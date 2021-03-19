В Беларуси ограничили доступ к сайту "Голос", на котором идет предложенное Тихановской голосование о переговорах с властью

Белорусский провайдер МТС, по всей видимости, ограничил доступ к сайту правозащитной инициативы "Голос", на котором проходит голосование о переговорах с властями Беларуси при международном участии.

В пятницу, 19 марта, клиенты этого оператора сообщили, что не могут зайти на сайт, у пользователей других провайдеров страница пока открывается, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Через МТС страница "Голоса" либо не открывается совсем, либо появляется сообщение, что доступ "ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации". Как отмечает интернет-портал Tut.by, сайт "Голоса" был внесен в реестр ресурсов ограниченного доступа по решению данного министерства от 19 марта, доступный интернет-провайдерам. Поставщики интернет-услуг обязаны ограничить доступ к сайтам, идентификаторы которых включены в данный список, указывает далее издание.

Инициатива "Голос" в свою очередь заявила, что блокировка никак не повлияет на безопасность и работу сайта.

"Блокировка - ожидаемый и предсказуемый шаг со стороны властей, которые понимают, на что способны белорусы с помощью "Голоса". По нашим подсчетам, с августа 2020 года это шестая публичная попытка спецслужб "сломать" платформу", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале "Голоса".

Как указывается далее, основная часть голосования в поддержку переговоров с международным участием "происходит в безопасных и недоступных для блокировок мессенджерах Telegram и Viber", а сайт является "дополнительным, но не единственным способом зарегистрироваться на платформе".

"Люди приходят к нам регистрироваться и голосовать в основном по рекомендациям. А человеческую рекомендацию вряд ли смогут заблокировать МТС, Life:) или Белтелеком", - отмечается в заявлении.

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Накануне лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила об общенациональном голосовании за "начало переговоров по выходу Беларуси из кризиса при международном посредничестве" и призвала граждан страны проголосовать за диалог с властью на сайте "Голос". Результатом могут стать переговоры "с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения", указала она в видеообращении.

Тихановская также заявила, что "семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о реальной ситуации в Беларуси и заручилась поддержкой, собирала мощную, профессиональную команду. "Все они на нашей стороне. И пришло время воспользоваться этой помощью", - отметила она. По словам Светланы Тихановской, результаты голосования помогут "добиться решительных шагов" от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ООН, которые "готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры".

Голосование проходит анонимно через чат-бот платформу "Голос", создатели которой указывают, что их данным доверяют, в частности, Евросоюз, США и ОБСЕ. Первые результаты оппозиция намерена обнародованы к Дню воли 25 марта.

Массовые акции протеста против фальсификации результатов голосования вспыхнули в Беларуси после президентских выборов 9 августа, когда ЦИК вновь объявил победителем Александра Лукашенко, правящего страной с 1994 года. Демонстранты требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Девять человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. ЕС ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.