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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 24 человека, выздоровели - 258, выявили 1 210 случаев, - Кличко

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 24 человека, выздоровели - 258, выявили 1 210 случаев, - Кличко

За минувшие сутки, 18 марта, в Киеве лабораторно подтверждены 1 210 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр города Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Кличко, по состоянию на сегодняшний день за все время пандемии в столице зарегистрировано 151 133 случая коронавируса.

За вчера зафиксировано 24 летальных случая, 129 киевлян были госпитализированы с коронавирусом, а 258 - выздоровели за минувшие сутки. 

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (302), Днепровском (201) и Деснянском (184) районах Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 20 марта Киев вводит строгие карантинные ограничения, - Кличко. ВИДЕО

Автор: 

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Интересно кто заставлял Киевскую власть устраивать гуляния на Масленицу!??
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19.03.2021 12:34 Ответить
 
 