За все время пандемии такого еще не было: заболеваемость в Киеве увеличилась в 2 раза, летальность - в 1,5, 90% пациентов нуждаются в кислородной поддержке, - Кличко

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы сегодня - более 74%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"Ежесуточно мы видим, какое большое количество госпитализированных пациентов. За весь период пандемии в больницах столицы не было столько больных коронавирусом. В том числе и тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки", - подчеркнул Кличко.

Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 3453 больных коронавирусом. Из них 32 ребенка. 2433 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 2852 человека. На аппаратах ИВЛ - 53 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - более 74%.

Он отметил, что если раньше большинство госпитализированных это были люди старшего возраста, то теперь больше стали болеть более молодые киевляне. Многие пациенты - это 30-40-летние жители столицы.

"По сравнению, с январем этого года у нас - если брать средние цифры: заболеваемость увеличилась почти в два раза. И продолжает расти. Летальность от вируса - в полтора раза. Только в последние дни фиксируют от 24 до 30 смертей ежесуточно", - сказал мэр Киева.

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По его словам, количество госпитализированных увеличилось более чем в два раза. Из них больных в тяжелом состоянии - в два раза больше, чем в январе. При этом 90 % пациентов нуждаются кислородной поддержке.

На аппаратах ИВЛ находятся вдвое больше людей. Если два месяца назад, в среднем, это было до 25 больных. То сегодня - 50.

Заполненность коек в январе в Киеве была в среднем 30%. А теперь - более 74%.

"Это - факты и цифры. За ними - здоровье и жизнь киевлян, которых мы должны защитить и уберечь! Именно поэтому, чтобы приостановить такое стремительное распространение болезни, чтобы не "легла" медицинская система, мы были вынуждены принять решение о суровых противоэпидемических ограничениях. Ибо, если этого не сделать, последствия могут быть катастрофическими, - отметил Кличко. - Я понимаю, сколько недовольных людей. Я понимаю, что всем сложно, но мы должны преодолеть этот вызов. Я тоже не в восторге от локдауна, но политика - это и умение брать на себя ответственность, несмотря на цифры различных персональных рейтингов. Сейчас не до них! На весах - жизнь людей. Прошу всех понять это и ответственно относиться к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом!".

Он напомнил, что сам переболел коронавирусом. Как и многие его друзья, коллеги, знакомые. И он лично знает людей, которые заболели уже второй раз.

"Вирус не отступил назад. Он стал более агрессивным и с более тяжелыми последствиями. Помните об этом! И при первых симптомах болезни - сразу обращайтесь к врачам", - обратился к киевлянам Кличко.