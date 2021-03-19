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Отмена перехода на летнее время и ответственность за вакцины: на внеочередных заседаниях сегодня Рада рассмотрит пять вопросов

Отмена перехода на летнее время и ответственность за вакцины: на внеочередных заседаниях сегодня Рада рассмотрит пять вопросов

Верховная Рада сегодня на двух внеочередных заседаниях планирует рассмотреть пять законопроектов.

Об этом рассказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

По ее словам, на заседаниях Рада изменит график работы парламента (№5272) и рассмотрит вопрос освобождения от ответственности производителей вакцин (№5247).

Кроме того, будет рассмотрен во втором чтении законопроект №4201 об отмене перехода на летнее время и антиколлекторский закон (№4241). Также в первом чтении рассмотрят проекты о реструктуризации валютных кредитов (4475, 4398, 4399).

Также читайте: Рада может проголосовать во втором чтении за отмену сезонного перевода часов 19 марта, - Пидласа

Автор: 

вакцина (3815) ВР (29242) время (168) Пидласа Роксолана (34)


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Топ комментарии
+6
с отменой перехода на летнее время, в 4 утра будет начало рабочего дня!!!
с чем вас всех и поздравляю!!!))))))))))
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19.03.2021 12:17
+4
Зато теплеть будет не в 5 утра как раньше а в 4. А Солнце взойдет в 3.
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19.03.2021 12:26
+3
Вони дуже пошкодують про скасування літнього часу. Незрозуміло, нафіга їм створювати собі і людям проблему на рівному місці?
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19.03.2021 12:22
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"ответственность за вакцины" - моносброд будет сам себя сажать?
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19.03.2021 12:12 Ответить
с отменой перехода на летнее время, в 4 утра будет начало рабочего дня!!!
с чем вас всех и поздравляю!!!))))))))))
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19.03.2021 12:17 Ответить
Вони дуже пошкодують про скасування літнього часу. Незрозуміло, нафіга їм створювати собі і людям проблему на рівному місці?
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19.03.2021 12:22 Ответить
бо дебіли...
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19.03.2021 12:40 Ответить
Бо Сонце буде в зеніті о 12?
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19.03.2021 14:01 Ответить
Лично я отказ от летнего времени приветствую!
Летом чем раньше будет темнеть - тем лучше, прохладнее!
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19.03.2021 12:24 Ответить
Зато теплеть будет не в 5 утра как раньше а в 4. А Солнце взойдет в 3.
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19.03.2021 12:26 Ответить
А мне похрен, я на ночь шторы задёргиваю!
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19.03.2021 12:45 Ответить
Лично я отказываюсь часы переводить😜
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19.03.2021 12:48 Ответить
Ничего менять не будут. Переходим на летнее время.
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19.03.2021 12:31 Ответить
Хорошо бы перейти на летнее и там остаться
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19.03.2021 12:37 Ответить
Хорошо бы перейти на летнее и там остаться
===
На летнем времени зимой поутру не очень комфортно, откровенно говоря.
Нужны ОБА времени.
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19.03.2021 12:42 Ответить
шутите?
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19.03.2021 12:43 Ответить
шутите?
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19.03.2021 12:44 Ответить
Ничего менять не буду- буду часы переводить😜
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19.03.2021 12:49 Ответить
А кто летом раньше 23-00 спать ложиться? А в 3-00 будет светло, когда спать?
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19.03.2021 12:47 Ответить
А якщо встане о 4-й то вже відпочив?
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19.03.2021 14:02 Ответить
З 3 по 17 березня на сайті президентських петицій розміщено 11 петицій за фіксацію літнього часу, як це збираються зробити у країнах ЄС. За фіксацію зимового часу - жодної.
№22/113950-еп
№22/113952-еп
№22/113988-еп
№22/113994-еп
№22/113998-еп
№22/114014-еп
№22/114072-еп
№22/114086-еп
№22/114214-еп
№22/114434-еп
№22/114504-еп
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19.03.2021 12:50 Ответить
Відкрию дві тайни- ти дебіл і немає зимового часу.
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19.03.2021 14:03 Ответить
Два припущення: ти Стефанчук або Підласа!
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19.03.2021 19:31 Ответить
Але висновок один. Ти кацапи, який хоче щоб в нас був спільний час. І все йде в роботу- і схід о третій і зимовий час, але подивись у дзеркало, ти таким і залишиться.
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19.03.2021 22:38 Ответить
Европа планирует отмену перевода часов, но после перехода на летнее время. Польза этого решения очевидна.
Зебильная власть только на вредительство способна
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19.03.2021 12:54 Ответить
Пипец, летом свело будет в 3,30 а темно в 20,00 ну не идиоты....
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19.03.2021 12:58 Ответить
А якщо о 4-30 то тебе попустить?
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19.03.2021 14:05 Ответить
Электорат гидранта из далека видно...
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19.03.2021 14:55 Ответить
Свидетель зе:
1. На вопрос не ответил (не понял).
2. Перешёл на личности и оскорбления.

Клиника.
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19.03.2021 16:13 Ответить
Та да, при чем конкретная...
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20.03.2021 11:48 Ответить
А в нас буде сонце у вікна світити о третій ночі. Світло буде о другій.
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19.03.2021 19:33 Ответить
Если оставться в одном времени то в летнем.
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19.03.2021 12:59 Ответить
.....в 1981 в СССР перешли на "летнее" время..." Время сдвинули на час,чудеса на глобусе..Раньше хер вставал в постеле,а теперь..в автобусе"...Это уже "рудимент",никому не приноящий пользы...Удивляюсь дебилам,что не отменили эту "туфту"...
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19.03.2021 16:45 Ответить
 
 