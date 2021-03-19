Отмена перехода на летнее время и ответственность за вакцины: на внеочередных заседаниях сегодня Рада рассмотрит пять вопросов
Верховная Рада сегодня на двух внеочередных заседаниях планирует рассмотреть пять законопроектов.
Об этом рассказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народа" Роксолана Пидласа.
По ее словам, на заседаниях Рада изменит график работы парламента (№5272) и рассмотрит вопрос освобождения от ответственности производителей вакцин (№5247).
Кроме того, будет рассмотрен во втором чтении законопроект №4201 об отмене перехода на летнее время и антиколлекторский закон (№4241). Также в первом чтении рассмотрят проекты о реструктуризации валютных кредитов (4475, 4398, 4399).
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с чем вас всех и поздравляю!!!))))))))))
Летом чем раньше будет темнеть - тем лучше, прохладнее!
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На летнем времени зимой поутру не очень комфортно, откровенно говоря.
Нужны ОБА времени.
№22/113950-еп
№22/113952-еп
№22/113988-еп
№22/113994-еп
№22/113998-еп
№22/114014-еп
№22/114072-еп
№22/114086-еп
№22/114214-еп
№22/114434-еп
№22/114504-еп
Зебильная власть только на вредительство способна
1. На вопрос не ответил (не понял).
2. Перешёл на личности и оскорбления.
Клиника.