Разговор Путина и Байдена может состояться в любое удобное для президента США время, - Песков

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут пройти в разных форматах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК", об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Есть видеосвязь, видеоконференция, сейчас большая часть жизни осуществляется посредством видеоконференций. Есть открытые платформы, закрытые платформы", - отметил он.

По словам Пескова, под закрытой платформой он имеет в виду закрытую видеосвязь.

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"Ее можно открыть и сделать публично. Собственно, Путин и имел в виду публично пообщаться", - добавил пресс-секретарь Путина.

Песков уточнил, что речь идет не о дебатах, а о диалоге: "Естественно, между двумя президентами не может быть дебатов, предложили просто пообщаться".

Россия считает, что провести его нужно в открытом формате, потому что это будет интересно и американцам, и россиянам.

Песков заявил, что для переговоров "еще остается вариант с понедельником или остается еще вариант в любое удобное время для президента США".

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