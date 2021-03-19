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Новости Земельная реформа
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Меркель - Шмыгалю: Это сложно, но необходимо продолжить борьбу с коррупцией, судебную и земельную реформы

Меркель - Шмыгалю: Это сложно, но необходимо продолжить борьбу с коррупцией, судебную и земельную реформы

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля продолжать работу по борьбе с коррупцией в стране, судебную и земельную реформы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила, открывая четвертый немецко-украинский бизнес-форум.

"Мы видим прогресс реформ, касается ли это тендерных закупок, касается ли это цифровизации, диджитализации. Но хочу сказать, и вы знаете это сами, что некоторые шаги еще надо сделать, и я понимаю, что это очень сложно. Например, я имею в виду борьбу с коррупцией, суды, также рынок земли", - отметила канцлер.

Меркель призвала Шмыгаля продолжать этот курс реформ и отметила, что Германия приветствует принятые в Украине законы, которые касаются инвестиций и которые дают инвесторам больше гарантий защиты их инвестиции. По ее словам, этот курс очень важен, это касается также сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Внедрение этих реформ, ассоциация с ЕС - от этого зависит также и макрофинансовая помощь ЕС. Я осознаю, что путь, которым идет ваше правительство, является сложным, непростым, но, вместе с тем, он сближает Украину с ЕС, и также шаг за шагом ведет к взаимному открытию рынков, потому эти реформы - это инвестиции в будущее в экономическом, политическом, а также общественном плане", - подчеркнула Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры Евросоюза согласились с введением электронных сертификатов для тех, кто прошел вакцинацию, - Меркель

Автор: 

Германия (6947) Меркель Ангела (2125) судебная реформа (1802)


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Топ комментарии
+6
Ахметов - Шмыгалю: Не слушай ты эту сумасшедшую, все у нас хорошо..
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19.03.2021 12:06
+6
Ну, как он может сам с собой бороться?
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19.03.2021 12:08
+6
Меркель призвала менеджера олигарха Ахметова, который за год нарастил свое состоярние в три раза, бороться с коррупцией
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19.03.2021 12:12
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это нереально
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19.03.2021 12:03 Ответить
шмыгаль что? повеситься должен из-за борьбы с коррупцией?
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19.03.2021 12:34 Ответить
Ахметов - Шмыгалю: Не слушай ты эту сумасшедшую, все у нас хорошо..
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19.03.2021 12:06 Ответить
Ну, как он может сам с собой бороться?
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19.03.2021 12:08 Ответить
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19.03.2021 12:12 Ответить
Это сложно но сп2 нужно закопать фрау Меркель
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19.03.2021 12:08 Ответить
Без коррупции всем нам будет плохо! Меркель ничего не понимает.
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19.03.2021 12:09 Ответить
фрау еще не предлагали должность в Газпроме?
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19.03.2021 12:09 Ответить
Меркель призвала менеджера олигарха Ахметова, который за год нарастил свое состоярние в три раза, бороться с коррупцией
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19.03.2021 12:12 Ответить
найільш важка перемога -це перемога нам самим собою. Так, фрау Меркель?
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19.03.2021 12:13 Ответить
Меркель-Риббентропша - ты бы в своём хлеву разобралась, а не суёшь своё рыло с советами... Гниды нацистские - Сев.Поток - вершина коррупции - а оно, пля, советует...

Вспомнилось:
Вовочка смотрит в замочную скважину, там родители
занимаются любовью.
- И эти люди запрещают мне ковыряться в носу!!!
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19.03.2021 12:22 Ответить
Я понимаю, уважаемая фрау, что отказ от Потока-2 - это сложно, но вы прилагайте, блин, усилия!
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19.03.2021 12:23 Ответить
Що вона має на увазі коли говорить про земельну реформу ? Що у нас будуть продавати по 10 000 га? Коли тількі по 20 га купляють в Західній Німеччині и по 500 га володіють колективні предприємства в східній частині.
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19.03.2021 12:30 Ответить
Менеджер Ахметова возглавляет коррупцию и чтобы Ахметов больше грабил страну. Какая нафиг борьба с коррупцией??? весь Украинский народ смеется c этого и одновременно плачет, потому что это это вызывает такие диссонансные чувства. Эти жулики во власти Украины не кончатся, пока олигархи не кончатся. А в Украине олигархи купили все органы и власти и их не посадят. Разве что иностранные спецслужбы их экстрадируют и посадят. Пока будут олигархи, никакой борьбы с коррупцией нет и не будет!!! Олигархов нужно уничтожить!!!
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19.03.2021 12:42 Ответить
Складно буде Шмигалю себе пересилити і інших прикоритників змусити.
Ой... не вийде в них. Бо нема кому контролювати. Нічого не бояться.
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19.03.2021 12:42 Ответить
І чого це фрау меркель так переймається нашою земельною реформою? Мало вони чорноземів вивезли під час Другої світової?
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19.03.2021 14:06 Ответить
 
 