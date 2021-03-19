Разговор Путина и Байдена может состояться в любое удобное для президента США время, - Песков
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут пройти в разных форматах.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК", об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Есть видеосвязь, видеоконференция, сейчас большая часть жизни осуществляется посредством видеоконференций. Есть открытые платформы, закрытые платформы", - отметил он.
По словам Пескова, под закрытой платформой он имеет в виду закрытую видеосвязь.
"Ее можно открыть и сделать публично. Собственно, Путин и имел в виду публично пообщаться", - добавил пресс-секретарь Путина.
Песков уточнил, что речь идет не о дебатах, а о диалоге: "Естественно, между двумя президентами не может быть дебатов, предложили просто пообщаться".
Россия считает, что провести его нужно в открытом формате, потому что это будет интересно и американцам, и россиянам.
Песков заявил, что для переговоров "еще остается вариант с понедельником или остается еще вариант в любое удобное время для президента США".
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будет очумитеььный квартал
Чувака послали нахер, а он исполняет про различные форматы.
такое публичное унижение
С кем же раньше поговорить - с кацапским ****** или с украинским клоуном-наркоманом???
А Байдену ця розмова потрібна?
Нагадує анекдот, як дівчина каже, що в неї з нареченим є розбіжності в тому, як вони бачать своє весілля. Вона хоче бути в рожевій сукні, а він взагалі одружуватися не хоче.
Позвони мне ради Бога..."