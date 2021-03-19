Украина может оказаться в крайне сложных условиях из-за осложнения геополитической ситуации в мире, – профессор Костыря
Доктор политических наук, профессор Инна Костыря считает, что следует очень серьезно относиться к словам президента США Джо Байдена, сказанным в интервью известному журналисту отношении президента России.
Такими словами, по ее мнению, просто так не бросаются и они не являются обычной оговоркой. Ведь президент США имеет очень большой опыт политической деятельности, в том числе и на международном уровне.
Конечно, говорит Инна Костыря, это создает очень непростую геополитическую ситуацию в мире (обмен острыми заявлениями между президентами США и России, - ред.), и Украине, которая и так в достаточно сложном турбулентном положении, может быть очень непросто.
"Нам следует очень внимательно наблюдать, что будет происходить между двумя великими державами, которые являются серьезными геополитическими игроками на мировой арене. Ситуация крайне сложная, и в любой момент может развиться не в пользу Украины. Россия отозвала своего посла из США для консультаций, а сегодня Белый дом дал понять, что Россия понесет ответственность за свои действия, в том числе за вмешательство в выборы в США в 2020 году", - отметила Инна Костыря.
Украина переживает агрессию со стороны России на Донбассе. При этом, отмечает она, все украинские граждане надеются на мир, хотя и понимают, что политически достичь этого сейчас практически невозможно. Инна Костыря отметила, что она крайне встревожена той ситуацией, которая происходит на оккупированных территориях Донбасса, ведь люди там все больше отдаляются от Украины. В то же время наша власть бездействует, подобно тому, как много лет украинская власть не занималась Крымом в его оккупации Россией.
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Если бы ***** прижали хвост за Грузию то в 2014 году не было бы
ни Крымнаша ни оккупации Донбасса...
...кремлевская крыса наглеет именно от безнаказаности,
а после слов Байдена она сразуже завиляла хвостом:
"а давай в прямом эфире у Соловьева поговорим?"...)
2015 - балотувалась до Київської міської ради від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9F_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) УКРОП
Також у 2019 році балотувалась на виборах до Верховної Ради України 9-го скликання як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C самовисуванець .Эта подруга больше всего озабочена,куда бы примостить повыгоднее свою пятую точку.
но таки да, на фоне зав.кафедрг в 27 лет - Венедиктовой
профессор это мелочи
Поплавский в своей шарашке...
- а за академика уже надо бабло платить...
https://censor.net/ru/n3254398
Para bellum:
Гетьман, Армія, Мова, Віра !
уж он её, милую, куда только не пихал, на разные должности..
Довідка: доктор політичних наук, професор. Заслужений працівник культури України, лауреат національної премії «Людина року» (2019).
Кар'єра:
2003-2008 рр. - помічник народного депутата України.
У 2008 році працювала помічником ректора, начальником відділу організаційно-аналітичного забезпечення роботи ректора Київського національного університету культури і мистецтв.
2011-2014 рр. - проректор з перспективного розвитку, директор Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.
З 2012 року по теперішній час − завідувач кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.
З 2014 року - генеральний директор - художній керівник Державного підприємства «Національний палац мистецтв «Україна».
З 12 червня 2020 - заступник голови Аграрної партії України.
а сейчас она решила купить статью на Цензоре..
цей висір і на замітку ледве тягне
им бы спеть, сплясать, видосик и т.д., а геополитика это как дальний космос
Чё?!
P,S. Виявляється, у нього не тільки студентки файні, але і професорки
назвати великого співця танцюристом!
шмгпнснамгпшрщрщ
пгпшмгмг
"Інна Костиря балотувалась в депутати на виборах у 2014 році до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B0 Радикальної партії Олега Ляшка. 2015 - балотувалась до Київської міської ради від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9F_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) УКРОП Також у 2019 році балотувалась на виборах до Верховної Ради України 9-го скликання як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C самовисуванець " В общем потужный кадр, "проффесор."от института Поплавского
Сравнила буй с пальцем. Дальше я читать не стал.
Для того, чтобы это всё сказать, не обязатеольно быть профессоршей, достаточно быть просто костырей
проффесор инстутупа Поплавского
Доктор політичних наук - вищий науковий ступінь у галузі політичних наук. Присуджується на підставі захисту докторської дисертації, яка являє собою сукупність результатів, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему.