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Украина может оказаться в крайне сложных условиях из-за осложнения геополитической ситуации в мире, – профессор Костыря

Украина может оказаться в крайне сложных условиях из-за осложнения геополитической ситуации в мире, – профессор Костыря

Доктор политических наук, профессор Инна Костыря считает, что следует очень серьезно относиться к словам президента США Джо Байдена, сказанным в интервью известному журналисту отношении президента России.

Такими словами, по ее мнению, просто так не бросаются и они не являются обычной оговоркой. Ведь президент США имеет очень большой опыт политической деятельности, в том числе и на международном уровне.

Конечно, говорит Инна Костыря, это создает очень непростую геополитическую ситуацию в мире (обмен острыми заявлениями между президентами США и России, - ред.), и Украине, которая и так в достаточно сложном турбулентном положении, может быть очень непросто.

"Нам следует очень внимательно наблюдать, что будет происходить между двумя великими державами, которые являются серьезными геополитическими игроками на мировой арене. Ситуация крайне сложная, и в любой момент может развиться не в пользу Украины. Россия отозвала своего посла из США для консультаций, а сегодня Белый дом дал понять, что Россия понесет ответственность за свои действия, в том числе за вмешательство в выборы в США в 2020 году", - отметила Инна Костыря.

Украина переживает агрессию со стороны России на Донбассе. При этом, отмечает она, все украинские граждане надеются на мир, хотя и понимают, что политически достичь этого сейчас практически невозможно. Инна Костыря отметила, что она крайне встревожена той ситуацией, которая происходит на оккупированных территориях Донбасса, ведь люди там все больше отдаляются от Украины. В то же время наша власть бездействует, подобно тому, как много лет украинская власть не занималась Крымом в его оккупации Россией.

Автор: 

США (26564) Костыря Инна (3)


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Топ комментарии
+21
мнение очередной любовницы https://www.chesno.org/politician/19980/ Поплавського Михайло Михайлович а, "очень интересно"..
уж он её, милую, куда только не пихал, на разные должности..

Довідка: доктор політичних наук, професор. Заслужений працівник культури України, лауреат національної премії «Людина року» (2019).
Кар'єра:

2003-2008 рр. - помічник народного депутата України.
У 2008 році працювала помічником ректора, начальником відділу організаційно-аналітичного забезпечення роботи ректора Київського національного університету культури і мистецтв.
2011-2014 рр. - проректор з перспективного розвитку, директор Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.
З 2012 року по теперішній час − завідувач кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.
З 2014 року - генеральний директор - художній керівник Державного підприємства «Національний палац мистецтв «Україна».
З 12 червня 2020 - заступник голови Аграрної партії України.
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19.03.2021 13:07
+18
Какие-то то туповатые мыслишки у этой профессорши...
Если бы ***** прижали хвост за Грузию то в 2014 году не было бы
ни Крымнаша ни оккупации Донбасса...
...кремлевская крыса наглеет именно от безнаказаности,
а после слов Байдена она сразуже завиляла хвостом:
"а давай в прямом эфире у Соловьева поговорим?"...)
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19.03.2021 13:13
+15
Проффессор.... А чо не академик?
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19.03.2021 13:02
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Правила форума Совет форумчан
Проффессор.... А чо не академик?
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19.03.2021 13:02 Ответить
вот зачєм нада била ета гаваріть?!
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19.03.2021 13:10 Ответить
а что помешало Украине быть равным партнером США и России?? проституточность сказочное долбо..ство Кравчука коммуняк идиетов в раде и том Правительства алкоголизм неуемная жажда наживы украсть сразу быстро много ..иметь 3 ядерный потенциал по силе и количеству в мире!! и так обоср..ся..(идиома) пардонес...
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19.03.2021 14:00 Ответить
Какие-то то туповатые мыслишки у этой профессорши...
Если бы ***** прижали хвост за Грузию то в 2014 году не было бы
ни Крымнаша ни оккупации Донбасса...
...кремлевская крыса наглеет именно от безнаказаности,
а после слов Байдена она сразуже завиляла хвостом:
"а давай в прямом эфире у Соловьева поговорим?"...)
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19.03.2021 13:13 Ответить
Інна Костиря балотувалась в депутати на виборах у 2014 році до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B0 Радикальної партії Олега Ляшка.
2015 - балотувалась до Київської міської ради від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9F_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) УКРОП
Також у 2019 році балотувалась на виборах до Верховної Ради України 9-го скликання як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C самовисуванець .Эта подруга больше всего озабочена,куда бы примостить повыгоднее свою пятую точку.
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19.03.2021 13:20 Ответить
купить звание какадемика немного сложнее, надо буквы писать,
но таки да, на фоне зав.кафедрг в 27 лет - Венедиктовой
профессор это мелочи
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19.03.2021 13:14 Ответить
профессора ей мог дать, ее полюбовник
Поплавский в своей шарашке...
- а за академика уже надо бабло платить...
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19.03.2021 13:35 Ответить
все украинские граждане надеются на мир.....

https://censor.net/ru/n3254398
Para bellum:
Гетьман, Армія, Мова, Віра !
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19.03.2021 14:40 Ответить
как страшно жить! поди в окошко сигани.
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19.03.2021 13:03 Ответить
Через нинішню владу в Україні, перш за все.
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19.03.2021 13:04 Ответить
А что власть может поделать, если вы ее не слушаетесь.
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19.03.2021 13:56 Ответить
Ситуация осложняется м#д@ком(little bastard по-джулиански), засевшем в президентском кресле.
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19.03.2021 13:07 Ответить
мнение очередной любовницы https://www.chesno.org/politician/19980/ Поплавського Михайло Михайлович а, "очень интересно"..
уж он её, милую, куда только не пихал, на разные должности..

Довідка: доктор політичних наук, професор. Заслужений працівник культури України, лауреат національної премії «Людина року» (2019).
Кар'єра:

2003-2008 рр. - помічник народного депутата України.
У 2008 році працювала помічником ректора, начальником відділу організаційно-аналітичного забезпечення роботи ректора Київського національного університету культури і мистецтв.
2011-2014 рр. - проректор з перспективного розвитку, директор Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.
З 2012 року по теперішній час − завідувач кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.
З 2014 року - генеральний директор - художній керівник Державного підприємства «Національний палац мистецтв «Україна».
З 12 червня 2020 - заступник голови Аграрної партії України.
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19.03.2021 13:07 Ответить
о, так вот оно , в чём дело, шмыга поплавского, зачёт ..
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19.03.2021 13:15 Ответить
Україна може опинитися у вкрай складних умовах через ускладнення геополітичної ситуації в світі, - професор Костиря - Цензор.НЕТ 2373
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19.03.2021 13:28 Ответить
за сколько $ эта шмара диплом купила ?
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19.03.2021 13:09 Ответить
Что бы попасть в сложную ситуацию, нужно вначале выйти из сегодняшней сложной ситуации.
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19.03.2021 13:09 Ответить
ага, пока не наступит завтра, ни за что не узнаешь, как хорошо сегодня)
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19.03.2021 13:11 Ответить
з яких пір капітанів очевидність стали професорами призначати?
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19.03.2021 13:10 Ответить
кстати, эта овца раньше сидела безвылазно на инфопомойках "112, НьюсВан и ЗИК"..
а сейчас она решила купить статью на Цензоре..
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19.03.2021 13:10 Ответить
та яка там стаття
цей висір і на замітку ледве тягне
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19.03.2021 13:12 Ответить
это слишком сложно для зебезьян и клоунов
им бы спеть, сплясать, видосик и т.д., а геополитика это как дальний космос
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19.03.2021 13:11 Ответить
"...что будет происходить между двумя великими державами..."
Чё?!
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19.03.2021 13:11 Ответить
Цензор, ваш сайт просто вбивають тролі з ботоферм! Або ви ставите якісь фільтри, або вас чекає доля Кора.
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19.03.2021 13:12 Ответить
не надо запугивать Украину!
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19.03.2021 13:14 Ответить
Какой-то словесный понос... Удивляюсь, что он проник на "Цензор"
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19.03.2021 13:14 Ответить
Даю прогноз: если график уйдет вверх - то цена подымется, а если вниз - то упадет!
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19.03.2021 13:14 Ответить
Професорка як раз із "профільного" ВУЗу - Київського національного університета культури і мистецтв, ну, там де Поплавський ректор. Вона біля нього проректориця.
P,S. Виявляється, у нього не тільки студентки файні, але і професорки
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19.03.2021 13:16 Ответить
сосучки, хоооший университет ...
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19.03.2021 13:17 Ответить
кабыла таанцюриста поплавскооо купила диссертацию, но забыла прочитать...
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19.03.2021 13:16 Ответить
фі, батєнька!
назвати великого співця танцюристом!
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19.03.2021 13:19 Ответить
Він був би танцюристом, так йому щось заважало. А якби відрізали те, що заважало б, то заспівав би набагато краще. От така дилема
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19.03.2021 13:34 Ответить
Зачем ЭТО здесь?
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19.03.2021 13:16 Ответить
шмара купила науковый ступень и теперь пытается отбить бабло ...
шмгпнснамгпшрщрщ
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19.03.2021 13:18 Ответить
Просто цікаво, в чому полягає велич росії, на думку пані професорки ?
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19.03.2021 13:17 Ответить
она сосёт у поплавского, который сосёт у росиянцев
пгпшмгмг
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19.03.2021 13:19 Ответить
И где же ОНО взялось это Костыря?
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19.03.2021 13:18 Ответить
А зараз ми в якій ситуації? - "Вlonde obviousness"...
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19.03.2021 13:24 Ответить
от этого политолога решительно пахнет Поплавским..
Україна може опинитися у вкрай складних умовах через ускладнення геополітичної ситуації в світі, - професор Костиря - Цензор.НЕТ 1729
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19.03.2021 13:25 Ответить
"...генеральний директор та художній керівник Палацу «Україна», директор Інституту журналістики і міжнародних відносин, проректор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%96_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2 КНУКіМ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA доктор політичних наук , професор кафедри міжнародних відносин, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Заслужений працівник культури України ."
"Інна Костиря балотувалась в депутати на виборах у 2014 році до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B0 Радикальної партії Олега Ляшка. 2015 - балотувалась до Київської міської ради від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9F_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) УКРОП Також у 2019 році балотувалась на виборах до Верховної Ради України 9-го скликання як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C самовисуванець " В общем потужный кадр, "проффесор."от института Поплавского
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19.03.2021 13:51 Ответить
"между двумя великими державами"?все,эту прикацапленную можно дальше не читать
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19.03.2021 13:34 Ответить
объясните этой проХфессорше - что раша - это не великая страна.... идиотка
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19.03.2021 13:37 Ответить
для більшості хохлів мацква до сих пір їхня столиця.
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19.03.2021 13:44 Ответить
ну вот , она же не какадемик ещё, поплавский ещё недоучил эту кобылицу
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19.03.2021 13:45 Ответить
Начинала на подтанцовках у "співучого ректора"?Україна може опинитися у вкрай складних умовах через ускладнення геополітичної ситуації в світі, - професор Костиря - Цензор.НЕТ 6213
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19.03.2021 13:54 Ответить
У нас є ворог, і є союзник. Нехай не у всіх, нехай Байден не союзних для Зеленського, Коломойського та інших крадіїв, але для народу України - США, це єдиний вартий чогось союзник. Європа (окрім В.Британії), це продана повія, на них не має сенсу розраховувати.
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19.03.2021 13:45 Ответить
"...что будет происходить между двумя великими державами..."

Сравнила буй с пальцем. Дальше я читать не стал.
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19.03.2021 13:50 Ответить
Лол, цей експерд, називає кацапстан "Велікая держава"))
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19.03.2021 13:54 Ответить
Блин, тема сисек не раскрыта.
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19.03.2021 13:55 Ответить
О чем новость?

Для того, чтобы это всё сказать, не обязатеольно быть профессоршей, достаточно быть просто костырей
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19.03.2021 14:01 Ответить
Блонда геополитики.Гадаю на гуще
Україна може опинитися у вкрай складних умовах через ускладнення геополітичної ситуації в світі, - професор Костиря - Цензор.НЕТ 8503
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19.03.2021 14:21 Ответить
Профессор политологии долна знать что война глобальная идет уже давно на между россией и США, а между Китаем и сателитами ( в тч и россией) и США и союзниками и сателитами
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19.03.2021 14:35 Ответить
Китай мыльный пузырь взявший за идею коммунизм.И так же рухнет.Интересен за счёт дешёвого труда.Бо модель коммунизма,це як яблони цветущие на Марсе.Тем более Китай провинциальная страна.Всю историю там шли войны между провинциями.Поэтому они и взяли модель"Один пояс один путь с одним вождём,щоб прекратить разногласия провинций.Самообман и заблуждение.Экономика завязанная на рабах выигрывает в краткосрочной перспективе,но не в долгосрочной.Бо рабы,рано или поздно взбунтуются.Китай тупо сидит на пороховой бочке и смотрит за тем,щоб к ним кто то не подкрался со спичками"Свобода"
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19.03.2021 15:12 Ответить
Ой, не варто зараз недооцінювати Китай. Хрін знає де закінчуються їх територіальні хотєлкі. Наразі Китай впливає на ерефію і вона вже є сателітом Китаю, а там мрія про світову гегемонію і реваншизм давно квітнуть.
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19.03.2021 15:51 Ответить
Так я i недооцінюю Китай.Китай зараз в расцвете,як СССР в 70х.Далi,щоб зберегати рiст ему треба поглинання Сибири.Але для китайского расцвета,нехай буде нагадування закат та упадок СССР 1991.Це их чекаэ ще попереду,але вони ще усвiдомлюють цього,як не усвiдомлювали советские люди в 70,що их чекаэ в 1991му.
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19.03.2021 16:02 Ответить
Пока американцы и другие покупают китайские товары всё будет у них если не ок, то еще долго. А сейчас выпустить цифровой юань, и сша выпустят цифровой доллар, и тогда вообще экономика не нужна будет. всех посадят на ежемесячную иглу. все равно бухнет. но это масштабный эксперимент который еще не скоро закончиться.
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19.03.2021 21:23 Ответить
Не пхала б ця дівуля свого носа в політику. Мало їй "турбулентності" межи ногами?
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19.03.2021 14:34 Ответить
Ну, нельзя же так радикально о "докторе политических наук"из подпевал Поплавского отзываться..
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19.03.2021 16:40 Ответить
парашка не великая страна, а просто большая.
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19.03.2021 15:19 Ответить
Це, для США, а для нас вона велика загроза.
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19.03.2021 15:52 Ответить
про неё уже сказано всё....
проффесор инстутупа Поплавского
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19.03.2021 16:35 Ответить
Любительница ***** говорит словами *****.это его любимое слово геополитическая обстановка или ситуация
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19.03.2021 16:46 Ответить
Вона вчилася по кацапським підручникам.
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20.03.2021 10:10 Ответить
У 2016 році захистила дисертацію доктора політичних наук на тему «******* геокультурні стратегії в політиці трансрегіональної комунікативної взаємодії»

Доктор політичних наук - вищий науковий ступінь у галузі політичних наук. Присуджується на підставі захисту докторської дисертації, яка являє собою сукупність результатів, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему.
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20.03.2021 16:52 Ответить
 
 