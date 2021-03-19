РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10065 посетителей онлайн
Новости Земельная реформа
1 336 47

Украина должна стать одним из центров продуктовой безопасности для мира, - Шмыгаль

Украина должна стать одним из центров продуктовой безопасности для мира, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Украина должна стать одним из центров продуктовой безопасности для мира.

"Украина третий год подряд улучшает показатели аграрного экспорта, а Германия стабильно входит в десятку стран-импортеров украинской аграрной продукции. Нашим приоритетом остается развитие сельскохозяйственного сектора. Речь идет об открытии и либерализации рынка земли, улучшении мелиоративной инфраструктуры, увеличении производства высокомаржинальной продукции, улучшении качества и безопасности украинских продуктов питания. Украина должна стать одним из центров продуктовой безопасности для мира, и мы призываем инвестировать в это сообща", - сказал Шмыгаль в ходе четвертого украинско-немецкого экономического форума в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, премьер сообщил, что Украина налаживает бизнесовое IT-партнерство и надеется, что немецкая сторона воспримет идею формализации такого сотрудничества на межправительственном уровне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меркель - Шмыгалю: Это сложно, но необходимо продолжить борьбу с коррупцией, судебную и земельную реформы

Шмыгаль также сообщил о намерении правительства при поддержке Германии начать несколько пилотных проектов по трансформации угольных регионов в 2021 году.

Автор: 

АПК (112) Германия (6947) сельское хозяйство (332) Шмыгаль Денис (2681)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Ага землю всю продадите ради своей личной наживы слова и дело разные вещи
показать весь комментарий
19.03.2021 12:13
+7
Шмигаль,ти краще розкажи що від цього поращення поімеєт кріпак на селі?!
показать весь комментарий
19.03.2021 12:15
+5
Не при вас. Ваші "миші" зжирають всі стратегічні запаси навіть для українців.
показать весь комментарий
19.03.2021 12:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бла бла бла бла бла бла. А хде аплодисменты ?
показать весь комментарий
19.03.2021 12:13 Ответить
Скоро как в начале 90-х на полках ничего не будет,
потому что все буде вывезено успешно за бугор....
цены гейропейские, а зарплаты и пенсии электората копеечные...
показать весь комментарий
19.03.2021 12:25 Ответить
в польше и германии дешевле
цени скорее московские
показать весь комментарий
19.03.2021 12:29 Ответить
Ага землю всю продадите ради своей личной наживы слова и дело разные вещи
показать весь комментарий
19.03.2021 12:13 Ответить
Не при вас. Ваші "миші" зжирають всі стратегічні запаси навіть для українців.
показать весь комментарий
19.03.2021 12:13 Ответить
Ща, только земли продадим и сразу станем!
показать весь комментарий
19.03.2021 12:13 Ответить
Ви, суки, власну продуктову безпеку для початку організуйте! За 2 роки лише хліб на 60%-70% подорожчав. Падли зелені...
показать весь комментарий
19.03.2021 12:14 Ответить
Шмигаль,ти краще розкажи що від цього поращення поімеєт кріпак на селі?!
показать весь комментарий
19.03.2021 12:15 Ответить
там будут роботы и техника по спутнику управляемая.
показать весь комментарий
19.03.2021 12:17 Ответить
Ага, щас транснационалам Землю продадите .....
показать весь комментарий
19.03.2021 12:16 Ответить
Патамушта партія була нашрулєвой.
показать весь комментарий
19.03.2021 12:21 Ответить
Колхозне господарство, коли держава фактично грабує селян до нитки, не могло бути ефективним. Що мав селянин з роботи в колхозі? Трудодні? За які навіть себе не прогодуєш, не те, що сім'ю? Буде селянин ефективно працювати? Звісно буде процвітати носій з мішками на велосипеді. До Брежнєва селянам навіть грошей не платили. А потім - копійки. Найменьша пенсія. Тоді, як фермерство дає державі процвітання.
До заходу в Мадагаскар ТНК острівна держава була оазою, майже 100% плодючої землі. А сьогодні люди там мруть з голоду і потребуть допомоги ООН. Ось, що чекає Україну ще за зеленої влади
показать весь комментарий
19.03.2021 12:35 Ответить
Да-да-да...
Вот он, кровавый оскал капитализьма!
показать весь комментарий
19.03.2021 12:47 Ответить
Украина - житница Европы!
показать весь комментарий
19.03.2021 12:17 Ответить
А как же, себя прокормить уже не можем. Картофан закупаем плохого качества, молочка на 80% поддельная, остальные продукты напичканы химией! Как контролировать качество то некому а как уплату налогов то 10 уровней чиновников!
показать весь комментарий
19.03.2021 12:18 Ответить
Вот что значит опохмелиться хорошо...
показать весь комментарий
19.03.2021 12:18 Ответить
Аграрный нищий придаток? Но кого он работает?
показать весь комментарий
19.03.2021 12:20 Ответить
тут бы внутренний рынок насытить и удешивить... (для кого и 2 000 - пенсия)))
где это виданно яблоки в Украине от 20 грн (за покоцанные) или чеснок турецко-китайский???
картошечка от 10...ну и сахар от 20 с гречкой от 40....перечислять дальше?
показать весь комментарий
19.03.2021 12:20 Ответить
Олія вже добирається до 50 за літр.
показать весь комментарий
19.03.2021 12:23 Ответить
до 62 навіть у 5 л бутлях
показать весь комментарий
19.03.2021 12:26 Ответить
вже давно добралась...з минулого четверга...
до літа до сотні дотягне....
скажуть: пакупайне соевое масло. Ано палезное, лечебное и прививатся не надо
показать весь комментарий
19.03.2021 12:31 Ответить
І для цього Шмигаль з зеленою шоблою збирається продати ТНК(транс національним корпораціям) всю українську с/г землю, щоб вони засіяли її рапсом для біопалива?
показать весь комментарий
19.03.2021 12:23 Ответить
Продатуть і перепродадуть землю і буде лохам щастячко.
показать весь комментарий
19.03.2021 12:24 Ответить
охметовский холуй шмыгаль сколько земли приватизировал, интересно ?
показать весь комментарий
19.03.2021 12:29 Ответить
Плохо то что свои пожелания и планы выставляются напоказ. Планы всегда должны быть тайной, только так можно выиграть первенство в производстве чего бы то ни было. А для этого, надо что бы те кто будет этим заниматься засунули свой язык в жопу и помалкивали до поры до времени.
показать весь комментарий
19.03.2021 12:29 Ответить
ну тогда Украина во много-много раз должна увеличить выращивание и производство и консервации еды. Если Украина сможет так сделать, то Украина на этом огромные бабки будет зарабатывать ибо количество людей на планете растет и всем жрать надо и если Украина будет главным экспортером еды в мире, то море денег будет заработано на экспорте и это будут новые деньги и количество денег в Украине будет увеличиваться и люди будут богаче становится внутри страны. Но посмотреть на Украины экспорт и сравнить хотя бы с маленькими Нидерландами. А у Нидерландов такой большой экспорт, потому что они создали специальный институт, который занимается изучением и изобретением технологий выращивания еды. Украине нужно создавать аналоги институтов мировых и филиалы мировых институтов и нужен обмен технологиями.
показать весь комментарий
19.03.2021 12:33 Ответить
Шо,чмо,вирубаєш ліса і розораєш.
показать весь комментарий
19.03.2021 12:39 Ответить
Во как, оказывается, можно попрошайничество замаскировать. Центр, говорит, продуктовой безопасности ... Поэтому срочно инвестируйте ... Мне вот интересно, Шмыгаль реально всех европейских инвесторов дураками считает? Или задача была в очередной раз себя клоуном выставить?
показать весь комментарий
19.03.2021 12:50 Ответить
Зелю - крестьянам!
Фабрики - рабочим!
показать весь комментарий
19.03.2021 12:53 Ответить
школы - учителям!
больницы - врачам!
корабли - морякам!......
показать весь комментарий
19.03.2021 14:00 Ответить
А хіба "чемпіонства" по боротьбі з коронавірусом недостатньо?
показать весь комментарий
19.03.2021 12:57 Ответить
Халва.
показать весь комментарий
19.03.2021 13:04 Ответить
Як мило це звучить від пана Шмигаля, а людською мовою це означає лише те, що нам, тут дозволили бути аграрною колонією великих геополітичних гравців світу. І тільки до тих пір доки тут буде 18 або менше мільйонів жителів, а тоді і власника країни тихо змінять.
показать весь комментарий
19.03.2021 13:04 Ответить
решалы конченные. вы бы видели сколько аграрии химии льют в землю... вся эта химия попадает в грунтовые воды и в реки. выдыхают от этого и люди и рыба. коронавирус тихо курит в стороне..
показать весь комментарий
19.03.2021 13:50 Ответить
Скоро вони введуть подвійне громадянство, й іноземці зможуть безперешкодно скупити всю нашу землю.
показать весь комментарий
19.03.2021 14:01 Ответить
У нас и так самые дорогие продукты питания во всяком случае по отношения к заработной плате.
показать весь комментарий
19.03.2021 14:20 Ответить
Кого ипе та харчова безпека України, головне аби африканці не голодували.
показать весь комментарий
19.03.2021 14:45 Ответить
Це, совкова маячня про власну велич вже задовбала.
показать весь комментарий
19.03.2021 14:46 Ответить
эта тварь готовит голод
показать весь комментарий
19.03.2021 14:45 Ответить
с Украинскими черноземами хлеб в Украине должен стоить 3 гр.мука,макароны ,овочи и т,д все что выросло на украинской земле ,должны стоить копейки для украинского народа -но алчные грабители никак грабители не жрутся
показать весь комментарий
19.03.2021 14:50 Ответить
Для того вони і хочуть продати землі великим промисловим корпораціям.
показать весь комментарий
19.03.2021 15:41 Ответить
Сіоністи вже бачать українську землю своєю власністю.
показать весь комментарий
19.03.2021 17:04 Ответить
Українська олія для українців вже значно дорожча, ніж для німців. Що буде далі? Голодомор?
показать весь комментарий
19.03.2021 17:05 Ответить
 
 