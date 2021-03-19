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Зеленский поблагодарил Германию за поддержку: Украина высоко ценит сотрудничество в "нормандском формате" для достижения мира на Донбассе

Зеленский поблагодарил Германию за поддержку: Украина высоко ценит сотрудничество в

Украина стремится синхронизировать и интегрировать свою экономику в хозяйственную систему Европейского Союза, и на этом пути особое значение имеет сотрудничество с Германией.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам Четвертого украинско-германского бизнес-форума, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Глава государства отметил взаимное желание сторон развивать и углублять партнерство несмотря на сложные обстоятельства, обусловленные пандемией COVID-19.

От имени Украины Владимир Зеленский поблагодарил Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и немецкое правительство за поддержку Украины в условиях агрессии, которая продолжается со стороны России.

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"Мы высоко ценим сотрудничество с Федеративной Республикой Германия в "нормандской формате" - для достижения мира на Донбассе. Значение предоставленной нам помощи, проектов по поддержке реформ, развитию малого и среднего бизнеса, модернизации энергетического сектора нашего государства трудно переоценить", - подчеркнул он.

Президент заверил представителей бизнес-сообщества Германии, что стратегический курс Украины на европейскую интеграцию остается неизменным.

"Мы стремимся синхронизировать и интегрировать нашу экономику в хозяйственную систему Европейского Союза. На этом пути особое значение имеет сотрудничество Украины с Германией - двигателем европейской интеграции", - убежден он.

Владимир Зеленский отметил, что Украина особенно заинтересована в сотрудничестве с Германией в сферах диджитализации и IT, энергетики и энергоэффективности, инфраструктуры и логистики, в аграрной и авиакосмической отраслях.

"Привлечение иностранных инвестиций - наш приоритет. С целью создания благоприятной инвестиционной среды в Украине осуществляются глубокие структурные реформы. В прошлом году нами принят закон о государственной поддержке инвестиций, который предусматривает сопровождение инвесторов, создающих новые рабочие места и реализующих инвестиционные проекты с объемом вложений от 20 млн евро", - сказал Глава государства и призвал участников форума обратить внимание на этот механизм и воспользоваться возможностями, которые дает Украине.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем вступительном слове во время открытия Четвертого украинско-германского бизнес-форума обратил внимание на то, что по итогам 2020 несмотря на пандемию Германия заняла первое место среди торговых партнеров Украины в Европе, вошла в пятерку крупнейших иностранных инвесторов.

"Расцениваю это как признание немецкими инвесторами стабильного развития украинской экономики, подтверждение готовности работать в Украине и сотрудничать с нашим правительством", - отметил он.

Премьер-министр напомнил, что в августе 2020 при поддержке Германии в Украине начато Энергетическое партнерство, которое открывает новые возможности взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики, производства водорода.

"Наш курс на "зеленое" будущее и привлечение инвестиций в этот сектор непреклонен. Мы также не сворачиваем с курса на либерализацию рынков электрической энергии и газа, введение стимулирующего тарифообразования для модернизации этих секторов, что открывает новые инвестиционные возможности", - подчеркнул он.

Денис Шмыгаль также видит значительный потенциал для углубления взаимодействия с Германией в авиа- и космической сфере, промышленности и логистике, агросекторе, ИТ-партнерстве.

Автор: 

Германия (6947) евроинтеграция (2124) Зеленский Владимир (20311) Меркель Ангела (2125) Форум (179) нормандская четверка (1596) Шмыгаль Денис (2681)


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Топ комментарии
+2
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19.03.2021 12:06
+2
Особая благодарочка немчуре за будущее введение в эксплуатацию "Северного Потока-2", который наконец-то избавит Украину от целого сегмента экономического сотрудничества со страной-агрессором (ещё, правда, и от 3 бакинских лярдов, но ведь у нас этих лярдов и так девать некуда).
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19.03.2021 12:40
+1
А когда Генеральная Лярва откроет дело на Лероса за клевету на Нелоха ? Или кокаинщики схематозники в высших высочайших эшелонах власти , это не так оскорбительно, как слова Федины с Марусей.
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19.03.2021 12:06
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А когда Генеральная Лярва откроет дело на Лероса за клевету на Нелоха ? Или кокаинщики схематозники в высших высочайших эшелонах власти , это не так оскорбительно, как слова Федины с Марусей.
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19.03.2021 12:06 Ответить
А когда Зеленский насмелится хотя бы на такой ответ как от Кравчука:
"Я думаю, это будет обострение отношений. Правильно говорит Байден или неправильно? Если сегодня на Донбассе погибло 13 тыс. украинцев, и их убивают потому, что Украина хочет иметь свое право на внутреннюю и внешнюю политику, и эту войну развязала Россия, и не без участия Путина - я не могу сказать, что Кремль и его руководство и сам Путин не убивают украинцев"
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19.03.2021 12:11 Ответить
А когда Зеленский признает, что его ОПУ , Ермака консульирует близкий к Медведчуку СЕРГЕЙ БЫКОВ - типа политконсультант
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19.03.2021 12:35 Ответить
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19.03.2021 12:42 Ответить
Зеленский поблагодарил Германию/ Оккупированный Крым посетили евродепутаты из Германии .07.07.20/"Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ/ Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы/ Посол ФРГ в Украине считает возможным проведение выборов в Донбассе без вывода российских войск / Уполномоченный правительства ФРГ: "На ситуацию с аннексией Крыма нужно временно закрыть глаза./ В 2019 г. Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи./ Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым 04.02.18
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19.03.2021 12:06 Ответить
А как раньше жаловался Трампу на Германию уже и забыл...
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19.03.2021 12:08 Ответить
охметовская гнида благодарна ?
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19.03.2021 12:28 Ответить
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19.03.2021 12:29 Ответить
Особая благодарочка немчуре за будущее введение в эксплуатацию "Северного Потока-2", который наконец-то избавит Украину от целого сегмента экономического сотрудничества со страной-агрессором (ещё, правда, и от 3 бакинских лярдов, но ведь у нас этих лярдов и так девать некуда).
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19.03.2021 12:40 Ответить
Це єдине, що він може, що його рятує і що у нього ще залишилося: цілими днями і ночами дякувати "за підтримку", за "вирази обурення" та "глибокого обурення" , вимоги "не порушувати нашого суверенітету" і терит. Цілості. І, благо, що в Україні є нескінченні свята, ювілеї, пам"ятні дати... привід вчергове порисуватися та записати відосики.
А так - ніхто би ні про Зеленського і не згадав... і про те, що в України є Президент.
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19.03.2021 16:41 Ответить
 
 