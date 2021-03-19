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Разговор Путина и Байдена может состояться в любое удобное для президента США время, - Песков

Разговор Путина и Байдена может состояться в любое удобное для президента США время, - Песков

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут пройти в разных форматах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК", об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Есть видеосвязь, видеоконференция, сейчас большая часть жизни осуществляется посредством видеоконференций. Есть открытые платформы, закрытые платформы", - отметил он.

По словам Пескова, под закрытой платформой он имеет в виду закрытую видеосвязь.

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"Ее можно открыть и сделать публично. Собственно, Путин и имел в виду публично пообщаться", - добавил пресс-секретарь Путина.

Песков уточнил, что речь идет не о дебатах, а о диалоге: "Естественно, между двумя президентами не может быть дебатов, предложили просто пообщаться".

Россия считает, что провести его нужно в открытом формате, потому что это будет интересно и американцам, и россиянам.

Песков заявил, что для переговоров "еще остается вариант с понедельником или остается еще вариант в любое удобное время для президента США".

Также читайте: Путин хочет сохранить отношения с США несмотря ни на что, - Песков

Автор: 

Байден Джо (2788) Песков Дмитрий (1861) путин владимир (31237) россия (95467) США (26564)


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Топ комментарии
+27
Как же забегал таракашка, что даже в любое время готов поговорить, лишь бы очко вазелином не мазали
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19.03.2021 12:55
+23
Разговор Путина и Байдена может состояться в любое удобное для президента США время, - Песков - Цензор.НЕТ 2313
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19.03.2021 12:56
+18
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут пройти в разных форматах

Чувака послали нахер, а он исполняет про различные форматы.
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19.03.2021 12:58
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Как же забегал таракашка, что даже в любое время готов поговорить, лишь бы очко вазелином не мазали
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19.03.2021 12:55 Ответить
Странно, что потерпевший вiслюк сейчас не шутит про германскую актрису...
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19.03.2021 12:56 Ответить
например на похоронах Путина...
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19.03.2021 13:13 Ответить
Він 100 разів вже обхезався.
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19.03.2021 13:08 Ответить
Та тут уже не сраку вазеліном, а зеленкою лоба
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19.03.2021 13:22 Ответить
Есть связь, но нет желания.
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19.03.2021 12:55 Ответить
Зв'язок у будь-якій позі.
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19.03.2021 12:57 Ответить
песков жжёт похлеще зеленского
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19.03.2021 12:55 Ответить
Лол, плешивая мразь, пусть вначале с Навальным проведет видео дебаты, затем с Ходорковским ну и наконец с Немцовым, а потом ад где ему самое место.
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19.03.2021 12:55 Ответить
Ахахаха! На колени пусть станет и попросит! Поговори со мной, пожалуйста, мы с тобой одной крови! Но, нет! Моль есть моль и разговаривать никто не будет!
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19.03.2021 12:55 Ответить
На коленях он достанет разве что до щиколоток, а надо выше
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19.03.2021 12:57 Ответить
"МЫЖЕАДИННАРОТ!"
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19.03.2021 17:38 Ответить
гости вошли в раж, и уже третий час кричали "Иди нах##!", а непонячтливій томада все не уходил..
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19.03.2021 12:56 Ответить
Разговор Путина и Байдена может состояться в любое удобное для президента США время, - Песков - Цензор.НЕТ 2313
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19.03.2021 12:56 Ответить
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19.03.2021 12:57 Ответить
Америка с террористами не разговаривает, она их ликвидирует!!!
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19.03.2021 12:56 Ответить
Фигасе как жопой завиляли....
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19.03.2021 12:57 Ответить
Байдену следует наладить зеленского публично с ****** подиаложить,
будет очумитеььный квартал
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19.03.2021 12:57 Ответить
кремлівське чмо забзділо
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19.03.2021 12:58 Ответить
Если кацапы воют о переговорах, значит все плохо
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19.03.2021 12:58 Ответить
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут пройти в разных форматах

Чувака послали нахер, а он исполняет про различные форматы.
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19.03.2021 12:58 Ответить
писькин, а если он не хочет разговаривать? это ты для пересичных стараешься? типа путлер лицо не теряет или приходите в гости когда пожелаете?
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19.03.2021 12:59 Ответить
В 3 часа ночи по Москве. Более удобного времени не придумать.
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19.03.2021 13:01 Ответить
а, почему "мастер татами" не хочет с глазу на глаз?
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19.03.2021 13:02 Ответить
https://fb.watch/4kfzDehj7w/
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19.03.2021 13:03 Ответить
https://fb.watch/4kfzDehj7w/ все Байден ты доигрался!
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19.03.2021 13:04 Ответить
ого как ее телевизор покусал...
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19.03.2021 14:52 Ответить
***** аки пионер - всегда готов.
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19.03.2021 13:07 Ответить
И чем он в этом плане отличается от ЗЕ, который тоже в игноре и тоже ждет и готов?
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19.03.2021 14:07 Ответить
Ви знаєте, це улюбленний прийом шахраїв.Поговорить.
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19.03.2021 13:08 Ответить
ногой шаркнули,осталось только раскланяться
такое публичное унижение
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19.03.2021 13:10 Ответить
А що ***** Байдену скаже? "Пашто ти мєня так пєрєд халопамі...?"
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19.03.2021 13:13 Ответить
да ...величие так и прёт , аж смывать не успевают
Розмова Путіна і Байдена може відбутися в будь-який зручний для президента США час, - Пєсков - Цензор.НЕТ 477
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19.03.2021 13:15 Ответить
Кстати, Байден принимал активное участие в урегулировании конфликтов на Балканах, в 1993 году провел встречу с президентом Югославии Слободаном Милошевичем, на которой обвинил его в военных преступлениях и пообещал ему суд. Суд, таки, состоялся.
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19.03.2021 13:16 Ответить
вот-вот, Путин знает об этом и трясется
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19.03.2021 17:40 Ответить
Барыня лягли и ждуть...
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19.03.2021 13:20 Ответить
"Прогнулся" Путин. И на колени ставить не надо. Сам стал.
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19.03.2021 13:23 Ответить
И где только "вяличие" подевалось.
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19.03.2021 13:28 Ответить
Да кацапчиков уже на йух послали, а ершик унитазный про форматы бормочет))))
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19.03.2021 13:39 Ответить
Але ж прєзік русні - ху#ло , вбивця і терорист . Байден чітко про це сказав . З таким виродком навряд чи хтось тепер схоче говорити . Ну хіба що мовою санкцій .
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19.03.2021 13:44 Ответить
да, с террористами не разговаривают, а "мочат в сортире"! ( слова Путина).
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19.03.2021 17:42 Ответить
Походу,щоб разговор состоялся в Сирии нужно обострение.Ведь именно так,москали вытягивают визави на разговор.На разговор о том,що без москалей проблемы Сирии и терроризма не решить.А потому ждём весеннего обострения у Асада
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19.03.2021 13:59 Ответить
Походу у Пескова и Мендель один темник на двоих.
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19.03.2021 14:05 Ответить
Представляю, как в Госдепе ломают голову:
С кем же раньше поговорить - с кацапским ****** или с украинским клоуном-наркоманом???
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19.03.2021 14:12 Ответить
Розмова Путіна і Байдена може відбутися в будь-який зручний для президента США час, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5800
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19.03.2021 14:14 Ответить
Позвони мне, позвони!.. (с)
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19.03.2021 14:18 Ответить
"Розмова Путіна і Байдена може відбутися в будь-який зручний для президента США час"

А Байдену ця розмова потрібна?

Нагадує анекдот, як дівчина каже, що в неї з нареченим є розбіжності в тому, як вони бачать своє весілля. Вона хоче бути в рожевій сукні, а він взагалі одружуватися не хоче.
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19.03.2021 14:22 Ответить
Уже все, его хозяин договорился, теперь он официально убийца.
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19.03.2021 14:32 Ответить
ПИСЬКОВ! ЧТО НЕПОНЯТНО? С ВОРАМИ ,ОТРАВИТЕЛЯМИ И УБИЙЦАМИ НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК ГОВОРИТЬ НЕ БУДЕТ!!!!!!!!!!!
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19.03.2021 14:36 Ответить
может - здесь ключевое слово! тут ведь как, можэт састаяцца, а можэт и ни састаяцца
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19.03.2021 14:50 Ответить
ага. в любое удобное.... лет через 100500
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19.03.2021 14:51 Ответить
в следующую осень, годков через восемь.
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19.03.2021 17:37 Ответить
"Позвони мне, позвони.
Позвони мне ради Бога..."
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19.03.2021 15:46 Ответить
ЁРШИК НЕПОНИМАЕТ, ЧТО ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ С ХЙЛОМ ГОВОРИТЬ НЕ ХОТЯТ !)
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19.03.2021 18:55 Ответить
Байден ні з ******, ні з продажним клоуном розмовляти не хоче...
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21.03.2021 16:03 Ответить
 
 