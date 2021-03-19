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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 24 человека, выздоровели - 258, выявили 1 210 случаев, - Кличко
За минувшие сутки, 18 марта, в Киеве лабораторно подтверждены 1 210 новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр города Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
По данным Кличко, по состоянию на сегодняшний день за все время пандемии в столице зарегистрировано 151 133 случая коронавируса.
За вчера зафиксировано 24 летальных случая, 129 киевлян были госпитализированы с коронавирусом, а 258 - выздоровели за минувшие сутки.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (302), Днепровском (201) и Деснянском (184) районах Киева.
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vadym sestritsyn
показать весь комментарий19.03.2021 12:34 Ответить Мне нравится 1
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