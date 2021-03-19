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Новости Коронавирус и карантин
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Государственную итоговую аттестацию отменили, чтобы поставить в равные условия тех, кто учился дистанционно в "красных" зонах, - Шкарлет

Государственную итоговую аттестацию отменили, чтобы поставить в равные условия тех, кто учился дистанционно в

Альтернативой государственной итоговой аттестации являются текущие результаты контроля качества образования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в ходе часа вопросов к правительству заявил министр образования Сергей Шкарлет.

"ГИА для 4 и 9 классов действительно отменено, чтобы поставить в равные условия тех детей, которые учились дистанционно в красных зонах, которые на сегодня не имели возможность учиться в полноформатном режиме ... Альтернативой ГИА сегодня являются текущие результаты контроля", - сказал Шкарлет.

По словам министра, данные некоторых опросов о том, что 72% участников образовательного процесса считают, что дистанционное обучение привело к снижению качества образования, не соответствуют действительности.

Министр добавил, что Государственная служба качества образования ежеквартально осуществляет мониторинг качества дистанционного обучения, также была запущена Всеукраинская школа онлайн для усиления дистанционной формы обучения.

Напомним, ранее сообщалось, что учеников 4 и 9 классов освободили от государственной итоговой аттестации из-за распространения COVID-19.

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Автор: 

карантин (16729) образование (2264) школа (3012) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Шкарлет Сергей (297)


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Зачем противоречить себе в одном коротком заявлении? Если министр опровергает ухудшение качества образования на дистанционке, то к чему говорить о неравных условиях между теми, кто получал образование в школе, и теми, кто на дистанционке?
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19.03.2021 13:44 Ответить
та гонит он, для ДПА нужно детей садить за парту, а єто как раз тот контакт, которьій распространяет вирус. ДПА-4класс вообще детям никакой пользьі не дает потому что проверяет учителя и качествое его работьі а не ученика.
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19.03.2021 14:30 Ответить
 
 