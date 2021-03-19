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Новости Коронавирус и карантин
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В Европе пока недостаточно доз вакцины, чтобы остановить третью волну коронавируса, - министр здравоохранения Германии Шпан

В Европе пока недостаточно доз вакцины, чтобы остановить третью волну коронавируса, - министр здравоохранения Германии Шпан

На сегодня в Европейском союзе недостаточно вакцин для остановки третьей волны COVID-19. Для полной вакцинации основных групп риска требуется еще несколько недель.

Как передает DW, об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, информируте Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, рост числа случаев заболевания в Германии говорит о том, что в стране нельзя прогнозировать ослабление карантинных мер в ближайшие недели.

"Напротив, нам, возможно, даже придется сделать шаги назад", - подчеркнул Шпан.

Он также отметил, что третью волну невозможно остановить одной лишь вакцинацией, тем более, что на сегодня поставки вакцин происходят неудовлетворительными темпами.

"В Европе пока недостаточно доз вакцины, чтобы остановить третью волну вакцинацией. Даже если поставки по заказам из ЕС будут надежными, до полной вакцинации групп риска все равно потребуется несколько недель", - добавил министр.

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Тю. Пусть у нашего моносброда спросят в какой индийской луже вакцина позабористей.
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19.03.2021 12:50 Ответить
ха.. так вакцинация и не поможет или они не знали этого !!! Сначала нужно побороть сам вирус(хотя бы сбить пик) а потом уже вакцинировать народ.(перестраховаться на будущее).
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19.03.2021 13:36 Ответить
 
 