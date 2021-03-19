Остаемся на зимнем времени, а области могут менять начало рабочего дня, - "слуга народа" Пидласа
Верховная Рада сегодня планирует отменить переход на летнее время. Таким образом, в этом году в конце марта в Украине не будут переводить часы.
Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народа" Роксолана Пидласа.
"Мы остаемся на зимнем времени. Мы договорились со всеми фракциями, что сможем проголосовать этот законопроект... Важно говорить, что этим законопроектом мы даем возможность различным областям устанавливать время начала рабочего дня отдельно для того, чтобы увеличивать количество световых часов... Если кто-то считает, что у них не хватает световых часов, то они могут начинать работу бюджетных организаций раньше, например в 8 часов", - рассказала нардеп.
Как сообщалось, Верховная Рада 3 марта поддержала законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201), предусматривающий отмену перехода на летнее и зимнее время в Украине. В заключительных положениях законопроекта отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины".
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И в этом месяце переводить все равно придется, ведь оставили лазейку, что решение вступит в силу через 3 месяца, чтобы проследить, точно ли ЕС отменяет перевод.
Я в восемь-пол девятого и уже нормально.