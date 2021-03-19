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Подписание Литвой Декларации о европейской перспективе Украины - важный шаг. Рассчитываем, что остальные члены ЕС поддержат наши устремления, - замглавы ОП Жовква

Подписание Литвой Декларации о европейской перспективе Украины - важный шаг. Рассчитываем, что остальные члены ЕС поддержат наши устремления, - замглавы ОП Жовква

Официальный визит президента Литовской Республики Гитанаса Науседы в Украину был чрезвычайно продуктивным.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Он напомнил, что наряду с многочисленными совместными мероприятиями при участии лидеров двух государств было заключено восемь двусторонних документов.

"Один из них для нас – особенный, – отметил Игорь Жовква. – Речь идет о Совместной декларации президентов Украины и Литвы относительно европейской перспективы Украины. Это первый документ такого содержания, который был подписан Украиной с государством – членом ЕС".

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины подчеркнул, что в Декларации не только признается право Украины подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, но и закреплены намерения лидеров Украины и Литовской Республики прилагать усилия для получения перспективы членства Украины в ЕС. При этом литовская сторона заверила в своей готовности поддержать Украину, когда наше государство подаст заявку на членство.

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"Считаю, что в не столь отдаленном будущем эта Декларация займет достойное место рядом с Соглашением об ассоциации в истории обретения Украиной полноправного членства в Евросоюзе. Ведь это – важный шаг на пути реализации стратегической цели нашего государства, подкрепленной широкой поддержкой граждан Украины. Могу раскрыть небольшую тайну – президент Украины Владимир Зеленский лично участвовал в подготовке текста Декларации. Подписание Декларации лидерами двух государств является наглядным подтверждением стратегического партнерства между Украиной и Литвой", – отметил он.

Игорь Жовква сообщил, что этот совместный украинско-литовский документ является первым шагом к признанию Евросоюзом перспективы членства Украины.

"Вместе с тем на этом мы не останавливаемся и рассчитываем, что вскоре остальные государства-члены также поддержат наши евроинтеграционные устремления", – сказал заместитель руководителя Офиса Главы государства.

"Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, Украина в Евросоюзе – это не фантастическая, далекая мечта. Это стратегическая, достижимая цель. И мы делаем все возможное, чтобы получить широкую международную поддержку для достижения этой цели. Вскоре в Евросоюзе будет начата широкая дискуссия о будущем Европы. Украина готова присоединиться к этому диалогу, ведь мы убеждены, что у Украины и Европейского Союза – общее будущее", – подытожил Игорь Жовква.

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Автор: 

декларация (1355) евроинтеграция (2124) Литва (2458) членство в ЕС (1010) Евросоюз (17113) Офис Президента (1796) Жовква Игорь (152)


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Политконсультант Ермака Сергій Биков.ГЫ-ГЫ-ГЫ -КОНСУЛЬТАНТ ВИД МЕДВЕДЧУКА
"Розвідка США не визнала причетність влади України до втручання у вибори США.
В даний момент у Банкової є «коридор можливостей» при взаєминах з США, і глава ОП Єрмак провів кілька кадрових призначень, спрямованих на зміцнення зв'язків двох країн.
"Оксана Маркарова відправлена ​​послом України в США..."

ХТО ТАКИЙ СЕРГІЙ БИКОВ - фуфлополітолог

Маловідомі, проте, доволі балакучі Анне Бикова та Сергій Биков сіли у калюжу. Дружина одного з політологів розповіла, як її чоловік писав "Нову Конституцію" Юлії Тимошенко. Тільки політолог проросійський і ще донедавна подружжя підтримувало Медведчука.
Політконсультант Анне Бикова заявила у Facebook, що одним з авторів передвиборчої брошури Юлії Тимошенко під назвою "Нова Конституція" є її чоловік, Сергій Биков, котрий теж представляється політологом
Відповідне повідомлення з'явилося на її сторінці 21 вересня 2018 року, у день проведення Тимошенко форуму "Новий економічній курс України".http://navarti.in.ua/10823-anne-bikova-ta-sergiy-bikov-pisali-novu-konstitutsiyu-yuliyi-timoshenko-tilki-politolog-prorosiyskiy-i-shhe-donedavna-podruzhzhya-pidtrimuvalo-medvedchuka.html
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19.03.2021 12:22 Ответить
ОСЬ ХТО КОНСУЛЬТУЄ ЗАРАЗ ОПУ

https://recreativ.com/

Близкого к Офису президента политолога Сергея Быкова судят за избиение его бывшей жены

https://strana.ua/hgraph/authors/1132.html Юлия Корзун 15:47, https://strana.ua/archive/day=2021-2-7.html 7 февраля 2021

Статья у Быкова довольно серьезная. Фото: Википедия

Глава Института публичной политики и консалтинга, известный политолог Сергей Быков, считающийся близким к Офису президента, обвиняется в избиении своей бывшей жены Анне Быковой.
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19.03.2021 12:25 Ответить
Политконсультант Сергей Быков: «Благодаря Краснову, я поверил, что политика может быть честным делом» - ось ЕТО політконсультант афериста у Дніпрі Загіда Кранова , близький до Медведчука , зараз є головним консультатнтом Ермака й відмиває його перед США, раніше писав Юлі Новий Курс на вибори у 2019-му... Це виродок БЄніньскої мафії з Дніпра.
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19.03.2021 12:32 Ответить
Чуть смешно конечно. Но была когда то давно Уния. Можно уже с учётом иных современных факторов как бы создать подобное. Были такие предложения и логичные конечно. Тогда. в давние времена конечно для Украины той сыграло то что католицизм воспринимался в штыки. Не могло сложится всё. Но и выбор в сторону царя тоже оказался трагичным. Поляки и литовцы сильные союзники нам в эти почти 30 лет, как никто. Возможен Тройственный Союз. Много общего у нас. Незнание истории не освобождает от ответствености.
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19.03.2021 13:36 Ответить
 
 