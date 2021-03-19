Меркель - Шмыгалю: Это сложно, но необходимо продолжить борьбу с коррупцией, судебную и земельную реформы
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля продолжать работу по борьбе с коррупцией в стране, судебную и земельную реформы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила, открывая четвертый немецко-украинский бизнес-форум.
"Мы видим прогресс реформ, касается ли это тендерных закупок, касается ли это цифровизации, диджитализации. Но хочу сказать, и вы знаете это сами, что некоторые шаги еще надо сделать, и я понимаю, что это очень сложно. Например, я имею в виду борьбу с коррупцией, суды, также рынок земли", - отметила канцлер.
Меркель призвала Шмыгаля продолжать этот курс реформ и отметила, что Германия приветствует принятые в Украине законы, которые касаются инвестиций и которые дают инвесторам больше гарантий защиты их инвестиции. По ее словам, этот курс очень важен, это касается также сотрудничества с Международным валютным фондом.
"Внедрение этих реформ, ассоциация с ЕС - от этого зависит также и макрофинансовая помощь ЕС. Я осознаю, что путь, которым идет ваше правительство, является сложным, непростым, но, вместе с тем, он сближает Украину с ЕС, и также шаг за шагом ведет к взаимному открытию рынков, потому эти реформы - это инвестиции в будущее в экономическом, политическом, а также общественном плане", - подчеркнула Меркель.
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Вспомнилось:
Вовочка смотрит в замочную скважину, там родители
занимаются любовью.
- И эти люди запрещают мне ковыряться в носу!!!
Ой... не вийде в них. Бо нема кому контролювати. Нічого не бояться.