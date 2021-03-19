Подписание Литвой Декларации о европейской перспективе Украины - важный шаг. Рассчитываем, что остальные члены ЕС поддержат наши устремления, - замглавы ОП Жовква
Официальный визит президента Литовской Республики Гитанаса Науседы в Украину был чрезвычайно продуктивным.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Он напомнил, что наряду с многочисленными совместными мероприятиями при участии лидеров двух государств было заключено восемь двусторонних документов.
"Один из них для нас – особенный, – отметил Игорь Жовква. – Речь идет о Совместной декларации президентов Украины и Литвы относительно европейской перспективы Украины. Это первый документ такого содержания, который был подписан Украиной с государством – членом ЕС".
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины подчеркнул, что в Декларации не только признается право Украины подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, но и закреплены намерения лидеров Украины и Литовской Республики прилагать усилия для получения перспективы членства Украины в ЕС. При этом литовская сторона заверила в своей готовности поддержать Украину, когда наше государство подаст заявку на членство.
"Считаю, что в не столь отдаленном будущем эта Декларация займет достойное место рядом с Соглашением об ассоциации в истории обретения Украиной полноправного членства в Евросоюзе. Ведь это – важный шаг на пути реализации стратегической цели нашего государства, подкрепленной широкой поддержкой граждан Украины. Могу раскрыть небольшую тайну – президент Украины Владимир Зеленский лично участвовал в подготовке текста Декларации. Подписание Декларации лидерами двух государств является наглядным подтверждением стратегического партнерства между Украиной и Литвой", – отметил он.
Игорь Жовква сообщил, что этот совместный украинско-литовский документ является первым шагом к признанию Евросоюзом перспективы членства Украины.
"Вместе с тем на этом мы не останавливаемся и рассчитываем, что вскоре остальные государства-члены также поддержат наши евроинтеграционные устремления", – сказал заместитель руководителя Офиса Главы государства.
"Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, Украина в Евросоюзе – это не фантастическая, далекая мечта. Это стратегическая, достижимая цель. И мы делаем все возможное, чтобы получить широкую международную поддержку для достижения этой цели. Вскоре в Евросоюзе будет начата широкая дискуссия о будущем Европы. Украина готова присоединиться к этому диалогу, ведь мы убеждены, что у Украины и Европейского Союза – общее будущее", – подытожил Игорь Жовква.
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ХТО ТАКИЙ СЕРГІЙ БИКОВ - фуфлополітолог
Маловідомі, проте, доволі балакучі Анне Бикова та Сергій Биков сіли у калюжу. Дружина одного з політологів розповіла, як її чоловік писав "Нову Конституцію" Юлії Тимошенко. Тільки політолог проросійський і ще донедавна подружжя підтримувало Медведчука.
Політконсультант Анне Бикова заявила у Facebook, що одним з авторів передвиборчої брошури Юлії Тимошенко під назвою "Нова Конституція" є її чоловік, Сергій Биков, котрий теж представляється політологом
Відповідне повідомлення з'явилося на її сторінці 21 вересня 2018 року, у день проведення Тимошенко форуму "Новий економічній курс України".http://navarti.in.ua/10823-anne-bikova-ta-sergiy-bikov-pisali-novu-konstitutsiyu-yuliyi-timoshenko-tilki-politolog-prorosiyskiy-i-shhe-donedavna-podruzhzhya-pidtrimuvalo-medvedchuka.html
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Близкого к Офису президента политолога Сергея Быкова судят за избиение его бывшей жены
https://strana.ua/hgraph/authors/1132.html Юлия Корзун 15:47, https://strana.ua/archive/day=2021-2-7.html 7 февраля 2021
Статья у Быкова довольно серьезная. Фото: Википедия
Глава Института публичной политики и консалтинга, известный политолог Сергей Быков, считающийся близким к Офису президента, обвиняется в избиении своей бывшей жены Анне Быковой.