Украина должна стать одним из центров продуктовой безопасности для мира, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Украина должна стать одним из центров продуктовой безопасности для мира.
"Украина третий год подряд улучшает показатели аграрного экспорта, а Германия стабильно входит в десятку стран-импортеров украинской аграрной продукции. Нашим приоритетом остается развитие сельскохозяйственного сектора. Речь идет об открытии и либерализации рынка земли, улучшении мелиоративной инфраструктуры, увеличении производства высокомаржинальной продукции, улучшении качества и безопасности украинских продуктов питания. Украина должна стать одним из центров продуктовой безопасности для мира, и мы призываем инвестировать в это сообща", - сказал Шмыгаль в ходе четвертого украинско-немецкого экономического форума в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кроме того, премьер сообщил, что Украина налаживает бизнесовое IT-партнерство и надеется, что немецкая сторона воспримет идею формализации такого сотрудничества на межправительственном уровне.
Шмыгаль также сообщил о намерении правительства при поддержке Германии начать несколько пилотных проектов по трансформации угольных регионов в 2021 году.
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потому что все буде вывезено успешно за бугор....
цены гейропейские, а зарплаты и пенсии электората копеечные...
цени скорее московские
До заходу в Мадагаскар ТНК острівна держава була оазою, майже 100% плодючої землі. А сьогодні люди там мруть з голоду і потребуть допомоги ООН. Ось, що чекає Україну ще за зеленої влади
Вот он, кровавый оскал капитализьма!
где это виданно яблоки в Украине от 20 грн (за покоцанные) или чеснок турецко-китайский???
картошечка от 10...ну и сахар от 20 с гречкой от 40....перечислять дальше?
до літа до сотні дотягне....
скажуть: пакупайне соевое масло. Ано палезное, лечебное и прививатся не надо
Фабрики - рабочим!
больницы - врачам!
корабли - морякам!......