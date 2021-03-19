Украина может оказаться в крайне сложных условиях из-за осложнения геополитической ситуации в мире, – профессор Костыря

Доктор политических наук, профессор Инна Костыря считает, что следует очень серьезно относиться к словам президента США Джо Байдена, сказанным в интервью известному журналисту отношении президента России.

Такими словами, по ее мнению, просто так не бросаются и они не являются обычной оговоркой. Ведь президент США имеет очень большой опыт политической деятельности, в том числе и на международном уровне.

Конечно, говорит Инна Костыря, это создает очень непростую геополитическую ситуацию в мире (обмен острыми заявлениями между президентами США и России, - ред.), и Украине, которая и так в достаточно сложном турбулентном положении, может быть очень непросто.

"Нам следует очень внимательно наблюдать, что будет происходить между двумя великими державами, которые являются серьезными геополитическими игроками на мировой арене. Ситуация крайне сложная, и в любой момент может развиться не в пользу Украины. Россия отозвала своего посла из США для консультаций, а сегодня Белый дом дал понять, что Россия понесет ответственность за свои действия, в том числе за вмешательство в выборы в США в 2020 году", - отметила Инна Костыря.

Украина переживает агрессию со стороны России на Донбассе. При этом, отмечает она, все украинские граждане надеются на мир, хотя и понимают, что политически достичь этого сейчас практически невозможно. Инна Костыря отметила, что она крайне встревожена той ситуацией, которая происходит на оккупированных территориях Донбасса, ведь люди там все больше отдаляются от Украины. В то же время наша власть бездействует, подобно тому, как много лет украинская власть не занималась Крымом в его оккупации Россией.