За все время пандемии такого еще не было: заболеваемость в Киеве увеличилась в 2 раза, летальность - в 1,5, 90% пациентов нуждаются в кислородной поддержке, - Кличко
Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы сегодня - более 74%.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.
"Ежесуточно мы видим, какое большое количество госпитализированных пациентов. За весь период пандемии в больницах столицы не было столько больных коронавирусом. В том числе и тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки", - подчеркнул Кличко.
Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 3453 больных коронавирусом. Из них 32 ребенка. 2433 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 2852 человека. На аппаратах ИВЛ - 53 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - более 74%.
Он отметил, что если раньше большинство госпитализированных это были люди старшего возраста, то теперь больше стали болеть более молодые киевляне. Многие пациенты - это 30-40-летние жители столицы.
"По сравнению, с январем этого года у нас - если брать средние цифры: заболеваемость увеличилась почти в два раза. И продолжает расти. Летальность от вируса - в полтора раза. Только в последние дни фиксируют от 24 до 30 смертей ежесуточно", - сказал мэр Киева.
По его словам, количество госпитализированных увеличилось более чем в два раза. Из них больных в тяжелом состоянии - в два раза больше, чем в январе. При этом 90 % пациентов нуждаются кислородной поддержке.
На аппаратах ИВЛ находятся вдвое больше людей. Если два месяца назад, в среднем, это было до 25 больных. То сегодня - 50.
Заполненность коек в январе в Киеве была в среднем 30%. А теперь - более 74%.
"Это - факты и цифры. За ними - здоровье и жизнь киевлян, которых мы должны защитить и уберечь! Именно поэтому, чтобы приостановить такое стремительное распространение болезни, чтобы не "легла" медицинская система, мы были вынуждены принять решение о суровых противоэпидемических ограничениях. Ибо, если этого не сделать, последствия могут быть катастрофическими, - отметил Кличко. - Я понимаю, сколько недовольных людей. Я понимаю, что всем сложно, но мы должны преодолеть этот вызов. Я тоже не в восторге от локдауна, но политика - это и умение брать на себя ответственность, несмотря на цифры различных персональных рейтингов. Сейчас не до них! На весах - жизнь людей. Прошу всех понять это и ответственно относиться к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом!".
Он напомнил, что сам переболел коронавирусом. Как и многие его друзья, коллеги, знакомые. И он лично знает людей, которые заболели уже второй раз.
"Вирус не отступил назад. Он стал более агрессивным и с более тяжелыми последствиями. Помните об этом! И при первых симптомах болезни - сразу обращайтесь к врачам", - обратился к киевлянам Кличко.
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Потому что вакцины от идиотии НЕТ.
А что вы сделали, имбицилы гребаные, чтоб подготовиться к третьей волне? Или она нагрянула внезапно, как снег в декабре?
Действовать на упреждение у властей ни ума, ни яиц не хватает.
Другое дело что толку от них никакого. Ну развешта особо мнительные без мозгов не так нервничают.
Что до дистанционки - она то несомненно бы помогла, да только жирку маловато поднакоплено и тот бездарно просрали год назад.
твоя задача-дороги и развязки.
куда ты,педалло,лезешь в медицину!?
Вобщем от вируса не помрёшь в таком случае.
Да, многое должны закупать мэры! И Виталя это знает. Ибо ещё в начале пандемии собирал заседание, где было принято решение на создание ковидных "ВИП-палат" (со всем оборудованием, ессно, лекарствами и бригадами дежурных врачей) в абсолютно не профильных больницах- даже в детском кардиологическом центре, где проводят операции на сердце деток! В британской прессе о таком, я вижу, не сообщали. А у нас- да. И был большой шкандаль по этому поводу. Хотя эти "палаты для ВИПов" так никто и не отменил.
Мало того, в киевские больницы даже гебнявых попов со всех областей свозят.
А вот для простых киевлян- "должны Шморгаль со Степановым порешать"? Да? Оригинально!