс Украины на европейскую интеграцию остается неизменным.
"Мы стремимся синхронизировать и интегрировать нашу экономику в хозяйственную систему Европейского Союза. На этом пути особое значение имеет сотрудничество Украины с Германией - двигателем европейской интеграции", - убежден он.
Владимир Зеленский отметил, что Украина особенно заинтересована в сотрудничестве с Германией в сферах диджитализации и IT, энергетики и энергоэффективности, инфраструктуры и логистики, в аграрной и авиакосмической отраслях.
"Привлечение иностранных инвестиций - наш приоритет. С целью создания благоприятной инвестиционной среды в Украине осуществляются глубокие структурные реформы. В прошлом году нами принят закон о государственной поддержке инвестиций, который предусматривает сопровождение инвесторов, создающих новые рабочие места и реализующих инвестиционные проекты с объемом вложений от 20 млн евро", - сказал Глава государства и призвал участников форума обратить внимание на этот механизм и воспользоваться возможностями, которые дает Украине.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем вступительном слове во время открытия Четвертого украинско-германского бизнес-форума обратил внимание на то, что по итогам 2020 несмотря на пандемию Германия заняла первое место среди торговых партнеров Украины в Европе, вошла в пятерку крупнейших иностранных инвесторов.
"Расцениваю это как признание немецкими инвесторами стабильного развития украинской экономики, подтверждение готовности работать в Украине и сотрудничать с нашим правительством", - отметил он.
Премьер-министр напомнил, что в августе 2020 при поддержке Германии в Украине начато Энергетическое партнерство, которое открывает новые возможности взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики, производства водорода.
"Наш курс на "зеленое" будущее и привлечение инвестиций в этот сектор непреклонен. Мы также не сворачиваем с курса на либерализацию рынков электрической энергии и газа, введение стимулирующего тарифообразования для модернизации этих секторов, что открывает новые инвестиционные возможности", - подчеркнул он.
Денис Шмыгаль также видит значительный потенциал для углубления взаимодействия с Германией в авиа- и космической сфере, промышленности и логистике, агросекторе, ИТ-партнерстве.
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"Я думаю, это будет обострение отношений. Правильно говорит Байден или неправильно? Если сегодня на Донбассе погибло 13 тыс. украинцев, и их убивают потому, что Украина хочет иметь свое право на внутреннюю и внешнюю политику, и эту войну развязала Россия, и не без участия Путина - я не могу сказать, что Кремль и его руководство и сам Путин не убивают украинцев"
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ВИШЕНЬКА НА ТОРТІ СЬОГОДНІ
Кадрові призначення, зусилля по організації зустрічі в Нормандські форматі та позитивні сигнали з США свідчать про те, що Офіс президента має як сили, так і можливості для зміцнення позиції на міжнародній арені й посилення співпраці з США. Про це в Facebook написав політконсультант Сергій Биков.
Коментуючи кадрову політику, експерт зазначив, що ОП під керівництвом Андрія Єрмака серйозно посилює міжнародний напрямок.https://chasdiy.org/news/iermak-pidsyliuie-mizhnarodni-pozytsii-ukrainy-dlia-konsolidatsii-spivpratsi-z-ssha-proty-rf-ekspert.html
А так - ніхто би ні про Зеленського і не згадав... і про те, що в України є Президент.