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Новости Коронавирус и карантин
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За все время пандемии такого еще не было: заболеваемость в Киеве увеличилась в 2 раза, летальность - в 1,5, 90% пациентов нуждаются в кислородной поддержке, - Кличко

За все время пандемии такого еще не было: заболеваемость в Киеве увеличилась в 2 раза, летальность - в 1,5, 90% пациентов нуждаются в кислородной поддержке, - Кличко

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы сегодня - более 74%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"Ежесуточно мы видим, какое большое количество госпитализированных пациентов. За весь период пандемии в больницах столицы не было столько больных коронавирусом. В том числе и тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки", - подчеркнул Кличко.

Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 3453 больных коронавирусом. Из них 32 ребенка. 2433 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 2852 человека. На аппаратах ИВЛ - 53 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - более 74%.

Он отметил, что если раньше большинство госпитализированных это были люди старшего возраста, то теперь больше стали болеть более молодые киевляне. Многие пациенты - это 30-40-летние жители столицы.

"По сравнению, с январем этого года у нас - если брать средние цифры: заболеваемость увеличилась почти в два раза. И продолжает расти. Летальность от вируса - в полтора раза. Только в последние дни фиксируют от 24 до 30 смертей ежесуточно", - сказал мэр Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 24 человека, выздоровели - 258, выявили 1 210 случаев, - Кличко

По его словам, количество госпитализированных увеличилось более чем в два раза. Из них больных в тяжелом состоянии - в два раза больше, чем в январе. При этом 90 % пациентов нуждаются кислородной поддержке.

На аппаратах ИВЛ находятся вдвое больше людей. Если два месяца назад, в среднем, это было до 25 больных. То сегодня - 50.

Заполненность коек в январе в Киеве была в среднем 30%. А теперь - более 74%.

"Это - факты и цифры. За ними - здоровье и жизнь киевлян, которых мы должны защитить и уберечь! Именно поэтому, чтобы приостановить такое стремительное распространение болезни, чтобы не "легла" медицинская система, мы были вынуждены принять решение о суровых противоэпидемических ограничениях. Ибо, если этого не сделать, последствия могут быть катастрофическими, - отметил Кличко. - Я понимаю, сколько недовольных людей. Я понимаю, что всем сложно, но мы должны преодолеть этот вызов. Я тоже не в восторге от локдауна, но политика - это и умение брать на себя ответственность, несмотря на цифры различных персональных рейтингов. Сейчас не до них! На весах - жизнь людей. Прошу всех понять это и ответственно относиться к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом!".

Он напомнил, что сам переболел коронавирусом. Как и многие его друзья, коллеги, знакомые. И он лично знает людей, которые заболели уже второй раз.

"Вирус не отступил назад. Он стал более агрессивным и с более тяжелыми последствиями. Помните об этом! И при первых симптомах болезни - сразу обращайтесь к врачам", - обратился к киевлянам Кличко.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Катастрофа уже случилась (хотя большинство людей этого не понимает) и волшебных пилюль, которые можно выпить и все станет хорошо, нет…В нашей стране - это все фикция и самообман, вместо отставок - полная безнаказанность и отсутствие системной работы. Все мы, конечно, не умрем, но и выживем, к сожалению, точно не все и выкарабкаться смогут лишь те, кто может себе финансово позволить лечение..Короче дальше - Каждый за себя.. Зевласть - ПДРЫ
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19.03.2021 13:25
+5
Виталик, бери лопату, одевай жилет и иди, мудило, латай ямы. Я всю ходовую угробил.
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19.03.2021 13:16
+4
А давайте запретим работать на три недели предприятиям Ахметова... ну, всем же тяжело...
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19.03.2021 13:18
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Виталик, бери лопату, одевай жилет и иди, мудило, латай ямы. Я всю ходовую угробил.
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19.03.2021 13:16 Ответить
Тебе надо - ты и латай
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19.03.2021 13:35 Ответить
а тебе мотороллер свой не жалко? Ты ж убьёшься когда нибудь с рюкзаком Glovo, и клиентов подведёшь и рейтинг низкий получишь
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19.03.2021 13:50 Ответить
Давно треба було дітей переводити на дистанційне навчання, як це зробили всі наші країни сусіди (рашку та беларашку в рахунок не беремо). Дітей повно в транспорті, всі без масок, на зауваження не реагують, кужуть, їм все можна. До літа не можна відкривати школи, бо зараз в лікарнях страшне робиться! За весь час пандемії такого ще не було: захворюваність у Києві збільшилася в 2 рази, летальність - в 1,5, 90% пацієнтів потребують кисневої підтримки, - Кличко - Цензор.НЕТ 6819
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19.03.2021 17:20 Ответить
Вы ещё не видели одесские ямы.
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19.03.2021 14:59 Ответить
Шо вы хвастаетесь, у нас и кучи мусора больше и ямы глубже-столица
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19.03.2021 17:26 Ответить
Так, понятно. Вы-одессит, живущий в Киеве
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19.03.2021 17:58 Ответить
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19.03.2021 18:08 Ответить
потому что на госпитализацию отправляют уже в крайнем случае... все остальные обсервируются и лечатся по домам...
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19.03.2021 13:16 Ответить
ще один привід подякувати найвеличнішій владі за вдало проведену вакцінацію
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19.03.2021 13:17 Ответить
вакцины в США и в Европе начали колоть только пару месяцев назад. А вспышка гриппа у нас - после зимних и мартовских праздников, следствие семейных обнимашек и застолий, катаний на лыжах и в общественном транспорте.

Потому что вакцины от идиотии НЕТ.
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19.03.2021 13:54 Ответить
вспышка гриппа в это время года была всегда . организм сейчас самый уязвимый в году .
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19.03.2021 14:38 Ответить
А давайте запретим работать на три недели предприятиям Ахметова... ну, всем же тяжело...
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19.03.2021 13:18 Ответить
так вы ж из каждого утюга орёте. как страшен этот вирус. вот людям по психике и долбит. могли бы легко дома переболеть, но накручивают себя так, что дышать хреново.
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19.03.2021 13:25 Ответить
Катастрофа уже случилась (хотя большинство людей этого не понимает) и волшебных пилюль, которые можно выпить и все станет хорошо, нет…В нашей стране - это все фикция и самообман, вместо отставок - полная безнаказанность и отсутствие системной работы. Все мы, конечно, не умрем, но и выживем, к сожалению, точно не все и выкарабкаться смогут лишь те, кто может себе финансово позволить лечение..Короче дальше - Каждый за себя.. Зевласть - ПДРЫ
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19.03.2021 13:25 Ответить
в какой "нашей" стране? в Мордоре, что ли? ну так там и пиши, лапоть.
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19.03.2021 13:55 Ответить
пнх кацап !!! иди звени своими копытами на раша-сру !!!
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19.03.2021 13:57 Ответить
Короче хуже не будет.Предлагаю зебилов вообще не лечить так как их лидер угробил всё.Максимум кусок асфальта на лоб
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19.03.2021 14:44 Ответить
За все время пандемии такого еще не было: заболеваемость в Киеве увеличилась в 2 раза, летальность - в 1,5, 90% пациентов нуждаются в кислородной поддержке, - Кличко
А что вы сделали, имбицилы гребаные, чтоб подготовиться к третьей волне? Или она нагрянула внезапно, как снег в декабре?
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19.03.2021 13:29 Ответить
Так а чего вы ждали?
Действовать на упреждение у властей ни ума, ни яиц не хватает.
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19.03.2021 13:31 Ответить
кто тебе запрещает не ездить в общественном транспорте, не ходить в рестораны и носить везде маску?
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19.03.2021 13:56 Ответить
Ты в своём уме??? Как не ездить в транспорте, если де билы даже не обязали работодателей перевести на дистанционку хотя бы тех, кто, по роду своей работы, может работать удалённо? Не обязали ВСЕ ВУЗы перейти на дистанционное обучение??? И что толку в масках, когда на одного вменяемого в маске- 10 де билов БЕЗ масок???
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19.03.2021 14:58 Ответить
Нетуж, позвольте с вами не согласицца: в транспорте и магазинах 99% в намордниках.
Другое дело что толку от них никакого. Ну развешта особо мнительные без мозгов не так нервничают.

Что до дистанционки - она то несомненно бы помогла, да только жирку маловато поднакоплено и тот бездарно просрали год назад.
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19.03.2021 15:14 Ответить
Да гуляй ты уже со своими "рассуждениями". Я тебе уже написал, что для тебя действительно "от маски толка никакого". Спасайся пециной "росой"!
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19.03.2021 15:21 Ответить
Чому Україна ще не оголосила локдаун??? Чого чекаємо?
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19.03.2021 13:50 Ответить
я лично сам себе как огласил локдаун год назад, так его и придерживаюсь. А ты чего сопли жуешь?
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19.03.2021 13:56 Ответить
Сегодня утром проходил мимо одной из частных лабораторий, которая тестирует на корону. Людей было шо песец.
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19.03.2021 14:00 Ответить
курво,ты-мэр(хотя не каждый может смотреть в завтрашний мэм...)))
твоя задача-дороги и развязки.
куда ты,педалло,лезешь в медицину!?
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19.03.2021 14:12 Ответить
Какие "цифры", Виталик? Боишься "не понравиться" ковид-диссидентам? Так подумай о других "цифрах"! О тех, кто с грустью наблюдает этот "пир во время чумы", отсутствие ограничений, масочного режима и контроля за его соблюдением (включая штрафы за нарушения), работающие НЕ на дистанционке ВУЗы и далее по списку. И это при ежедневной констатации факта- мол, да, заболеваемость растёт и мы при этом ничего не предпринимаем. А ещё подумай о "цифрах" тех, кто прошёл через ковидный АД в наших больницах, с их нехваткой кислорода и аппаратов ИВЛ. О "цифрах" тех, кто выжил и родственников тех, кому выжить не довелось!
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19.03.2021 14:36 Ответить
Масочный режим я наблюдаю, толку от него не вижу!
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19.03.2021 14:42 Ответить
И где же он? Разве что в магазинах и транспорте. Потому и "нет толку".
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19.03.2021 14:45 Ответить
А где ещё? Дома в маске ходить?
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19.03.2021 14:47 Ответить
Зачем же дома? Хотя тебе с твоим IQ, да.
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19.03.2021 14:50 Ответить
Ябы не стал сравнивать икью в интернетах с незнакомым человеком. Может вдруг оказаться что именно ты эталонный зебил.
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19.03.2021 15:09 Ответить
Ну, не "зебил" это точно. Ибо за барыгу не голосовал ни разу и очко своё тут за него не рву. А вот тебе, вижу, диагноз поставил правильный.
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19.03.2021 15:14 Ответить
Как это не зебил? Самый настоящий и сам в этом щас признался
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19.03.2021 15:15 Ответить
Это ты признался. И да. Маска тебе действительно не нужна. Тебя "спасёт" петина "роса".
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19.03.2021 15:18 Ответить
Есть ещё РАБОТА, УЧЁБА и МНОЖЕСТВО других мест, куда ходить в пандемию абсолютно не обязательно.
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19.03.2021 14:51 Ответить
Особенно на работу не обязательно. Как следствие - и в магазины. Денег то нет.
Вобщем от вируса не помрёшь в таком случае.
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19.03.2021 15:07 Ответить
Очередной ковид-диссидент. Тебе, говоришь, "маска не помогает"? Дак тебе вряд ли уже что-то поможет.
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19.03.2021 15:15 Ответить
А проветрить-то мозгов жлобских то нехватает. Куда не зайдешь всё закупорено як консервация.
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19.03.2021 15:05 Ответить
Для тех кто в танке и маски игнорирует: сходите в ковидную больницу и подышите. Когда переболеете (если выживете)), маску можете не носить - иммунитет! Стоп, кретин, куда в больницу в маске?! Ты ж орал что она бесполезна!!! ))))
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19.03.2021 16:19 Ответить
Причем тут Виталик это ты Степанову и Шмыгалю пиши.
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19.03.2021 14:46 Ответить
Как это причем? Он что, не мэр? Или у нас в Киеве не "децентрализация"? Шморгаль сказал не ждать местной власти, а предпринимать меры, исходя из их ситуации!
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19.03.2021 14:49 Ответить
Мэр не может заниматься вопросами министра здравоохранения,он может только реагировать на последствия вопрос лечения и вакцинации профилактики и ттд решает министр.Ну возможно Кличко сможет организовать к примеру плюс 2000 мест в больнице но это не решает проблемы.Зескоты провалили все а теперь хотят спихнуть вину на мэров.
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19.03.2021 14:57 Ответить
Я понял, за децентрализацию в Британии не знают.
Да, многое должны закупать мэры! И Виталя это знает. Ибо ещё в начале пандемии собирал заседание, где было принято решение на создание ковидных "ВИП-палат" (со всем оборудованием, ессно, лекарствами и бригадами дежурных врачей) в абсолютно не профильных больницах- даже в детском кардиологическом центре, где проводят операции на сердце деток! В британской прессе о таком, я вижу, не сообщали. А у нас- да. И был большой шкандаль по этому поводу. Хотя эти "палаты для ВИПов" так никто и не отменил.
Мало того, в киевские больницы даже гебнявых попов со всех областей свозят.

А вот для простых киевлян- "должны Шморгаль со Степановым порешать"? Да? Оригинально!
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19.03.2021 15:08 Ответить
Что мэры должны закупать кислород и лекарства?
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19.03.2021 14:59 Ответить
Видимо, да. Раз "ВИП-ам" закупает. И не только "кислород и лекарства", а ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КОВИДНЫХ "ВИП-ПАЛАТ" ОБОРУДОВАНИЕ.
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19.03.2021 15:10 Ответить
Тут с Кличко тяжело не согласиться. У него тут мозгов то побольше чем у многих получилось.
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19.03.2021 15:06 Ответить
Хтось вірить що цей текст зваяв Віталік? ))
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19.03.2021 15:34 Ответить
 
 