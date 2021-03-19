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Остаемся на зимнем времени, а области могут менять начало рабочего дня, - "слуга народа" Пидласа

Остаемся на зимнем времени, а области могут менять начало рабочего дня, -

Верховная Рада сегодня планирует отменить переход на летнее время. Таким образом, в этом году в конце марта в Украине не будут переводить часы.

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

"Мы остаемся на зимнем времени. Мы договорились со всеми фракциями, что сможем проголосовать этот законопроект... Важно говорить, что этим законопроектом мы даем возможность различным областям устанавливать время начала рабочего дня отдельно для того, чтобы увеличивать количество световых часов... Если кто-то считает, что у них не хватает световых часов, то они могут начинать работу бюджетных организаций раньше, например в 8 часов", - рассказала нардеп.

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Как сообщалось, Верховная Рада 3 марта поддержала законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201), предусматривающий отмену перехода на летнее и зимнее время в Украине. В заключительных положениях законопроекта отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

ВР (29242) время (168) часы (154) Слуга народа (2630) Пидласа Роксолана (34)


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Топ комментарии
+31
Экономика летит в епеням, на фронте возобновились боевые действия, короновирус набирает обороты по стране, вакцинация полностью провален, в бюджете нет денег на элементарное и в этой ситуации нужно обязательно заниматься переводом часов. Я правильно понимаю?
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19.03.2021 12:41
+21
Правильно понимаете, НО, всё дело в том, что эти проворовавшиеся моральные уроды из СН ни чего другого полезного сделать не могут. Априори.
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19.03.2021 12:43
+16
Підласа, а не можна було залишити літній час, як це робитимуть країни ЄС, і не займатися болючою ломкою графіків роботи? Нафіга створювати людям проблеми на рівному місці?
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19.03.2021 12:54
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по хорошему вообще по.. уй!
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19.03.2021 13:16 Ответить
Идиоты или вредители!?
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19.03.2021 13:28 Ответить
Через неделю перевод часов, а они надумали все на области сбросить. Вопрос на местах вообще не прорабатывали!
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19.03.2021 13:32 Ответить
Они все на области сбрасывают, чтобы потом съехать - "Это не мы!"
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19.03.2021 13:40 Ответить
Отмена перевода - исключительно повторение за Евросоюзом. Никаких других причин нет - никто не заботится о здоровье людей или прибыли Ахметова - это возможные сопутствующие процессы, которые могут иметь плюсы или минусы, но не в них дело, а в повторении за ЕС. предыдущая попытка отменить перевод часов провалилась, потому что тогда отменили россияне, а не Евросоюз. Не удивлюсь, если найдутся политики, которые тогда рьяно были против перевода, а сейчас рьяно - за.

И в этом месяце переводить все равно придется, ведь оставили лазейку, что решение вступит в силу через 3 месяца, чтобы проследить, точно ли ЕС отменяет перевод.
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19.03.2021 13:40 Ответить
Ти ще щось про зовнішнє управління розкажи.
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19.03.2021 16:24 Ответить
Хотелось бы, чтоб вечером было подольше светло. Лучше бы перешли на летнее да на нем и остались.
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19.03.2021 13:40 Ответить
Ну да, чтоб зимой в темноте и на работу и назад.
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19.03.2021 13:46 Ответить
Как раз на "зимнем" времени так и есть.
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19.03.2021 13:50 Ответить
Как есть? Вы на работу в семь выходите?
Я в восемь-пол девятого и уже нормально.
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19.03.2021 13:59 Ответить
Если работа с 8-ми, то когда ж выходить? Еще и раньше 7-ми бывает, пробки там всякие...
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19.03.2021 14:38 Ответить
Ну у кого с восьми то оно конечно да.
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19.03.2021 14:50 Ответить
Зимой день и так короткий, зато темнеть будет в 17, а не в 16
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19.03.2021 13:50 Ответить
а сереть будет в 15:30
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19.03.2021 13:52 Ответить
Вечер будет длиться одинаковое количество времени вне зависимости от показаний твоих приборов, которые ты можешь крутить, как хочешь.
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19.03.2021 13:57 Ответить
Сходіть на роботу на годину раніше, на грдину прийдете раеіше до дому. В Києві вже на 10 ранку на роботу ходять.
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19.03.2021 14:31 Ответить
Ага, "сходіть".
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19.03.2021 14:50 Ответить
Вот он, уровень нардепов, лезет из всех щелей. Как, мля, ты там что то решаешь, если тупо не знаешь, что множество бюджетных организаций и так работет с 8.00?
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19.03.2021 13:43 Ответить
предлагаю всем самовольно перейти на североамериканское тихоокеанское время, назло москалям. У меня сейчас 7:51 утра.
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19.03.2021 13:51 Ответить
Правильно буде літній час залишити!
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19.03.2021 13:56 Ответить
Блин, надо было за Петю голосовать. При нем такой фигни не было!
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19.03.2021 14:12 Ответить
спасибо
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19.03.2021 19:04 Ответить
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