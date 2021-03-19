Зеленский поблагодарил Германию за поддержку: Украина высоко ценит сотрудничество в "нормандском формате" для достижения мира на Донбассе

Украина стремится синхронизировать и интегрировать свою экономику в хозяйственную систему Европейского Союза, и на этом пути особое значение имеет сотрудничество с Германией.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам Четвертого украинско-германского бизнес-форума, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Глава государства отметил взаимное желание сторон развивать и углублять партнерство несмотря на сложные обстоятельства, обусловленные пандемией COVID-19.

От имени Украины Владимир Зеленский поблагодарил Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и немецкое правительство за поддержку Украины в условиях агрессии, которая продолжается со стороны России.

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"Мы высоко ценим сотрудничество с Федеративной Республикой Германия в "нормандской формате" - для достижения мира на Донбассе. Значение предоставленной нам помощи, проектов по поддержке реформ, развитию малого и среднего бизнеса, модернизации энергетического сектора нашего государства трудно переоценить", - подчеркнул он.

Президент заверил представителей бизнес-сообщества Германии, что стратегический курс Украины на европейскую интеграцию остается неизменным.

"Мы стремимся синхронизировать и интегрировать нашу экономику в хозяйственную систему Европейского Союза. На этом пути особое значение имеет сотрудничество Украины с Германией - двигателем европейской интеграции", - убежден он.

Владимир Зеленский отметил, что Украина особенно заинтересована в сотрудничестве с Германией в сферах диджитализации и IT, энергетики и энергоэффективности, инфраструктуры и логистики, в аграрной и авиакосмической отраслях.

"Привлечение иностранных инвестиций - наш приоритет. С целью создания благоприятной инвестиционной среды в Украине осуществляются глубокие структурные реформы. В прошлом году нами принят закон о государственной поддержке инвестиций, который предусматривает сопровождение инвесторов, создающих новые рабочие места и реализующих инвестиционные проекты с объемом вложений от 20 млн евро", - сказал Глава государства и призвал участников форума обратить внимание на этот механизм и воспользоваться возможностями, которые дает Украине.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем вступительном слове во время открытия Четвертого украинско-германского бизнес-форума обратил внимание на то, что по итогам 2020 несмотря на пандемию Германия заняла первое место среди торговых партнеров Украины в Европе, вошла в пятерку крупнейших иностранных инвесторов.

"Расцениваю это как признание немецкими инвесторами стабильного развития украинской экономики, подтверждение готовности работать в Украине и сотрудничать с нашим правительством", - отметил он.

Премьер-министр напомнил, что в августе 2020 при поддержке Германии в Украине начато Энергетическое партнерство, которое открывает новые возможности взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики, производства водорода.

"Наш курс на "зеленое" будущее и привлечение инвестиций в этот сектор непреклонен. Мы также не сворачиваем с курса на либерализацию рынков электрической энергии и газа, введение стимулирующего тарифообразования для модернизации этих секторов, что открывает новые инвестиционные возможности", - подчеркнул он.

Денис Шмыгаль также видит значительный потенциал для углубления взаимодействия с Германией в авиа- и космической сфере, промышленности и логистике, агросекторе, ИТ-партнерстве.