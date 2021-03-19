Отмена перехода на летнее время и ответственность за вакцины: на внеочередных заседаниях сегодня Рада рассмотрит пять вопросов

Верховная Рада сегодня на двух внеочередных заседаниях планирует рассмотреть пять законопроектов.

Об этом рассказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

По ее словам, на заседаниях Рада изменит график работы парламента (№5272) и рассмотрит вопрос освобождения от ответственности производителей вакцин (№5247).

Кроме того, будет рассмотрен во втором чтении законопроект №4201 об отмене перехода на летнее время и антиколлекторский закон (№4241). Также в первом чтении рассмотрят проекты о реструктуризации валютных кредитов (4475, 4398, 4399).

Также читайте: Рада может проголосовать во втором чтении за отмену сезонного перевода часов 19 марта, - Пидласа