Подписание Литвой Декларации о европейской перспективе Украины - важный шаг. Рассчитываем, что остальные члены ЕС поддержат наши устремления, - замглавы ОП Жовква

Официальный визит президента Литовской Республики Гитанаса Науседы в Украину был чрезвычайно продуктивным.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Он напомнил, что наряду с многочисленными совместными мероприятиями при участии лидеров двух государств было заключено восемь двусторонних документов.

"Один из них для нас – особенный, – отметил Игорь Жовква. – Речь идет о Совместной декларации президентов Украины и Литвы относительно европейской перспективы Украины. Это первый документ такого содержания, который был подписан Украиной с государством – членом ЕС".

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины подчеркнул, что в Декларации не только признается право Украины подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, но и закреплены намерения лидеров Украины и Литовской Республики прилагать усилия для получения перспективы членства Украины в ЕС. При этом литовская сторона заверила в своей готовности поддержать Украину, когда наше государство подаст заявку на членство.

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"Считаю, что в не столь отдаленном будущем эта Декларация займет достойное место рядом с Соглашением об ассоциации в истории обретения Украиной полноправного членства в Евросоюзе. Ведь это – важный шаг на пути реализации стратегической цели нашего государства, подкрепленной широкой поддержкой граждан Украины. Могу раскрыть небольшую тайну – президент Украины Владимир Зеленский лично участвовал в подготовке текста Декларации. Подписание Декларации лидерами двух государств является наглядным подтверждением стратегического партнерства между Украиной и Литвой", – отметил он.

Игорь Жовква сообщил, что этот совместный украинско-литовский документ является первым шагом к признанию Евросоюзом перспективы членства Украины.

"Вместе с тем на этом мы не останавливаемся и рассчитываем, что вскоре остальные государства-члены также поддержат наши евроинтеграционные устремления", – сказал заместитель руководителя Офиса Главы государства.

"Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, Украина в Евросоюзе – это не фантастическая, далекая мечта. Это стратегическая, достижимая цель. И мы делаем все возможное, чтобы получить широкую международную поддержку для достижения этой цели. Вскоре в Евросоюзе будет начата широкая дискуссия о будущем Европы. Украина готова присоединиться к этому диалогу, ведь мы убеждены, что у Украины и Европейского Союза – общее будущее", – подытожил Игорь Жовква.

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